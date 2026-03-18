【歯科経営の二極化を打破】ホワイトエッセンス、2026年6月の診療報酬改定、保険収載拡大に向け、初期費用0円・月額29,800円～の『歯科医療DXオールインワンパック』をリリース

ホワイトエッセンス株式会社

歯のホワイトニングや歯のクリーニングなどのサービスを全国337の加盟歯科医院で展開するほか、歯科医向けに経営支援等を行うホワイトエッセンス株式会社（代表取締役：入山 裕左 所在地：東京都渋谷区 以下「ホワイトエッセンス」）は、2026年6月の診療報酬改定による「口腔内スキャナー（IOS）の保険収載拡大」という歴史的転換期を受け、歯科医院が抱える投資リスクを最小化し、確実にデジタル化を成功させるための新サービス『歯科医療DXオールインワンパック』をリリースいたしました。

本サービスは、高額な初期費用やスタッフの操作不安といった「DX化の壁」を打破するため、初期費用0円・月額29,800円～という「所有のリスク」を排除したサブスクリプション型の導入支援プログラムです。

■歯科業界を襲う“三重苦”：物価高・人件費高騰・深刻な人手不足

歯科医療現場では、材料費・人件費・設備投資の増加や人手不足を背景に、生産性向上と自費領域の強化を両立する「歯科DX」への関心が高まっています。一方で、口腔内スキャナー（IOS）などのデジタル機器は初期投資が大きく、導入のハードルになっているのが実情です。さらに、個人医院の減少と医療法人の増加により経営体力の差は拡大し、売上も二極化が進んでいます。加えて、2040年問題に伴う採用難の加速により、省人化・効率化は急務です。保険診療制度の事務負担も増しており、院長が経営に時間を割きにくい構造課題もあります。

■ 2026年6月、歯科医療の「デジタル化」がさらに加速

そんな中、2026年6月1日の診療報酬改定により、光学印象（デジタル印象）がCAD/CAM冠にも適用拡大され、1歯につき100点から150点へと引き上げられます。生活者アンケートでは、87.3%が「IOS導入歯科医院に行きたい」と回答しており、IOSの導入は避けて通れない課題となっています。しかし、数百万単位の初期投資や、導入後のスタッフの習熟度、運用の難しさといった「所有のリスク」が、多くの院長先生にとって高い壁となっていました。ホワイトエッセンスは、全国337の加盟医院運営で培ったノウハウを結集し、これらのリスクを解消する「日本で唯一の伴走型スキーム」を構築しました。

■ 『歯科医療DXオールインワンパック』の概要

本サービスは、歯科DXに必要な機器・運用を、月額定額で導入できるプランです。「高額な初期投資がネックで導入を迷っている」「まずは試して、本当に使えるか確かめたい」といった声に応える形で設計しています。本プログラムは、単なる機器レンタルに留まらず、現場での定着と増収の実現までをトータルでサポートします。

１．最新IOS・ノートPCの「リスクゼロ」レンタル

・初期投資0円で、最新機器（WE SCAN等）と専用PCを導入可能です

[表: https://prtimes.jp/data/corp/32161/table/80_1_09b4808d5f87bfdc058113a6c45ce482.jpg?v=202603181251 ]

２．「スタッフが主役になる」導入サポート

・デジタルアレルギーのあるスタッフでも、自信を持ってスキャンができるまで専門スタッフがサポートします 。

３．毎週のWEB相談会によるリアルタイム解決

・運用トラブルや疑問を放置せず、他院の成功事例を交えて解決策を提示します 。

４．専属コンシェルジュによる個別対応

・チャットや電話でマンツーマンのサポートを行い、貴院に最適なDX設計を構築します 。

５．ワンストップのデジタル技工オーダー

・クラウドを通じたデジタル発注により、効率的なワークフローを実現（最初の3本まで無料）。

■自院の臨床で試せる「2ヶ月間の金銭的リスクフリー」

私たちは自社のサービスに絶対の自信があるからこそ、契約後2ヶ月間は月額料金を無料といたします。もし「自院には合わない」「使いこなせない」と判断された場合は、期間内の解約・返却が可能です 。院長先生に一切の金銭的リスクを負わせない「非常識な提案」です。

■ 【先着30名限定】新時代DX戦略公開セミナー開催

プラン詳細と、具体的な増収シミュレーションを公開するセミナーを以下の通り開催いたします 。

日時 ： 2026年4月5日（日）午前の部 10:00～12:00 / 午後の部 14:00～16:00

会場 ： ホワイトエッセンス渋谷本社（東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル11階）

参加費 ： 無料

申込方法：こちらよりお申込みいただけます(https://www.whiteessence.co.jp/dxpack/?utm_campaign=PRTIMES)

※価格、サポート内容は変更になる可能性がございます。

ホワイトエッセンス株式会社 概要

本社所在地：東京都渋谷区渋谷 3-12-18 渋谷南東急ビル 11階

会社設立：2003年10月7日

代表取締役社長：入山 裕左

URL：https://www.whiteessence.com/

ホワイトエッセンス株式会社は、医療機関の技術力にエステの心地よさを取り入れて、2003年に誕生しました。医療機関の技術力と435万件※1と多くの症例実績数の元、全国に337医院をフランチャイズ展開し※2、どこの医院であってもクオリティにこだわった施術を受けることができます。ホワイトエッセンス株式会社の加盟院が提供するサービスの主な特徴は、笑顔を魅力的にする充実したメニュー数、五感を癒す個室空間での施術、施術クオリティの高さ、お客様に信頼と満足感を持って施術を受けていただくための返金保証制度※3と中途解約制度の完備などがあります。歯と口もとの美と健康については私たちにお任せください。

※1：ホワイトニングに関する症例件数： 2,360,930件、クリーニングに関する症例件数：1,997,187件 / 症例件数の計測を正確に開始した2005年4月1日から2025年9月30日までの合計実績

※2：2025年9月末時点

※3：ホワイトエッセンス初来院で過去にホワイトニング（他歯科医院のホワイトニングも含みます）のご経験がない方を対象とし、初回のホワイトニングを体験いただき白さの変化を実感できない場合、翌営業日迄の申し出に対して、全額を返金致します。