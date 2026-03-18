ベースアップならびに初任給の引上げ実施

株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ

ちゅうぎんフィナンシャルグループ（岡山市 社長 加藤 貞則）では、昨今の物価上昇への対応、多様な人財の確保を目的とし、ベースアップならびに初任給の引上げを実施します。今回の賃上げ率は定期昇給を含め、平均７．２％程度で、過去最高水準の引上げとなります。

加えて、２０２６年度においては、働きがい向上に向けた通勤関連の福利厚生拡充の一環として、新幹線・特急通勤の範囲拡大や、遠隔地勤務者に対する単身赴任手当および帰省にかかる手当の拡充、住宅手当の改定も別途予定しており、自己啓発支援策や研修の充実を含めた人的資本投資額は、現中期経営計画のKPIである１０億円を上回る水準を計画しています。

１．ベースアップの内容

適用開始：２０２６年７月より

２．初任給改定の内容

適用開始：２０２７年度新卒採用者より

当社グループでは『地域・お客さま・従業員と分かち合える豊かな未来を共創する』という経営理念の実現に向け、今後も引続き当社グループの重要な経営資本である従業員の働きがいとエンゲージメント向上を目指し、積極的な投資をおこなうことで地域やお客さまに対する価値創出に努めてまいります。

株式会社 ちゅうぎんフィナンシャルグループ

電話番号：０８６-２２３-３１１０

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