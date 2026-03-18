【あさぎり牛乳】富士山麓のミルクに、春の香りを。さくらフレーバー2商品を期間限定発売

朝霧乳業株式会社

朝霧乳業株式会社（本社：静岡県富士宮市、代表取締役：前堀 誠）が展開するスイーツブランド『あさぎり牛乳』は2026年3月20日（金）より、春限定の2つのさくらフレーバー商品が新登場いたします。

あさぎり牛乳公式サイト｜https://www.asagiri-milk.jp/sweets/(https://www.asagiri-milk.jp/sweets/)

今回の商品は、ミルクソースを閉じ込めた“ふわしゅわ”食感のチーズケーキに桜のペーストを合わせた「あさぎりスフレチーズケーキ〈さくら〉」と、香ばしいクッキーシューにさくらミルククリームをたっぷり詰めた「あさぎりさくらミルクシュー」の2商品です。

富士山麓・朝霧高原の生乳から生まれるやさしいミルクの味わいに、桜のやわらかな香りを重ねた、この季節だけのラインナップをお楽しみください。

あさぎりスフレチーズケーキ〈さくら〉｜春の香り広がる、ふわしゅわスフレチーズケーキ

あさぎりスフレチーズケーキ〈さくら〉

■価格：432円（税込）

■消費期限：5日【要冷蔵】

ふんわりとした食感と、しゅわっとほどける口どけが特徴の濃厚チーズ生地に桜のペーストを合わせ、やわらかな香りとほのかな甘みを重ねました。

さらに、あさぎり牛乳をふんだんに使った特製ミルクソースをとろりとしのばせ、チーズの爽やかさにやさしいコクをプラス。

桜の風味とチーズの軽やかさが相まった、ふわしゅわ食感のスフレチーズケーキです。

※販売店舗：梅田阪神本店・池袋北改札前店・日暮里エキュート・アトレ大森

あさぎりさくらミルクシュー｜ミルクと桜がほどける、春のごほうびシュー

あさぎりさくらミルクシュー

■価格：450円（税込）

■賞味期限：5日

香ばしいクッキーシューの中に、あさぎり牛乳を使ったなめらかなさくらミルククリームをたっぷりと。

あさぎり牛乳を使ったカスタード・練乳・生クリームを合わせた特製ミルククリームに桜のペーストを合わせ、ふわりと広がるやさしい香りに仕上げました。

ミルクのまろやかなコクと、桜のほのかな甘みが重なり合う、春の訪れを感じるごほうびシューです。

※販売店舗：梅田阪神本店・池袋北改札前店・東京ギフトパレット・JR新宿駅南口・日暮里エキュート・アトレ大森・一部催事店舗

販売店舗情報

🛤 あさぎり牛乳 JR池袋駅 北改札前店

住所：東京都豊島区南池袋1丁目28-1 B1F改札外 北通路改札正面

営業時間：10:00～21:00

発売開始：2026年3月20日（金）～

🛤 あさぎり牛乳 東京ギフトパレット

住所：東京都千代田区丸の内1-9-1 東京駅八重洲北口1階

営業時間：平日9:30～20:30／土日祝9:00～20:30

発売開始：2026年3月20日（金）～

※あさぎりスフレチーズケーキ〈さくら〉の販売はございません

🛤 あさぎり牛乳 阪神梅田本店

住所：大阪府大阪市北区梅田1-13-13 阪神梅田本店1階

営業時間：全日：10:00～20:00

発売開始：2026年3月20日（金）～

🛤 あさぎり牛乳 JR新宿駅南口

住所：東京都新宿区新宿３丁目３８－１ JR 新宿駅 南口改札内

営業時間：10:00～21:00

発売開始：2026年3月20日（金）～

※あさぎりスフレチーズケーキ〈さくら〉の販売はございません

🛤 あさぎり牛乳 日暮里エキュート

住所：東京都荒川区西日暮里2-19 JR東日本 日暮里駅構内

営業時間：平日9:30～22:00／土日祝9:00～20:30

発売開始：2026年3月20日（金）～

🛤 あさぎり牛乳 アトレ大森

住所：東京都大田区大森北1-6-16 ３F

営業時間：10:00～21:00

発売開始：2026年3月20日（金）～

OUR PROJECT

社会課題である“牛乳離れ”に向き合い、生産者・お客様・地域それぞれに持続可能な“Good cycle”を生み出すエシカルなブランドを展開しています。

■【あさぎり牛乳】について 公式HP：https://www.asagiri-milk.jp/sweets/(https://www.asagiri-milk.jp/sweets/)

牛乳屋さんの生乳の美味しさをダイレクトに伝えるミルクスイーツと、産地直送牛乳のミルクスタンド。

朝霧高原の牧場から直送するフレッシュな牛乳をはじめ、ミルクの濃厚な味わい感じるプリンやミルクサンド、お土産にもぴったりなクッキーなどの焼き菓子と、用途に合わせた豊富なラインナップをご用意しています。

牛乳のおいしさをダイレクトに伝える商品をぜひお楽しみください。

https://prtimes.jp/a/?f=d161984-40-17d3da355e05a7a9bd3039e3ecd33a38.pdf朝霧乳業株式会社

名 称：朝霧乳業株式会社 https://www.asagiri-milk.jp/

ブランドサイト：https://www.asagiri-milk.jp/sweets/

創 業：昭和46 年5 月

代表者：代表取締役 前堀誠

所在地：静岡県富士宮市根原449-1 あさぎりフードパーク内

事業内容：牛乳・乳製品の製造・販売、スイーツブランド「あさぎり牛乳」の展開