レッドブルの人気サイファー企画「Red Bull RASEN feat. Red Bull Tokyo Drift (7 / AOTO / Kaneee / Bonbero prod. by KM)」

レッドブル・ジャパン株式会社Red Bull RASEN feat. Red Bull Tokyo Drift (7 / AOTO / Kaneee / Bonbero prod. by KM)

レッドブルがキュレートする、ワンカット撮影のマイクリレー企画「Red Bull RASEN」の最新エピソードを、YouTubeチャンネル「レッドブルマイク」にて公開。

ヒップホップの“現在”をワンカットで描き出す本シリーズでは、毎回異なるコンセプトのもとラッパーとビートメイカーを招集。その場限りのサイファーを一発撮りで収めてきた。

Red Bull Tokyo Drift 2026今回のエピソードは、3月21日（土）に東京近郊の巨大倉庫で開催されるナイトパーティー「Red Bull Tokyo Drift 2026(https://www.redbull.com/jp-ja/events/red-bull-tokyo-drift)」を記念したスペシャル回。

レジェンドカービルダーが手掛けた約500台のカスタムカーが集結し、日本のカーカルチャーの魅力を凝縮した一夜を祝して、東京近郊の同会場で撮影された。

ビートメイカーを務めるのは、日本を代表するプロデューサーの1人であるKM。大の車好きとしても知られる彼が「Red Bull RASEN」の初回以来、2度目のビート提供を行っている。

AOTOKaneeeBonberoMCには、次世代のヒップホップシーンを担う7、AOTO、Kaneee、Bonberoが参加。

盛り上がりを見せる和歌山出身の7は、ストリート感あふれるリリックとフロウで注目を集めている。AOTOは東京出身で唯一無二の声と東京を生き抜くリアルなリリックで、ユースを中心に支持を広げている。

2000年生まれのKaneeeは、メロディとラップをスムーズに行き来するスタイルで、シーンの中で一気に存在感を確立したアーティストだ。そしてKMと同じく「Red Bull RASEN」には二度目の登場となるBonberoは、圧倒的なスキルとワードセンスを誇るシーン屈指の実力派だ。

シーンで今、強く存在感を示している4人のラッパーが、KMのビートの上でマイクリレーを繰り広げる。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ajSQb6NYl1Q ]

世界が注目する日本のカーカルチャーと国産ヒップホップが交差する本エピソードは、「Red Bull Tokyo Drift 2026」の世界観をそのまま音楽へと昇華したスペシャルセッションとなっている。

さらに、3月21日（土）開催の「Red Bull Tokyo Drift 2026」の音楽ステージにて、一夜限りのライブパフォーマンスを披露することも決定。

本イベントは完全招待制で、来場者にのみ詳細が明かされるシークレットイベントとなっている。巨大倉庫を埋め尽くすカスタムカー、ネオンライト、DJ＆ライブなど、会場は一夜限りのウェアハウスパーティー空間へと変貌する。

「Red Bull Tokyo Drift 2026」への参加には、コラボアイテムの購入が必要となる。

3月17日（火）19時から追加販売開始。詳細は下記イベントページをチェック。

https://www.redbull.com/jp-ja/events/red-bull-tokyo-drift

Red Bull Tokyo Drift 2026 × Tokyo Drive Car Club コラボアパレル

Red Bull RASEN feat. Red Bull Tokyo Drift

7 / AOTO / Kaneee / Bonbero prod. by KM

公開日：2026年3月17日（火）19時

視聴URL：https://www.youtube.com/@RedBullMIC