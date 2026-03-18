「塊魂」シリーズ2２周年へ！最新情報をお届け

株式会社バンダイナムコエンターテインメント

株式会社バンダイナムコエンターテインメント（本社：東京都港区）から、「塊魂」シリーズに関する新情報をお届けいたします。

「塊魂」シリーズ22周年！王子が頑張ります・・・！

おかげさまで、「塊魂」は2026年3月18日（水）で22周年を迎えることができました。

塊魂22周年とSNSを盛り上げたい王様の指示のもと王子が頑張り続けます。みなさん応援よろしくお願いいたします。

塊魂公式Xをチェック :https://x.com/katamariseries

「塊魂」のさがし絵本が発売！

KADOKAWA Game Linkageより「塊魂」の世界観がモチーフのさがし絵本が登場いたします。

「塊魂」のことを知らなくてもお楽しみいただける内容になっておりますので、ぜひお子さまと一緒にヘンテコでキュートな世界で王子やいろんなモノを探してみてください。

書籍単品発売詳細はこちらです。

書 名：てれびげーむマガジン ゲーム大図かん 塊魂 王子をさがせ！

発売日：2026年3月18日（水）

価格 ：1320円［税込］

判型 ：180×210mm

頁数 ：32ページ

発売元：ＫＡＤＯＫＡＷＡ

発行元：KADOKAWA Game Linkage

詳細を見る :https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g322512000103/

同梱グッズのついたebtenDXパックも発売いたします。

書 名：てれびげーむマガジン ゲーム大図かん 塊魂 王子をさがせ！

発売日：2026年3月18日（水）

価格 ：2200円［税込］

判型 ：180×210mm

頁数 ：32ページ

発売元：ＫＡＤＯＫＡＷＡ

発行元：KADOKAWA Game Linkage

詳細を見る :https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g7015026031821/

「ならぶんです。 塊魂2」が、全国のガシャポン自販機シリーズにて発売！

バンダイのオリジナルカプセルトイブランド「ガシャポン(R)」より、「ならぶんです。 塊魂2」が登場いたします。第１弾に続き、「塊魂」のキャラクターたちがフィギュアになりました。前弾と同じく、ゲーム設定に忠実な約5cmの“等身大”サイズです。

今回は「王子」「ディップ」「ガグゥ」「ラ・マーン」「フーミン」の全5種類がラインナップ。

集めて並べると楽しげに行進しているような様子を再現できます。

商品名 ：ならぶんです。塊魂2

発売日 ：2026年3月第３週より順次

価格 ：1回400円・税10％込

対象年齢：15才以上

種類数 ：全5種

商品サイズ：全高約50mm

主な販売先：全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ、玩具売場、

量販店、家電店などに設置されたガシャポン自販機シリーズ

発売元 ：バンダイ

詳細を見る :https://gashapon.jp/products/detail.php?jan_code=4570118206367000

※店舗での発売が開始次第、順次取り扱い店舗の情報が更新されます。

※発売開始のタイミングは地域・店舗によって異なりますのでご了承ください。

※「ガシャポン」は株式会社バンダイの登録商標です。

モバイルステッカーコレクション 塊魂発売中！

株式会社バンダイ ライフスタイル事業部より、「モバイルステッカーコレクション 塊魂」が発売中です。

「王子」「ミソ」「イチゴチャン」等のメイツや「モーモーコーン」「ウシクマ」等ゲーム内おなじみのオブジェクトやセリフを収録した全22種類。うち2種は箔押しのシークレットデザインとなります。

商品名：モバイルステッカーコレクション 塊魂

発売日：2026年3月16日（月）

価格 ：110円(税込)

種類数：全22種

商品サイズ：最大約59×86mm ※種類によってはサイズが異なります。

生産エリア：日本

詳細を見る :https://bandai-lifestyle.jp/products/details.php?detail=4582769924040000

GRAPHTより特別コラボのお米「塊魂米」とマウスパッドが登場！

「塊魂」シリーズとコラボレーションしたお米が登場いたします。オニギリをコロコロする王子を、和風の柔らかいトーンでパッケージにデザインしました。

昨年収穫したばかりのお米を、真空パックに入れてお届けします。お米の品種は、冷めても食感や味が落ちにくいお米「つきあかり」を採用しています。炊き立てだけでなく時間が経っても楽しむことができるので、オニギリやオベントウに最適です。

※5個セットには、特典としてパッケージの描き起こしイラストを使用したステッカー1枚が付属します。

発売日：2026年3月18日（水）

原産国：日本（宮城県名取市）

原材料：単一原料米

品種：つきあかり

サイズ：縦260mm×横130mm×奥行15mm、重さ300g

消費・賞味期限：精米から1年

詳細を見る :https://store.grapht.tokyo/products/asg844

初代「塊魂」のティザービジュアルをモチーフにしたマウスパッドです。

縦横25cmのサイズで、表面はつるつるとした手触りのポリエステル生地を使用しており、日常のデスクワークや、カジュアルなゲームプレイでもスムーズなマウス操作が可能です。

端には縁かがり加工を施し、しわや型崩れを防止。

厚さ3mmのしっかりとした生地で、安定感にも優れています。

詳細を見る :https://store.grapht.tokyo/products/asg696

「塊魂×GRAPHT」特設サイト :https://store.grapht.tokyo/blogs/events/katamaridamacy_22th塊魂×ASOBI GRAPHTの製品一覧はこちら

塊魂×ミタクルブロック発売！記念ポップアップ開催決定！

「塊魂」シリーズ22周年を記念し、王子やメイツたちがボクセル調の立体ブロックで表現したブロックフィギュアシリーズ「ミタクルブロック」として登場します。ミタクルブロックは、ファンが自ら組み立てて飾ることで、日常の中で作品やキャラクターとの関係を楽しみながら深めていく“ファンダムトイ”として展開されています。王子やメイツ6体（王子/イチゴチャン/ミソ/ジュン/ホルモン/ディップ）がラインナップされております。フィギュアには各キャラクターのモチーフにちなんだ専用台座がついています。また、「塊魂 王子と塊 ミタクルブロックコラボフィギュア」や「塊魂 王様ステージセット」は、王子が塊を転がしているポーズのセット商品です。部屋やデスクがまるでゲームの“ステージ”のようになります！

本コラボを記念して、3月20日（金）～3月22日（日）の3日間限定で池袋サンシャインシティアルタにてポップアップストアを開催いたします。会場ではコラボ商品の販売や購入特典としてオリジナルデザインのショッパーや王子との撮影会などを展開し、22周年の節目を一緒に盛り上げます。ぜひお越しください。

アルマビアンカより「塊魂」グッズ10種の予約受付中！

オリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて、「塊魂」シリーズの「トレーディングパーツ付きフレームアクリルチャーム」「トレーディングアクリルキーホルダー」「トレーディングスクエア缶バッジ」「トレーディングイラストカード」などが予約受付中です。この機会にぜひご予約ください。

詳細を見る :https://amnibus.com/products/title/1311?utm_source=press

※インフォメーションの情報は、配信日現在のものです。掲載情報は予告なく変更になる場合がございます。

塊魂(TM)Series & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.