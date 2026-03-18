吊るして魅せる 新発想の屋内用Ａ型バナースタンド「ハングサイン」発売

株式会社ベルアドワイズ

看板・広告資材の商社である株式会社ベルアドワイズ（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：野嵜健、以下「ベルアドワイズ」）は、Ａ型看板のように使える新しいスタイルの屋内用バナースタンド

【ハングサイン】 を発売しました。

フレームを差し込むだけで設置できるシンプルな構造。屋内用ならではの細いフレームと、合皮素材のつり革を組み合わせたスタイリッシュなデザインが特長です。店頭の案内表示や店舗ディスプレイなど、空間に自然に馴染むお洒落なバナースタンドとして活用できます。

製品の特徴

詳細を見る :https://www.belleadwise.jp/pr-products/%e3%83%8f%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%b3/

【ハングサイン】は、Ａ型看板のような形状で使用できる、今までにない珍しいタイプのバナースタンドです。

本体はフレームを差し込むだけのシンプルな構造で、工具を使わず簡単に組み立てられます。

本体重量は約５００ｇと軽量設計のため設置や移動もしやすく、日常的な店舗サインとして安全かつ手軽に使用できます。また、細いフレームと合皮素材の吊下げ部材を組み合わせたデザインにより、スタイリッシュで落ち着いた印象を与えるのも特長です。

バナー部分は差し替えが可能なため、季節の案内やキャンペーン告知など、用途に応じて表示内容を簡単に変更することができます。

活用シーン

ハングサイン本体フレーム吊り下げ部材（合皮素材）とアクリル棒

店舗入口でのメニュー表示や営業時間案内、店内ディスプレイなどに適したスタンドサインです。

美容室やカフェなどの店舗案内はもちろん、オフィス入口での会社案内や受付表示、商業施設テナントの案内サインとしても活用できます。

ハングサイン（屋内用）：表示面付き

※本商品は屋内用です。屋外ではご使用いただけません。

商品スペック

製品仕様（屋内用）

本体外寸：W510ｍｍ×H750ｍｍ×D385ｍｍ

推奨幕寸：W420ｍｍ×H594ｍｍ（A2サイズ）

本体重量：約500ｇ

カラー ：ブラック

推奨幕素材：遮光スエード生地

【材質】

本 体：ファイバー樹脂

アクリル棒：アクリル

吊下げ部材：合皮

※本体にスクリーンは含まれておりません

まとめ

A型看板のように使える新しいスタイルの屋内用バナースタンド【ハングサイン】。

軽量で扱いやすく、シンプルな構造とスタイリッシュなデザインで、店舗入口や店内ディスプレイなど、空間に馴染む案内サインとして取り入れやすい製品です。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

株式会社ベルアドワイズ

TEL：052-238-1411

MAIL：info@belleadwise.jp

公式HP：https://www.belleadwise.jp/