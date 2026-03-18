一般社団法人 日本ソサイチ連盟【F7SL CHAMPIONS CUP 2025 】組み合わせ・対戦スケジュール

一般社団法人 日本ソサイチ連盟

日頃より当連盟およびソサイチリーグへのご理解、ご協力、ご賛同のほど誠にありがとうございます。

2026年5月3日～5日に掛けて行われるソサイチ全国大会F7SL CHAMPIONS CUP 2025における、組み合わせ・対戦スケジュールが決定しましたのでお知らせいたします。

7人制サッカー公式リーグである「FOOTBALL 7 SOCIETY LEAGUE」の頂点を決めるソサイチ全国大会。

その瞬間を見逃すな！

大会名

F7SL CHAMPIONS CUP 2025

#F7SL #全国大会

#F7SLCC #F7SLCC2025

#ソサイチ日本イチ

【特設サイト】(https://football7society.jp/f7slcc)→F7SL CHAMPIONS CUP（ソサイチ全国大会）

※2026年5月開催となりますが、2025シーズンの王者を決める大会です

大会日程

2026年5月3日（日）～5月5日（火祝）

開催地

会場１.：J-SOCIETY FOOTBALL PARK 多摩

会場２.：J-SOCIETY FOOTBALL PARK 調布

出場資格（全16チーム）

01）KISERU.SC（北海道リーグ）

02）N（東北リーグ）

03）FC.GACHO（北信越リーグ）

04）てくてくキッカーズ（関東リーグ1部 1位）

05）ELAGUA TOKYO（関東リーグ1部 2位）

06）LAZO YOKOHAMA（関東リーグ1部 3位）

07）Shalom SC（関東リーグ1部 4位）

08）UNO BellEzza（東海リーグ）

09）VOLVER OSAKA（関西リーグ1部 1位）

10）プラムワン（関西リーグ1部 2位）

11）FC LISEM SOCIETY（中国リーグ）

12）S.F.P.G（四国リーグ）

13）FC Nirvana（九州リーグ1部 1位）

14）FUKUOKA CITY24（九州カップ戦“船長杯”）

15）FC REGATE（沖縄リーグ）

16）F-CHANNEL CHAMPIONS CUP ※



※1 ソサイチリーグに加盟しているチーム、もしくは2026シーズンから新規で加盟するチーム

※2 すでに出場権を獲得しているチームを除き、本カップ戦にて最上位のチームに出場権を付与

※3 最上位チームが複数チームの場合はリーグ事務局にて協議して決定（同率3位など）

※4 カップ戦詳細はエフチャンネルWebサイトをご参照ください。こちら

ソサイチ全国大会に相応しいと思われる、モラル、規律、モチベーションを兼ね備えたチームに出場いただきます。

（事務局側で出場が相応しくないと判断すれば、順位が1位や上位でも出場をお断りする場合もございます）

その他

その他、詳しくは公式ウェブサイト(https://football7society.jp/f7slcc)をご参照ください。

ソサイチとは？：http://j-society.com/society



一般社団法人 日本ソサイチ連盟：http://j-society.com/

FOOTBALL 7 SOCIETY LEAGUE：https://football7society.jp/