【伊勢・おかげ横丁】五十鈴川の桜を特等席で楽しむ「花見特別席」＆桜の開花を待つ音楽会「花待ちの調べ」開催 春の風物詩「五十鈴川桜まつり」3月28日～4月5日

株式会社伊勢福おかげ横丁とともに五十鈴川沿いのうららかな桜並木をお楽しみください

おかげ横丁（三重県伊勢市宇治中之切町52）では、五十鈴川の桜の開花に合わせて春の恒例行事「五十鈴川桜まつり」を2026年3月28日（土）から4月5日（日）まで開催します。



期間中は、桜並木を望むテラス席で料理を味わえる予約制「花見特別席」や、桜の開花を静かに待つ音楽イベント「桜の演奏会 －花待ちの調べ－」を開催。

五十鈴川の桜とともに、食・音楽・文化体験で春を楽しむ特別な時間を提供します。

桜を眺めながら特別料理を味わう「花見特別席」

期間中、野あそび棚の2階テラスにて、五十鈴川の桜並木を望む予約制の花見特別席をご用意します。

春の旬を盛り込んだ花見料理を楽しみながら、ゆったりとお花見の時間をお過ごしいただけます。

桜の木を目の前にした特等席でゆったりとした時間をお過ごしください。[表1: https://prtimes.jp/data/corp/123773/table/15_1_d8c1dade3e0cfcf9a9423e89ece726b5.jpg?v=202603181251 ]

伊勢志摩の旬の食材をふんだんに使用した特別料理主な料理内容

・伊勢海老のあぶりを含む海の幸盛り合わせ

・鮑の果実焼き、旬菜の盛り合わせ

・甘鯛の桜蒸し

・春鰤のしゃぶしゃぶ

・松阪牛一口カツ

・筍ごはん、伊勢海老長寿汁 ほか

夜間営業時にはライトアップされた夜桜もお楽しみいただけます。

桜の目覚めを音楽とともに待つ「桜の演奏会 －花待ちの調べ－」

「桜の演奏会 －花待ちの調べ－」は、桜の開花を待つ季節に合わせて開催する音楽イベントです。

当日は、桜をテーマにした特別料理を楽しんだ後、オーボエやピアノによる演奏、ジャズバンドのライブなどをお届けします。

春の訪れを感じながら、食事と音楽をゆったりと楽しめるひとときをご用意しました。[表2: https://prtimes.jp/data/corp/123773/table/15_2_524c55a6b31260478badabd48683f279.jpg?v=202603181251 ]

夜桜ライトアップ

満開の時期には日没後、五十鈴川周辺の桜をライトアップ。

川面に映る幻想的な夜桜をお楽しみいただけます。

4月1日からは新橋～浦田橋周辺のライトアップもスタート。[表3: https://prtimes.jp/data/corp/123773/table/15_3_82cde5c9398d5c4916b7bfbe17124999.jpg?v=202603181251 ]

花見屋台

五十鈴川野遊びどころ周辺では、団子や弁当など花見屋台が並びます。

お花見には欠かせない屋台グルメも揃います。

赤もうせんの縁台に腰を下ろし、春の景色をゆっくりとお楽しみください。

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/123773/table/15_4_b7bf387ee8a19c6ed4403f7fa83d504d.jpg?v=202603181251 ]

桜まつり体験・イベント

おかげ横丁では、春の文化や伊勢の伝統に触れる体験イベントも多数開催します。

ガラス玉シール作り伊勢型紙で染める巾着作り伊勢木綿・松阪木綿のブローチ作り春のきもの散策

・お花見道中すごろくで散策 in おかげ横丁

・ガラス玉シール作り

・伊勢木綿・松阪木綿のブローチ作り

・伊勢型紙で染める巾着作り

・伊勢和紙 写経・写朱印体験

・春のタペストリー作り

・着物レンタルでの桜散策

五十鈴川桜まつり

おかげ横丁

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/123773/table/15_5_6fcd6fa4aff9c1f4b657ec6b32452ab5.jpg?v=202603181251 ]詳細を見る :https://okageyokocho.com/main/2026/03/08/isuzugawasakuramatsuri2026/

伊勢神宮内宮前に位置するおかげ横丁（運営：株式会社伊勢福）は、1993年に誕生した町並みで、50余りの店が軒を連ねています。江戸から明治にかけての伊勢路の風情を再現し、伊勢の食文化や伝統工芸、歴史を体感できる場として、多くの参拝客を迎えています。季節ごとの催しや、伊勢路を感じさせる建物や風景、厳選された特産品や土産、郷土料理などが楽しめます。また、紙芝居の口演や神恩太鼓の演奏といった催しも行われ、年間約５００万人の観光客が訪れます。