【ラグナロクオンライン】「ラグ缶2026 April」2026年3月19日（木）15:00より販売開始

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社「ラグ缶2026 April」2026年3月19日（木）15:00より販売開始

https://goe.bz/ragcan2026april

2026年3月19日（木）15:00より、「ラグ缶2026 April」の販売を開始いたします！

今回のラインナップには「ルインテンペスト[0]」、「ジュディス・ラケル[1]」、「リーブラオブジャッジメント[0]」といった新アイテム3種が登場。

「ラグ缶2026 April」をどうぞお楽しみください。

■商品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/2085_1_fe899f3cf6635d445a69281751462977.jpg?v=202603181251 ]『ラグナロクオンライン』基本情報

タイトル：ラグナロクオンライン

ジャンル：MMORPG

課金形態：1,500円［税込］/30日間

公式サイト：https://ragnarokonline.gungho.jp/

23周年ロゴタイトルロゴ『ラグナロクオンライン』について

https://ragnarokonline.gungho.jp/aboutro/

「ラグナロクオンライン」とは、広大な大陸を舞台に自由に冒険ができるオンラインゲーム。

冒険者となって、自分だけのキャラクターを育て強敵に挑んだり、世界の秘密を解き明かしたり、友と出会って仲良く旅に出かけたり、100人規模のチーム戦に挑戦したり、遊びつくせない楽しみ方があるオンラインゲームです。

コピーライト表記：

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