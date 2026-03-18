女性社員のウェルビーイングとリーダーシップを育む自己肯定感を高める「強み×人生設計」研修を強化

株式会社be.love.company.

広報と研修で企業の付加価値を高める株式会社be.love.company.（本社：兵庫県神戸市、代表取締役：西 良旺子、以下 ビーラブカンパニー）は、2026年4月の女性活躍推進法改正により、従業員101人以上の企業へ「男女間賃金差異」等の公表義務が拡大されることを受け、女性社員のウェルビーイングとキャリア形成を支援する研修プログラムの提供を強化いたします。

【背景：ウェルビーイングと女性活躍が企業価値を高める時代へ】

2026年4月より、多くの企業（従業員101人以上）において「女性がいきいきと活躍できているか」が、数値として社会に可視化される時代が始まります。

近年、人事担当者からは次のような声が多く聞かれています。

■女性社員が、自分の強みを活かしながらキャリアを描ける環境づくりを進めたい

■制度だけでなく、キャリアへの意欲や自信を育む取り組みを強化したい

■仕事と人生のバランスを大切にしながら成長できる職場を実現したい

女性活躍を推進するうえで重要なのは、制度整備に加え、社員一人ひとりのウェルビーイングと自己肯定感を高めることです。

社員が自分の強みを理解し、前向きにキャリアを描ける環境づくりこそが、法改正への対応と企業価値向上の両立につながります。

【本研修の独自性：弱みの克服ではなく「強み」と「未来」にフォーカス】

ビーラブカンパニーは、これまで2,000件以上の中小企業支援で培ったノウハウを活かし、スキル教育の前に「マインド（意識）」を変革するプログラムを展開します。

1. 「弱みを直す」から「強みを活かす」へ（ストレングスファインダー(R)活用）

米国ギャラップ社の診断ツールを用い、34の資質から一人ひとりの「才能」を可視化。「私には無理」という思い込みを外し、「自分のこの強みを活かせば貢献できる」という自己効力感を醸成します。

2. 大谷選手も活用した「マンダラチャート」で人生100年を設計

仕事と家庭を対立させず、健康・趣味・地域活動など人生の8分野をトータルで充実させるキャリアプランを描きます。「会社のため」だけでなく「自分の幸せな人生のため」に働く意欲を引き出し、結果キャリアへのモチベーションも高くなります。

3. 全員が女性プロ講師による「心理的安全性」の確保

講師は全員、仕事と家庭の両立経験を持つ女性プロフェッショナルです。

女性特有のライフステージの悩み（出産・育児・更年期など）に共感し、本音を引き出すことで、座学では得られない深い行動変容を促します。

【導入実績と成果】

本プログラムは、製造業からサービス業まで幅広い業種の企業様に導入いただいております。

「弱みだと思っていたことが実は強みだと気づき、肩の力が抜けた」「自分の人生を客観視でき、仕事での目標も具体的になった」等の声が寄せられ、エンゲージメント向上や女性管理職候補の増加に寄与しています。

【今後の展開】

本研修は、女性活躍推進法に基づく「えるぼし認定」取得のための「教育訓練」実績としても活用可能です。2026年の法改正を単なる義務対応ではなく、労働人口減少時代における「人材確保」と「組織活性化」のチャンスととらえる企業を支援してまいります。

■本件に関するお問い合わせ

株式会社be.love.company.（ビーラブカンパニー）

〒650-0022 兵庫県神戸市中央区元町通3丁目9-8 パルパローレビル3F

担当：研修事業部 武田

TEL：078-599-7601（平日 10:00～18:00） FAX：078-599-7602

メール：infosan@belove.co.jp

URL： https://www.belove.co.jp/