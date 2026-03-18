【岩手県盛岡市】イオンモール盛岡南の時計専門店「タイムステーションNEO」がリニューアルオープン

株式会社ナカザワ

イオンモール盛岡南3階 タイムステーションNEO

株式会社ナカザワ(本社：滋賀県湖南市、代表取締役社長：中澤実仟盛)は、「タイムステーションNEO イオンモール盛岡南店」を、2026年3月18日（水）にリニューアルオープンいたします。

今回のリニューアルでは売場レイアウトや照明を一新し、より見やすく選びやすい時計専門店として生まれ変わります。

【店舗コンセプト】

「時」と「人」を結び、「人」と「人」をつなぐ架け橋となる時計店。

タイムステーションNEOは、腕時計を通して世代を超えたコミュニケーションを生み出す「地域に愛される時計専門店」を目指しています。

同店は2006年9月15日のイオンモール盛岡南開業と同時に誕生し、地域の皆さまに支えられながら約20年間営業を続けてきました。

そして今、20年という節目を機に新たなスタートを迎えます。これまでご利用いただいてきたお客様はもちろん、これから来店されるお客様にも、腕時計のある豊かな《ウォッチライフ》を提案していきます。

【店舗の特徴】

カジュアルから高級まで、隣り合う2つの時計専門店

2025年6月には、高級ラインを扱う「グランドステージNEO盛岡南店」が隣接してオープンしました。

カジュアルウォッチを中心に展開する「タイムステーションNEO」と、高級ブランドを扱う「グランドステージNEO」が並ぶ、全国でも珍しい店舗構成です。

タイムステーションNEO（写真左）と隣接するグランドステージNEO（写真右）地域内、随一の豊富な品揃え

隣接する「グランドステージNEO盛岡南店」と合わせると、約1,000本以上の腕時計を展開。

カジュアルウォッチからビジネスウォッチ、ギフト向けモデルまで幅広いラインナップを取り揃えています。

価格帯やブランドの異なる腕時計を一度に見比べながら、自分に合った一本を選べる空間となっています。

時計好きの方から初めて腕時計を購入する方まで、多くのお客様にご利用いただいています。

幅広いラインナップと豊富な品揃え時計専門店ならではのアフターサービス

タイムステーションNEOでは腕時計販売だけでなく、電池交換やバンド交換などのメンテナンスにも対応しています。

国家資格である「時計修理技能士3級」を持つスタッフが在籍しており、専門知識を活かしたアドバイスや修理相談が可能です。

腕時計の「困った」を気軽に相談できる、地域の“時計のお医者さん”としての役割も担っています。

電池交換の様子より見やすい売場へお客様目線でより見やすい売場へ

メーカー専用什器を導入することで、何がどこにあるのかより見やすく明確になりました。

「あのお店にあったような気がする…」から

「あのお店ならある！」という覚えやすさは想像以上に大きな変化となっております。

【リニューアルのポイント】

【ブランドがひと目でわかる売場構成】

CITIZEN・CASIOの国内メーカーを中心に、ブランドごとの専用什器を導入。

店外からでもブランドが分かるレイアウトに変更し、お客様が目的の商品を探しやすい売場へと刷新しました。

CITIZEN

CITIZENは腕時計発展の最先端に立ち、今では当たり前にある『太陽光発電(ソーラー)』や

『チタニウム』、『電波機能』などを精密な機械に落とし込み新時代の確立へと進歩させました。

マニュファクチュールのCITIZENならではの店舗に合ったオーダーメイド什器に、CITIZENロゴ入りの什器を新たに設置。

店舗外からでも視認・認知しやすい店構えとなり、地域のお客様に、腕時計と店舗の両方をより身近に感じていただける売場となっています。

また、新たに『CITIZEN L』も仲間に加わりました。

CITIZEN専用什器

CASIO

岩手県内唯一の、若年層に人気な『CASIO Classic』を展開し、G-SHOCKの品揃えも県内一です。幅広いラインナップの中から、お客様の“欲しい一本”を見つけていただける売場となっています。

CASIO専用什器

【照明を刷新し、時計の魅力をより美しく】

照明を暖色から白色系へ変更することで、腕時計本来の美しさが引き立つ空間となりました。文字盤やケースの輝きをより鮮明にご覧いただけるようになり、個性豊かなブランドの腕時計をより一層美しく、選びやすいお店となりました。

