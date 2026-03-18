【調査結果】2026年家庭用蓄電池人気メーカーランキング！

株式会社ソーラーパートナーズ

太陽光発電と蓄電池の見積もりサイト「ソーラーパートナーズ」を運営する株式会社ソーラーパートナーズ（本社：東京都新宿区、代表取締役：中嶋明洋）は、最新の家庭用「蓄電池の人気メーカーランキング」を発表しました。

◆調査概要

・調査対象：ソーラーパートナーズを利用して 2025年に蓄電池を契約した案件

・調査方法：提携している全国の販売施工店から契約報告を受けた情報を集計

・集計期間：工事契約に至った期間が、2025年1月1日から2025年12月31日

・有効サンプル数：3,000件（当社成約データより無作為抽出）

※Web媒体にて本アンケートを引用される場合、出典を記載しソーラーパートナーズ(https://www.solar-partners.jp/contents/85620.html)へのリンクをお願いいたします。

◆調査結果

蓄電池メーカーのランキングは、太陽光発電と同時に設置する場合と、蓄電池を後から設置する場合(太陽光設置済み)で分けて集計しています。

■太陽光発電と同時に設置

人気メーカーランキング(太陽光と同時購入の場合)人気メーカーランキング

1位 長州産業 31.9%

2位 カナディアンソーラー 19.0%

3位 ニチコン 12.9%

4位 シャープ 10.2%

5位 エクソル 5.9%

また、メーカー別ではなく、機種別に分けたときのランキングはこちらになります。

機種別ランキング(太陽光と同時購入の場合)機種別ランキング

1位 長州産業 12.7kWh

2位 カナディアンソーラー 13.3kWh

3位 長州産業 16.4kWh

4位 ニチコン 14.9kWh

5位 シャープ 9.5kWh

■蓄電池を後から設置

人気メーカーランキング(蓄電池を後から設置する場合)人気メーカーランキング

1位 長州産業 21.7%

2位 京セラ 14.9%

3位 シャープ 11.2%

4位 ニチコン 9.6%

5位 カナディアンソーラー 9.6%

機種別ランキング(蓄電池を後から設置する場合)機種別ランキング

1位 長州産業 12.7kWh

2位 京セラ 11kWh

3位 カナディアンソーラー 13.3kWh

4位 長府工産 14.9kWh

5位 シャープ 9.5kWh

◆調査結果まとめ

ここ数年、2番手に位置していた長州産業がいずれもトップを獲得した。

機種別ランキングで見ても、1位は長州産業の12.7kWhという結果に。

「大容量」「ハイブリッドタイプ」「全負荷型」を全て備えているが、そこに「保証」の手厚さが加わることで人気を集め、高いシェア率となった。

また、太陽光発電との同時設置か否かで、京セラとカナディアンソーラーの順位が大きく入れ替わる結果となった。

京セラは、長らく単機能タイプの蓄電池しか扱っていなかったが、Enerezza Plusというハイブリッドタイプの新製品を発売した。太陽光設置時には、単機能を理由に蓄電池を導入していなかった層の需要に刺さり、多くのユーザーに選ばれる形となった。

カナディアンソーラーは施工工程を含めた仕入れコストの低減を実現しているが、太陽光と蓄電池のセット導入においてはその強みが最大限に発揮される一方で、蓄電池単体の後付けとなるとコストメリットが十分に活かせず、結果として順位を落とす形となった。

▼ランキングの詳しい内容はコチラの記事で解説しています。

【2026年】家庭用蓄電池メーカー比較15社ランキング◇専門家監修｜メーカーシェアとおすすめの人気商品を一挙解説！(https://www.solar-partners.jp/contents/85620.html)

◆ソーラーパートナーズについて

株式会社ソーラーパートナーズでは、太陽光発電と蓄電池の比較・見積りサイト『ソーラーパートナーズ』を企画運営しています。

2009年に余剰電力買取制度が開始されてから15年が経ち、太陽光発電は国内に広く普及しました。一方で、流行に乗じた不適切な営業活動もいまだに数多く見受けられます。私たちはそれらを課題として捉え、独自の調査データに基づく客観的な情報を消費者の皆様に適切に提供することで、太陽光発電業界全体の健全な発展に貢献することを目的としています。

◆会社概要

会社名：株式会社ソーラーパートナーズ

代表者：代表取締役 中嶋明洋

会社URL：https://www.solar-partners.co.jp/

事業内容：専門工事店とお客様のマッチングサービス

所在地： 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-18-20 新宿オミビル4F

◆運営メディア

・外構・エクステリアパートナーズ（https://www.gaikouexterior-partners.jp/）

・ソーラーパートナーズ（https://www.solar-partners.jp/）

・外壁塗装パートナーズ（https://www.gaihekitosou-partners.jp/）

・屋根工事パートナーズ（https://www.yanekouji-partners.jp/）

・シロアリ対策パートナーズ（https://www.shiroaritaisaku-partners.jp/）