ガジェットアクセサリーブランドA SCENEからミニマルで機能的なバッグ「Nシリーズ」が登場。ブランド初のシリコンケースも同時発売。

株式会社 PARK CREATION

ガジェットアクセサリーブランドA SCENEから、ミニマルなデザインと機能性を兼ね備えたバッグを中心に、ブランド初となるシリコンスマートフォンケースが登場。

新作は、軽やかな光沢感を持つナイロン素材を使用したウエストショルダー、ショルダーバッグ、デイパックのラインナップ。無駄を削ぎ落としたシルエットと扱いやすい素材感により、タウンユースからトラベルまで幅広いシーンにフィットするコレクションとなっている。

また同時に、A SCENE初となるシリコン素材のスマートフォンケースも発売。マットな質感のシリコンボディに、クロコ柄を型押ししたクリアポケットを組み合わせたリュクスなデザインで、シンプルながらもさりげない個性を演出する。

ミニマルな機能性とカスタマイズ性を備えた新作ラインナップは、A SCENEならではのガジェットアクセサリーとファッションの融合を体現するコレクションとなっている。

商品情報

N waist

Price : \11,000（税込）

Color : black / silver

Size : one size

［本体］W(上)30cm×W(下)18cm×H18cm×D8cm

［ショルダー］最長83cm

容量はフロントポケットや背面にもポケットを備え、使い勝手の良さも抜群。長さ調節が可能なショルダーストラップは、肩掛けにも斜め掛けにも対応。さらに取り外し可能なので、Design paracord strapとの組み合わせもお楽しみいただけます。シンプルながらも雰囲気のあるデザインで、オン・オフ問わず幅広いシーンで活躍すること間違いなし。

１）こだわりのディテール

表面にはA SCENEロゴをあしらい、ファスナーはダブル引き手仕様で、左右どちらからでもスムーズに開閉可能。背面には通気性に優れたメッシュ素材を採用。長時間の使用でも快適さをキープします。

２）抜群の収納力

拡張式のメイン収納には500mlのペットボトルがすっきり収まるサイズ感。さらに、フロントには小物整理に便利なジッパーポケットを配置しました。加えて背面にもポケットを備え、

見た目以上の収納力を実現。

3）自分らしくアレンジ

両サイドにあしらわれたストラップやチャームで自由にカスタマイズ。スタイリングに合わせて、シンプルなデザインだからこそ自分だけのアクセントをお楽しみいただけます。

N shoulder

Price : \14,300（税込）

Color : black / silver

Size : one size

［本体］W(上)40cm×W(下)30cm×H40cm×D13cm

［ショルダー］最短70cm/最長128cm (ナスカン含む)

容量はフロントポケットや背面にもポケットを備え、使い勝手の良さも抜群。長さ調節が可能なショルダーストラップは、肩掛けにも斜め掛けにも対応。さらに取り外し可能なので、Design paracord strapとの組み合わせもお楽しみいただけます。シンプルながらも雰囲気のあるデザインで、オン・オフ問わず幅広いシーンで活躍すること間違いなし。

１）開閉のスムーズさ

開口部にはプラスチックバックルを使用しており、片手でもスムーズに開閉可能。シンプルなデザインながらも、アクセントとしてバッグ全体の印象を引き立てる役割も果たしています。

２）スマートに収納

メイン収納にはA4サイズの書類やパソコンもすっぽり収まるサイズ感。内側には小物整理に便利なポケットを配置しています。フロントにはさらにファスナーポケットを備え、小物を整理して持ち歩ける設計になっています。

3）アレンジ自由

取り外し可能なナイロンテープが付属しており、別売りのDesign paracord strapと組み合わせて肩掛けや斜め掛けも可能。シンプルなデザインだからこそ、自分好みにアレンジしてお楽しみいただけます。

N pack

Price : \18,150（税込）

Color : black / silver

Size : one size

［本体］W33cm×H44cm×D15cm

［ショルダー］最短45cm/最長85cm

容量はA4サイズや14インチのノートPCが収まるメイン収納に加え、フロントやサイドにもポケットを配置し、使い勝手の良さがポイント。ショルダーストラップには厚みのあるクッションを採用し、長時間の使用でも肩への負担を軽減。背面にもパッドを設け、安定感のある快適な背負い心地を実現。ミニマルで洗練されたデザインのデイパックは、通勤や通学、休日の外出まで、幅広いシーンで頼れる逸品。

１）快適な背負い心地

ショルダーストラップには厚みのあるクッションを採用しており、長時間の使用でも肩への負担を軽減します。背面はメッシュ素材で通気性が良く、快適な背負い心地を実現しています。

２）大容量でライフスタイルに対応

ダブルファスナーで開くメイン収納は大容量設計。PC専用コンパートメントや水筒が入るサイドポケットなど、日常のライフスタイルに求められる機能をすべて備えています。さらに背面にはパスポートなどの貴重品を安心して収納できるポケットも装備。

3）スマートな使い勝手

サイドポケットにはDカンが付属しており、スマホストラップと連携させることで、移動中でもスムーズにスマートフォンを使用可能。

PVC croco silicon case

Price : \8,800（税込）【pocket単体 : \4,400（税込）】

Color : black / white

Size : ［iPhone］15/15Pro

16/16Pro

17/17Pro

マットな質感のシリコンに、クリアのクロコポケットを組み合わせたリュクスなデザイン。ケースの表面は柔らかく手に馴染む素材感と、クロコ柄を型押しした程よく透け感あるポケットのバランスが新鮮。シンプルなのにさりげなく個性を引き出してくれる存在感は、オケージョンを問わないアイテムに。

POCKET

クロコ柄を型押しした程よく透け感あるリュクスな雰囲気のポケット。シンプルなのにさりげなく個性を引き出してくれる存在感は、オケージョンを問わない逸品に。

PVC croco pocket : \4,400（税込）

BASE

ケース本体はクッション性が高く、丈夫なシリコンを使用。

ケース内側は高級感のあるフェルトシートを採用し、スマートフォンを優しく保護してくれます。ポケットは取り外し可能なのでお気に入りのポケットと組み合わせ可能。

LOOK

●BLACK

クロコ調ポケットの質感が引き立ち、シンプルながらも大人っぽく洗練された印象。

〇WHITE

透明感のある色味が、明るく軽やかな雰囲気を演出し、見せるアレンジも可能。

発売情報

新作アイテムは2026年3月13日（金）より

A SCENE公式オンラインストアおよび各お取扱店にて発売。

・ PVC croco silicon case / pocket

・ Design paracord strap -denim-

・ N waist

・ N shoulder

・ N pack

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