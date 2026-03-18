日本ボクシング界の歴史に残る奇跡の一戦！東京ドーム開催「世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人」

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）は、2026年5月2日（土）に東京ドームで開催される「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人」（以下、本イベント）を「Lemino(R)」にて生配信します。本イベントの「ペイ・パー・ビュー配信（PPV）」を本日2026年3月18日（水）正午より販売開始いたします。

本イベントのメインカードでは、ボクシング4階級制覇・2階級四団体統一王者の井上尚弥選手と、３階級制覇の中谷潤人選手の対戦という、日本ボクシング界を代表する日本人同士、無敗同士の奇跡の一戦を予定しています。またアンダーカードにも、WBC世界バンタム級王者の井上拓真選手と、4階級制覇のレジェンド井岡一翔選手の日本人対戦など、いずれも日本ボクシング界の精鋭選手が出場する見逃せない対戦を予定しています。

本イベントは「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」をご契約のお客さまは「特別な体験価値」特典として、追加料金なしでご視聴いただけます。「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」以外をご契約のお客さまやドコモの回線をお持ちでないお客さまは「Leminoペイ・パー・ビュー配信（PPV）」にてご視聴いただけます。「Lemino ペイ・パー・ビュー配信（PPV）」は6,050円（税込）からご購入いただけます。「Leminoプレミアム」会員で「Lemino ペイ・パー・ビュー配信（PPV）」をご購入いただいた方には、ｄポイント（期間・用途限定）1,000ポイントを進呈※します。また、試合前日（2026年5月1日（金））までに「Lemino ペイ・パー・ビュー配信（PPV）」をご購入いただいた方は、選手サイン入りグッズプレゼントキャンペーンにもご応募いただけます。

※ 「Leminoプレミアム」に2026年6月3日（水）時点でご契約のお客さまが対象となります。

「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」をご契約のお客さまならびに、「ペイ・パー・ビュー配信（PPV）」をご購入いただいたお客さまには、試合前の事前コンテンツとして、井上尚弥選手、中谷潤人選手、武居由樹選手、佐々木尽選手、井岡一翔選手らが出場した過去の試合映像とその激闘の裏側に迫ったドキュメンタリー作品を本日12時よりご視聴いただけます。5月2日の世界戦へ向け、熱狂を加速させるボクシング関連コンテンツも続々と展開予定です。

“やがて、伝説と呼ばれる日”を、試合当日だけで終わらせない。歴史的な一戦へ向かう高揚も、その瞬間の衝撃も、余韻も含めてご堪能いただけるコンテンツラインナップでお届けいたします。

写真提供：(C)SECOND CAREER

「ペイ・パー・ビュー配信（PPV）」の販売についての詳細は、「『Lemino』特設サイト」をご確認ください。

「Lemino」特設サイト：https://bit.ly/4buGHIL

「NTTドコモ presents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人」配信概要

1. タイトル：

NTTドコモ presents Lemino BOXING 世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人

2. 視聴方法：

ペイ・パー・ビューチケットをご購入のうえ、「Lemino」でご視聴いただけます。

「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」ご利用のお客さまは、「特別な体験価値」特典として、追加料金なしでご視聴になれ、ペイ・パー・ビューチケットのご購入は不要です。

※「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」ご利用のお客さまは、「Leminoペイ・パー・ビュー配信（PPV）」の本コンテンツサムネイル画像に「購入済」または「視聴可」と表記され、サムネイルを押下すると視聴が可能となります。

