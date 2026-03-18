一般社団法人 日本ソサイチ連盟【ソサイチリーグ】2026 新規参入チーム募集

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一般社団法人　日本ソサイチ連盟


日頃より当連盟およびソサイチリーグへのご理解、ご協力、ご賛同のほど誠にありがとうございます。


FOOTBALL 7 SOCIETY LEAGUEの2026シーズンの新規参入チームを募集いたします。


全国各地からさらに、一緒にソサイチを盛り上げていきましょう！



募集地域

【6月開幕】


FOOTBALL 7 SOCIETY LEAGUE TOHOKU（ソサイチ東北リーグ）(https://football7society.jp/tohoku/news/5821/)


FOOTBALL 7 SOCIETY LEAGUE CHUGOKU（ソサイチ中国リーグ）(https://football7society.jp/chugoku/news/6435/)


FOOTBALL 7 SOCIETY LEAGUE SHIKOKU（ソサイチ四国リーグ）(https://football7society.jp/shikoku/news/3556/)



【7月開幕】


FOOTBALL 7 SOCIETY LEAGUE HOKKAIDO（ソサイチ北海道リーグ）(https://football7society.jp/hokkaido/news/27273/)


FOOTBALL 7 SOCIETY LEAGUE HOKUSHINESTU（ソサイチ北信越リーグ）(https://football7society.jp/hokushinetsu/news/5023/)


FOOTBALL 7 SOCIETY LEAGUE OKINAWA（ソサイチ沖縄リーグ）(https://football7society.jp/okinawa/news/3706/)



【Instagram】


東北リーグ：society_tohoku_official_(https://www.instagram.com/society_tohoku_official_/?hl=ja)


中国リーグ：society_chugoku_official(https://www.instagram.com/society_chugoku_official/?hl=ja)


四国リーグ：society_shikoku_official(https://www.instagram.com/society_shikoku_official/?hl=ja)


北海道リーグ：society_hokkaido_official(https://www.instagram.com/society_hokkaido_official/?hl=ja)


北信越リーグ：society_queen_official(https://www.instagram.com/society_queen_official/?hl=ja)


沖縄リーグ：society_okinawa_official(https://www.instagram.com/society_okinawa_official/?hl=ja)


日本ソサイチ連盟：japan_football7(https://www.instagram.com/japan_football7/?hl=ja)












レギュレーション

総当たり1回戦制によるリーグ戦


※順位決定プレーオフは参加チーム数によって実施可否を決定する


※1部カテゴリー優勝チームはソサイチ全国大会である「F7SL CHAMPIONS CUP 2026」への出場権を獲得



スケジュール

※各地域の募集ページをご参照ください。



キャンペーン

※新規エントリー先着10チームは「新規チーム初期費用」を無償とします※


お早めにお申し込みください！


エントリーはこちら(https://football7society.jp/entry/)



参加費用

1）年間チーム登録費：1チームあたり　16,500円(税込)
2）年間選手登録費(保険費込)：1名あたり　6,600円(税込)


3）試合費：1試合あたり23,000円(税込)


4）新規チーム初期費用：1チームあたり　12,100円(税込)※
※その他の実施概要はこちらからご確認ください



その他

その他、詳しくは公式ウェブサイト(https://football7society.jp/f7slcc)をご参照ください。




ソサイチとは？：http://j-society.com/society

一般社団法人 日本ソサイチ連盟：http://j-society.com/
FOOTBALL 7 SOCIETY LEAGUE：https://football7society.jp/