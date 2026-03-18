一般社団法人 日本ソサイチ連盟【ソサイチリーグ】2026 新規参入チーム募集
日頃より当連盟およびソサイチリーグへのご理解、ご協力、ご賛同のほど誠にありがとうございます。
FOOTBALL 7 SOCIETY LEAGUEの2026シーズンの新規参入チームを募集いたします。
全国各地からさらに、一緒にソサイチを盛り上げていきましょう！
募集地域
【6月開幕】
FOOTBALL 7 SOCIETY LEAGUE TOHOKU（ソサイチ東北リーグ）(https://football7society.jp/tohoku/news/5821/)
FOOTBALL 7 SOCIETY LEAGUE CHUGOKU（ソサイチ中国リーグ）(https://football7society.jp/chugoku/news/6435/)
FOOTBALL 7 SOCIETY LEAGUE SHIKOKU（ソサイチ四国リーグ）(https://football7society.jp/shikoku/news/3556/)
【7月開幕】
FOOTBALL 7 SOCIETY LEAGUE HOKKAIDO（ソサイチ北海道リーグ）(https://football7society.jp/hokkaido/news/27273/)
FOOTBALL 7 SOCIETY LEAGUE HOKUSHINESTU（ソサイチ北信越リーグ）(https://football7society.jp/hokushinetsu/news/5023/)
FOOTBALL 7 SOCIETY LEAGUE OKINAWA（ソサイチ沖縄リーグ）(https://football7society.jp/okinawa/news/3706/)
【Instagram】
東北リーグ：society_tohoku_official_(https://www.instagram.com/society_tohoku_official_/?hl=ja)
中国リーグ：society_chugoku_official(https://www.instagram.com/society_chugoku_official/?hl=ja)
四国リーグ：society_shikoku_official(https://www.instagram.com/society_shikoku_official/?hl=ja)
北海道リーグ：society_hokkaido_official(https://www.instagram.com/society_hokkaido_official/?hl=ja)
北信越リーグ：society_queen_official(https://www.instagram.com/society_queen_official/?hl=ja)
沖縄リーグ：society_okinawa_official(https://www.instagram.com/society_okinawa_official/?hl=ja)
日本ソサイチ連盟：japan_football7(https://www.instagram.com/japan_football7/?hl=ja)
レギュレーション
総当たり1回戦制によるリーグ戦
※順位決定プレーオフは参加チーム数によって実施可否を決定する
※1部カテゴリー優勝チームはソサイチ全国大会である「F7SL CHAMPIONS CUP 2026」への出場権を獲得
スケジュール
※各地域の募集ページをご参照ください。
キャンペーン
※新規エントリー先着10チームは「新規チーム初期費用」を無償とします※
お早めにお申し込みください！
エントリーはこちら(https://football7society.jp/entry/)
参加費用
1）年間チーム登録費：1チームあたり 16,500円(税込)
2）年間選手登録費(保険費込)：1名あたり 6,600円(税込)
3）試合費：1試合あたり23,000円(税込)
4）新規チーム初期費用：1チームあたり 12,100円(税込)※
※その他の実施概要はこちらからご確認ください
その他
その他、詳しくは公式ウェブサイト(https://football7society.jp/f7slcc)をご参照ください。
ソサイチとは？：http://j-society.com/society
一般社団法人 日本ソサイチ連盟：http://j-society.com/
FOOTBALL 7 SOCIETY LEAGUE：https://football7society.jp/