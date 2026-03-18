最大33％OFF！1日5組限定『春の特選タイムセール』が本日（3/18）より予約スタート！

株式会社ニュー・オータニ

ホテルニューオータニ大阪

レストラン『春の特選タイムセール』

詳細を見る :https://www.newotani.co.jp/osaka/timesale/

ホテルニューオータニ大阪では、2026年に迎える開業40周年への感謝を込め、ホテル最上階に位置する館内3店舗（フランス料理、鉄板焼、スカイラウンジ）にてご利用いただける『春の特選タイムセール』を、2026年3月18日（水）10:00～3月31日（火）17:59の期間限定で予約受付いたします。

（※対象のご利用期間は4月1日～28日）

「1日5組限定」で叶える、春の絶景×美食の特等席

ホテル最上階からのパノラマビューとともに、春爛漫のひとときを過ごしませんか？ 日頃のご愛顧に感謝を込めて、公式ホームページからのご予約限定で、フレンチ、鉄板焼、スカイラウンジの特別プランを【各店舗・各日5組さま限定】のスペシャルプライスでご用意いたしました。

ご家族やご友人とのランチ、または夜桜を愛でる大人のディナータイムに。 心躍る春の美食体験を、この機会にぜひご予約ください。

フランス料理「SAKURA」～春の味覚フレンチランチコース～

※写真はイメージです。

フランス料理「SAKURA」では、「春の味覚フレンチランチコース」をご提供いたします。日本の食材を取り入れながらも独創性を活かしたフランス料理は、華やかで、美味しく、美しい贅沢ランチです。メインディッシュには、口当たりの柔らかさと適度な弾力を併せ持つ但馬鶏を使用した逸品をご用意。天空の特等席で、大阪城公園の絶景とともに唯一無二の美食体験をお愉しみください。

【最大約33％OFF】鉄板焼「けやき」～絶景鉄板焼ランチコース～

※写真はイメージです。

大阪城公園を一望できるパノラマビューとシックな店内が魅力の鉄板焼「けやき」では、平日限定で絶景鉄板焼ランチコースをお得にお召し上がりいただけます。国産牛をはじめとする、選び抜かれた新鮮な食材を使用した逸品の数々。素材そのものが持つ繊細な旨みをそのままご堪能いただけるよう、一皿一皿丁寧に仕上げます。シェフの巧みな技が光るあざやかな手さばきと、見た目も美しい厳選素材の味わいをお愉しみください。

スカイラウンジ「フォーシーズンズ」～春のフリーフローセット～

スカイラウンジ「フォーシーズンズ」では、春のフリーフローセットをご用意。期間限定開催中の「ペントハウス桜バル」では、桜の香りや淡いピンクの色合いが春を感じさせる限定カクテルなど、約70種類以上のドリンクと夜桜気分を盛り上げるフードを取り揃えました。40周年の伝統が息づく空間で、桜香るスペシャルカクテルをはじめとする数々の美酒が春の宴を彩ります。また、日にち限定で琴や三味線といった和楽器をお愉しみいただける「夜桜×和楽器NIGHT」を開催。ライトアップされた大阪城公園を望む絶景とともに、視覚・味覚・聴覚すべてが満たされる贅沢なひとときをお過ごしください。

【演奏期日】3/19（木）、27（金）、4/3（金）、10（金）、17（金）

【演奏時間】18:00～／19:30～ ※各約30分間 ※ライブのみのご鑑賞はご遠慮ください。

開催概要

ホテルニューオータニ大阪

レストラン『春の特選タイムセール』

https://www.newotani.co.jp/osaka/timesale/(https://www.newotani.co.jp/osaka/timesale/)

［ご予約期間］2026年3月18日（水）10:00～3月31日（火）17:59

［ご利用期間］2026年4月1日（水）～4月28日（火）

［ご利用条件］当ページでご案内のプランのご利用は、当公式HPからのご予約限定となります。

※各店舗、各日5組限定の特別プランとなります。

※料金は、いずれも税金・サービス料共

※レストランは、いずれも2日前までの要予約

※食材の入荷状況等により、メニュー内容が変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください

※他の特典・優待との併用はご遠慮ください

■フランス料理「SAKURA」～春の味覚フレンチランチコース～

［料金］\7,475 → \5,900

［メニュー］始まりのお愉しみ／桜鯛のマリネ サクラヴィネグレット 春の装い／人参のポタージュ 玉ねぎのカプチーノ仕立て／但馬鶏胸肉のロティとキュイスコンフィ カシスの風味を漂わせて／抹茶のムースといちごソルベ 桜の彩り／コーヒーと小菓子

［時間］11:30／13:30

※4/4（土）・5（日）・11（土）・12（日）は除く

※4/7（火）は営業いたします。

※火曜日定休（祝日・振替休日の場合は営業）

■鉄板焼「けやき」～絶景鉄板焼ランチコース（平日限定） ～

［料金］\9,350 → \6,300

［メニュー］旬菜のオードブル／本日のスープ／鮮魚の鉄板焼／国産牛ロース（80g）／焼野菜／お食事一式／デザート

［時間］11:30～14:30（2部制）

■スカイラウンジ「フォーシーズンズ」～春のフリーフローセット～

［料金］\7,000→\5,800＜90分制＞

［メニュー］カクテル他ドリンク約70種類以上フリーフロー＆スモークサーモン、冷菜ローストポーク、スパイシーローストチキン

［時間］17:00～23:00

※お席は120分までご利用いただけます。

ホテルニューオータニ大阪は、1986年9月1日の開業以来、世界中のお客さまのご愛顧を賜りながら大阪城とともに歩み続け、2026年に40周年を迎えます。

これまでの歴史を礎に50年、100年と続く未来を見据え、おもてなしの進化と”ニュー”の創造を重ねてまいります。今後もさまざまな新商品を予定しておりますので、ぜひご期待ください。