【店舗の想い】

『地域社会になくてはならない店となる』の理念のもと、直向きに精進して参りました。

皆さまに支えられ早20年。

未来への創造をし、次の時代へと『時』と共にこれからもバトンを繋いで参ります。

店長：宮野（写真左）【店長メッセージ】

商品をご覧いただきたいのはもちろんですが、

色々な人が集まるイオンモール盛岡南内で

世代を問わず “こんな時計もあるんだ” と楽しんでいただけるお店を目指しています。

お買い物のついでに、ぜひ気軽に立ち寄っていただけたら嬉しいです。

今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

【当店のサービスについて】

国家資格■国家資格を持つスタッフによる安心の対応

国家資格である時計修理技能士3級を持つスタッフが在籍し、専門的な知識を活かしたアドバイスやメンテナンス相談が可能です。

ラッピングの一例■特別な贈り物にも対応

大切な方へのプレゼントにぴったりのラッピングサービス(有料)もご用意しています。

熨斗のご用意もありますので、用途に合わせてお選びください。

また、刻印やお祝い事での多数注文もご対応させていただきますので、ご相談くださいませ。

最大５年の手厚い保証■腕時計を永くご愛用いただくための保証

当店では腕時計をお買い上げのお客さま全員が加入できる『あんしん保証パック+(プラス)』をご用意しております。ガラス割れや水入りなど通常メーカーでは対象外のトラブルにも対応した手厚い保証サービスです。

▶詳細はこちら◀(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000007.000151263.html)

【店舗概要】

○店舗名：タイムステーションNEO イオンモール盛岡南店

○所在地：〒020-0866 岩手県盛岡市本宮7丁目1-1 イオンモール盛岡南店 3F

○営業時間：10：00～21：00

○電話番号：019-634-0333

○オープン：2026年3月18日(水) リニューアル

【取扱ブランド】

サテライトウェーブGPSCITIZEN(シチズン)

ATTESA、PROMASTER、xC

EXCEED、CITIZEN L

CITIZEN COLLECTION

RECOD LABEL、wicca

CASIO(カシオ)

OCEANUS、MT-G、G-SHOCK、G-MS、BABY-G

PRO TREK、EDIFICE、CASIO CLASSIC

LINEAGE、wave ceptor

MIP液晶のBZ5000

【ブランド】

ORIENT STAR、COACH、Calvin Klein、FURLA、adidas、U.S.POLO ASSN.

Angel Heart、ANGEL CLOVER、TIMEX、POLICE、TECHNOS

BERING、nordgreen、ROSE FIELD、MADISON NEW YORK、ABOUT VINTAGE

【スマートウォッチ】

amazfit、SMART R、mibro

【プライベートブランド】

クレパス柄トケイ、N Watch

【リニューアルオープンキャンペーン】

◆CITIZENコーナー リニューアルオープンフェア

CITIZENのご協力の基、対象商品ご購入で素敵なノベルティを各種プレゼント！

ウォッチクロスやCITIZENロゴ入りのウォッチスタンドなどをご用意しております。(全て非売品)

※先着順でなくなり次第終了となりますので予めご了承ください。

◆CITIZEN オープニングセール

期間：3月18日(水) ～ 3月29日(日)

CITIZENブランドの商品を最大20％OFFでご提案させていただきます！※一部セール対象外がありますので予めご了承ください。

《対象ブランド》

ATTESA・Series8・xC・EXCEED・PRO MASTER・CITIZEN COLLECTION・CITIZEN L・wicca

◆新生活応援フェア

期間：3月1日(日) ～ 4月5日(日)

同じタイミングでCITIZEN以外のメーカー・ブランド品も合わせてセールを実施しております！

対象商品は店頭にてご案内いたします。店頭での表示、または店舗スタッフまで遠慮なくご相談ください。

【会社概要】

株式会社ナカザワ

株式会社ナカザワは、滋賀県湖南市に本社を構え、全国で時計・眼鏡の専門店を展開する企業です。

現在、国内外で70店舗以上を運営し、ベトナム・カンボジアにも出店。地域に根ざしたサービスを提供しながら、お客様の暮らしに寄り添う存在を目指しています。



時計事業では、国内メーカーの時計はもちろん、海外ブランドも幅広く取り扱い、電池交換やバンド調整などのメンテナンスも店頭で対応。確かな技術と丁寧な接客で、お客様の大切な時計を長くご愛用いただけるようサポートしています。



また、創業70周年を迎えた今、新たな挑戦を続け、さらなる成長を加速させています。長年にわたり培ってきた信頼と実績を大切にしながら、これからも高品質な商品とサービスをお届けしてまいります。



名 称：株式会社ナカザワ

住 所：滋賀県湖南市中央2丁目92番地

設 立：1952年12月10日

年 商：435,600万円

資本金：5,000万円

代表者：代表取締役社長 中澤実仟盛

公式ホームページ：https://nakazawa-group.co.jp/

タイムステーションNEO公式オンラインショップ：https://ts-neo.com/

x：https://x.com/timestationNEO

YouTube：https://www.youtube.com/@TIMESTATIONNEO

note：https://note.com/nakazawa3