■コンテンツ視聴可能期間：

2026年5月2日（土）配信開始時刻～2026年5月31日（日）23:59

■「Leminoペイ・パー・ビュー配信（PPV）」販売期間：

2026年3月18日（水）正午～2026年5月10日（日）23:59

■販売価格：

・事前販売：6,050円（税込）から

・当日販売：7,150円（税込）から

■販売プレイガイド（予定）：

Leminoペイ・パー・ビュー（PPV）、チケットぴあ、ローソンチケット、イープラス、DAZN

※NAOYA INOUE POP-UP STOREではPPV販売は実施せず、各販売プレイガイドでのご購入をご案内いたします

※DAZNでの販売は3月30日（月）開始予定です

【各プレイガイドの販売サイト】

Leminoペイ・パー・ビュー（PPV）：https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000002/(https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000002/?utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202603_nr-worldtitlematch-0318)

チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/lemino-boxing-ppv/

ローソンチケット：https://l-tike.com/sports/2026td0502ppv/

イープラス：https://eplus.jp/lemino-boxing/

3. Lemino配信対象試合カード

・井上尚弥（大橋）vs中谷潤人（MT）

・武居由樹（大橋）vsワン・デカン（中国）

・井上拓真（大橋）vs井岡一翔（志成）

・田中空（大橋）vs佐々木尽（八王子中屋）

・阿部麗也（KG大和）vs下町俊貴（グリーンツダ）

・ユン・ドクノ（韓国）vs森脇唯人（ワールド）

・富岡浩介（REBOOT）vs田中将吾（大橋）

4. その他

詳細は「Lemino」特設サイト内のPPVチケット申込みページをご確認ください。

「Lemino」特設サイト :https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000002/?utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202603_nr-worldtitlematch-0318PPVチケット申込みページ :https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000002/spectate/?utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202603_nr-worldtitlematch-ticket-0318

「NTTドコモ presents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥 vs 中谷潤人」dポイントプレゼントキャンペーン

1. キャンペーン名：

「NTTドコモ presents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥 vs 中谷潤人」dポイントプレゼントキャンペーン

2. キャンペーン期間：

2026年3月18日（水）正午から2026年5月10日（日）23:59

※本イベントのPPVチケット販売期間中

3. キャンペーン概要：

応募条件を満たした方を対象に、PPVチケットの購入でdポイント1,000pt（期間・用途限定）を進呈いたします。

4. 応募条件：

１.「NTTドコモ presents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥 vs 中谷潤人」のLemino PPVチケットを購入されていること

※DAZNでご購入いただいた方、「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」をご契約のお客さまは、対象外となります

※各プレイガイド（チケットぴあ、イープラス、ローソンチケット）で購入された場合は、送付されたライブ視聴コードをLeminoで登録する必要があります

※dアカウントへログインせずライブ視聴コードを登録・視聴された場合は対象外となります



２.Leminoプレミアム会員であること

※Leminoプレミアム会員及びdポイント進呈時にdポイントクラブ会員である方が進呈の対象となります。

※キャンペーン開始前時点ですでにLeminoプレミアム会員の方、キャンペーン期間中に新規入会登録いただいたLeminoプレミアム会員の方が対象となります。

※キャンペーン終了日から2026年6月10日（水）0:00までにLeminoプレミアム会員を解約した方は対象外となります。

※「Leminoプレミアム視聴用シリアルコード」でのご登録は対象外となります。

※「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」の場合、Apple Store、Google Playから正常に当社に購入情報データが到達せず、ポイント付与が出来ない場合がございます。この場合、後日Leminoプレミアムのご購入が判明してもポイントを付与することが出来ません。

※「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」の場合、 キャンペーン終了時点でApple Store、Google Playから正常に当社に購入情報が届いていることが進呈の対象となります。

※本キャンペーン期間中に、「Leminoプレミアム入会で最大3か月間500ポイント還元キャンペーン」にエントリーされた方は、本キャンペーンの対象外となります。

5. dポイント進呈時期：

2026年6月末頃

※進呈時期は前後する場合がございます。あらかじめご了承ください。

6. Lemino BOXING キャンペーンサイト：

キャンペーンサイト :https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000002/campaign/?utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202603_nr-worldtitlematch-cp-0318

