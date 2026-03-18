「atmos pink」が2026年3月18日、大阪・梅田エストに新店舗オープン

Foot Locker atmos Japan合同会社

この度「atmos pink」は、2026年3月18日（水）に新店舗『atmos pink 梅田エスト』をオープンいたしました。

店内は “PINK HUB（ピンク ハブ）” をコンセプトに、女性のためのスニーカー＆カルチャーの発信拠点、そして「自分らしくいられる場所」を目指してデザインされています。

店内は落ち着いたピンクを基調とし、唯一無二の円形デザインが特徴のスニーカーウォールや、Head to toe でスタイリングをイメージできるアパレルウォールを設置。ゆっくりとお買い物が楽しんでいただけるよう大きなソファも用意され、ブティックのような空間となっています。

お気に入りのスニーカーやファッションとの出会いだけでなく、仲間との時間や偶然のつながり、情報やアイデアの交換が自然と生まれる “開かれた場所” を意識し、ストリートカルチャーの自由さとラグジュアリーな心地よさが調和した空間が完成しました。

スニーカーを軸に、ファッション・コミュニティ・自己表現が交わる女性のための“コミュニティラウンジ”として誕生した PINK HUB。女性たちの「好き」がさらに広がっていくことを願い、“ちょっと背伸びして新しい自分を見つけられる HUB（基地）” として、atmos pinkはこれからも女性たちのライフスタイルに寄り添い続けます。

今回のオープンを記念し、13,000円(税抜)以上お買い上げのお客様へ、atmos pinkオリジナルフラワー柄ナップサックをご用意しております。(なくなり次第終了)

#atmospink #umedaest #pinkhub

【atmos pink Umeda EST/ atmos pink 梅田EST】

・住所：〒530-0017 大阪府大阪市北区角田町3番25号ウェストエリア W-11区画

・営業時間：11時 - 20時

・電話 : 06-6616-8170

https://www.atmos-tokyo.com/(https://www.atmos-tokyo.com/)

東京のスニーカーカルチャーを世界に向けて発信し続けるショップatmosより、GEN-Z世代(13歳-27歳)の女性をターゲットにした”WOMEN’s SNEAKER CULTURE”を作り、SNEAKERから派生するLIFE STYLEを提唱。

SUBCULTUREのCommunity Platform(DANCE,MUSIC,ART,FASHION)を形成するコンセプトショップ。

Pinks Street

ストリートにはさまざまなカルチャーがある。MUSIC、ART、DANCE、SPORTS…….私たちatmos pinkはスニーカーを軸にさまざまなカルチャーの要素を取り入れ独自のストリートファッションを提案します。ナショナルブランドのスニーカーはもちろん、スポーツファッションをデイリーに着こなせるよう、オリジナルアパレルを展開し、スニーカーと合わせたスポーツミックスで女性の為のストリートスタイルを提案。スニーカーを履いてでかけたくなるPinksの日常を表現します。