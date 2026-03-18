Green AI、工場の脱炭素を前に進めるAIエージェント「Green AI agent」を発表。中核機能として「AI省エネ診断士」が登場

株式会社Green AI

株式会社Green AI（本社：千代田区、代表取締役：鈴木慎太郎）は、脱炭素・エネルギー削減PDCAシステム「Green AI」において、工場の脱炭素を前に進めるAIエージェント「Green AI agent」を発表しました。あわせて、その中核機能として、省エネ診断士の知見をAIに体系化した「AI省エネ診断士」を公開します。

近年、AIは単に質問に答える存在から、仕事を前に進める存在へと進化しています。Green AI agentは、この変化を工場の脱炭素・省エネ領域に持ち込むことを目指して開発したAIエージェントです。

その中核にあるAI省エネ診断士は、工場条件や設備情報を踏まえながら、施策の考え方、優先順位、社内説明、実行準備までを対話形式で支援します。

Green AI agentとは

お問い合わせはこちらから :https://greenai.app/contact

工場の省エネ・脱炭素施策においては、排出量の可視化や施策候補の把握まではできても、実際の実行に向けては多くの壁があります。

たとえば、

- 自社の設備や工場条件に本当に合う施策か判断しにくい- 省エネ診断士のような専門家に相談したくても、時間やコストの面でハードルがある- 施策の技術的背景が理解しきれず、現場や経営層への説明が難しい

このように、施策検討が担当者の勘や経験に依存しやすいことが、工場の脱炭素・省エネ推進における大きな課題となっています。

Green AI Agentは、こうした課題を解決し、工場の脱炭素・省エネ推進を前に進めるAIエージェントです。

単に質問に答えるだけではなく、工場条件や設備情報、施策の進捗状況を踏まえながら、何を優先すべきかを整理し、必要な確認や判断を促し、社内説明や実行準備までを前に進めます。

その中核となるのが、今回公開するAI省エネ診断士です。

AI省エネ診断士の主な特徴

1. 省エネ診断士の知見をAIに体系化

AI省エネ診断士は、省エネ診断士や現場コンサルの知見・実務ノウハウをもとに構築した機能です。専門家の考え方を、システム上でいつでも確認できるようにすることで、施策検討の初期段階を前に進めやすくします。

2. 工場条件や設備情報に応じて施策の考え方を整理

業種・規模・稼働時間・設備構成などの条件を踏まえながら、どの施策を優先すべきか、なぜ有効なのかを対話形式で整理します。一般論ではなく、自社条件に応じた検討を支援できる点が特徴です。

3. 社内説明や削減実行まで支援

AI省エネ診断士は、施策候補を提示するだけでなく、決裁者向け説明文のたたき台作成、現場向けの注意点整理、実施ステップの整理など、実行に向けた準備にも活用できます。

展示会・ウェビナーでも紹介予定

なお、本機能の概要・想定ユースケースについては、展示会および今後開催予定のウェビナーでも紹介を予定しています。会場やオンライン上でのデモを通じて、Green AI agentおよびAI省エネ診断士が、施策検討・社内説明・削減実行をどのように支援するのか、具体的な活用イメージをご覧いただけます。

展示会来場の登録はこちら :https://www.wsew.jp/spring/ja-jp/register.html?cat=visitor&ct=U2FsdGVkX1+EpJ/ECBUI3NwNuY9uajUSz/3FVJzO7N4=&mpDistinctId=JGRldmljZTo0NzMzNmYxOS04MDMxLTRiZDktYjk2ZC00MjIzYjZiMzBlMjI=&utm_campaign=01NQ_SCH_A01(Resource+Circulation+Expo+/+Decarbonization+Expo+Spring%EF%BD%9CInv)_yahoo_2026&utm_medium=cpc&utm_source=yahoo&_gl=1*13vmpz6*_ga*NzAzNDg3NzI0LjE3NzEyMjE1OTM.*_ga_LZJ37CN0P7*czE3NzEyMjE1OTIkbzEkZzAkdDE3NzEyMjE2MzMkajE5JGwwJGgw*_gcl_au*MjU5NzYxMTI4LjE3Njc3NzY3MzAuMjM4ODY3NDE2LjE3Njc3NzY3MzEuMTc2Nzc3NjczMA..

今後の展望

ウェビナー参加登録はこちら :https://greenai.app/event/ai-agent

Green AIでは、AI省エネ診断士を起点に、Green AI agentとして機能を拡張していく予定です。今後は、ユーザーの状況に応じた呼びかけ、施策実行支援、改善提案なども含め、工場の脱炭素・省エネ実務を前に進める機能群として進化させていきます。

株式会社Green AIは今後も、脱炭素を「可視化・計画で終わるもの」ではなく、「実行し、成果につなげるもの」へ変えていくことを目指します。

株式会社Green AIについて

株式会社Green AIは、「環境（Green）」と「テクノロジー（AI）」を組み合わせ、企業の脱炭素経営を支援するスタートアップです。

脱炭素・エネルギー削減PDCAシステム「Green AI」は、専門知識がなくても短時間で計画を立てられるシステムで、AIが5,400件以上の省エネ・脱炭素施策から最適なものを選び、CO2削減量や投資回収年数をすぐに算出することで、脱炭素とコスト削減を同時に実現します。

さらに、計画策定（Plan）だけでなく、実行（Do）、モニタリング（Check）、改善・計画修正（Act）まで支援し、工場や事業所ごとにエネルギー・排出量削減のPDCAを回せる実行型のプラットフォームです。

私たちはまず「電気代・ガス代の削減」につながる省エネと再エネを重視しています。水素・バイオ燃料・CCSなどの大幅にCO2を下げる一方でコスト増になる技術は中長期的に重要ですが、企業が最初に取り組むべきはコスト削減につながる省エネと再エネです。

これは、化石資源依存緩和、電気・ガス料金の価格変動リスクの緩和につながり、仮に「地球温暖化防止」という観点がなかったとしても、必ず取り組むべきことです。

Green AIは、省エネ・脱炭素施策を集約・分析し、最適な打ち手を提示することで、脱炭素の“経済的ハードル”を下げ、より多くの企業が一歩を踏み出せる未来を目指しています。

会社概要

● 社名：株式会社Green AI

● 代表取締役CEO：鈴木 慎太郎

● 事業内容：脱炭素化計画策定・GHG削減システム『Green AI』の企画・開発・運営・販売

● 創業：2023年3月

● 企業URL：https://green-ai.app/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社Green AI

担当：渡邊

Email：press@grn-ai.com