「NTTドコモ presents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥 vs 中谷潤人」選手サイン入りグッズプレゼントキャンペーン

1. キャンペーン名：

「NTTドコモ presents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥 vs 中谷潤人」選手サイン入りグッズプレゼントキャンペーン

2. キャンペーン期間：

2026年3月18日（水）正午から2026年5月1日（日）23:59

3. キャンペーン概要：

5.2井上尚弥世界戦PPV早期購入者（当日以外）に対し、抽選で100名様に直筆サイン入りグッズをプレゼント

選手直筆サイン入りグッズを含むプレゼントキャンペーン 合計100名さま

A賞：「NTTドコモ presents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥 vs 中谷潤人」井上尚弥選手・他選手直筆サイン入りポスター

B賞：「NTTドコモ presents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥 vs 中谷潤人」オリジナルTシャツ（※サインは入りません）

C賞：「NTTドコモ presents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥 vs 中谷潤人」ポスター（※サインは入りません）

※賞品の種類をお選びいただくことはできません。

4. 応募条件：

・日本国内にお住まいであること

・キャンペーンの応募フォームより必要事項を記入の上エントリーしていること

・キャンペーン期間中に、以下を満たしていること

「NTTドコモ presents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥 vs 中谷潤人」のペイ・パー・ビュー（以下「PPV」といいます）チケットを購入していること

＜ご注意事項＞

・本キャンペーンは、試合前日（2026年5月1日）までにPPVチケットを購入された方のみ対象となります。

・各プレイガイド（チケットぴあ、イープラス、ローソンチケット）で購入された場合は、送付されたライブ視聴コードを「Lemino」で「dアカウント」へログインしたうえで登録いただく必要があります。

・各プレイガイドで購入し「dアカウント」を使用せずに視聴した方、「DAZN」で購入された方は対象外となります。

・景品内容が一部変更となる可能性がございます。

5. Lemino BOXING キャンペーンサイト：

キャンペーンサイト :https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000002/campaign/?utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202603_nr-worldtitlematch-cp-0318

【「Lemino」概要】

■ドコモの映像配信サービス

感情でつながるLeminoならではの機能で、人気の映画やドラマはもちろん、独占配信のオリジナル、韓流作品や、スポーツ、音楽ライブまで豊富なコンテンツに出会える映像配信サービスです。無料コンテンツ（広告付き）のほか、月額1,540円（税込）※1の「Leminoプレミアム」ではさらに充実のラインアップをお楽しみいただけます。「Leminoプレミアム」を初めてご契約いただくお客さまは、初回初月無料※2でご利用いただけます。



■「Lemino（レミノ）」公式

サービスサイト：https://lemino.docomo.ne.jp/

YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@Lemino_official

X（@Lemino_official）：https://x.com/Lemino_official

Instagram：https://www.instagram.com/lemino_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@lemino_official

※1 ＜Leminoプレミアム月額使用料＞

「Leminoプレミアム」の月額使用料は、ご契約方法によって料金が異なります。

・Web登録／ドコモショップでのご契約：月額1,540円（税込）

・App Storeでの購入：月額1,650円（税込）

・Google Playでの購入：月額1,650円（税込）

※2 ＜初回初月無料キャンペーン＞

・Leminoプレミアムに初回お申込みの場合に限り、月額使用料が31日間無料となります。

・過去に「dTV」で初回初月無料の適用を受けたお客さまで、本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。

・「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」「Leminoプレミアムプリペイドカード」「Leminoプレミアム視聴用シリアルコード」をご利用のお客さまは、適用対象外です。

・他の無料キャンペーンと重複すると本キャンペーンが適用されない場合があります。

・本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。

・本キャンペーンは予告無く内容を変更させていただく場合がございます。

※「Lemino」「dアカウント」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

※内容は発表日現在のものです。コンテンツの提供形態、キャンペーン、番組内容などは予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

※お申込みの方法によっては、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがある場合がございます。