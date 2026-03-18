QommonsAI活用研修を和歌山県かつらぎ町で実施-「他の導入研修より、希望に満ちて帰れた」初めてのAI体験に前向きな声

Polimill株式会社

生成AIの社会実装を牽引するPolimill株式会社（本社：東京都港区／代表取締役：伊藤あやめ・谷口野乃花）は2026年3月10日、和歌山県かつらぎ町の職員を対象に、自治体向け生成AI「QommonsAI（コモンズAI）」の活用研修（初級編）を現地にて実施いたしました。

■ 研修実施概要

実施自治体：和歌山県かつらぎ町（かつらぎちょう）

研修カリキュラム：初級編

参加者の特徴：初めて生成AIに触れる職員が多数。

■ 「他のデジタルサービスの研修より、希望に満ちて帰っている」

初めて生成AIに触れる職員が多い中、参加者は興味深く研修に取り組み、関心の高さがうかがえました。研修後には参加者から具体的な質問も寄せられ、学んだ内容を自分の業務にどう活かすかを主体的に考えている様子が見られました。

担当課の方からは、「今日の研修は、他のデジタルサービスの導入研修よりも希望に満ちて帰っている」という言葉をいただきました。

新しいツールの導入が「負担」ではなく「希望」として受け止められたことは、今後の活用拡大に向けた大きな手応えです。

■ 担当者の所感

研修の様子

かつらぎ町にとって、本日が生成AI活用の第一歩のスタートラインでした。

初めて生成AIに触れる方が多い中でも、皆様が前向きに取り組んでくださったことが印象的です。

研修後には担当部署である企画公室の皆さまと意見交換の機会をいただきました。

かつらぎ町の皆様と継続的に関わりながら、AI活用の定着と拡大を一緒に進めてまいりたいと思います。

■ QommonsAI 研修プログラムについて

Polimill株式会社では、QommonsAIを導入いただいた自治体を対象に、社員が直接現地を訪問して実施する無料の対面型研修プログラムを全国で展開しています。

初級編から中級編・管理職向けまで、自治体の習熟度や課題に合わせたカリキュラムを用意し、「導入して終わり」ではなく「現場で使いこなせる」状態まで伴走します。研修についてのお問い合わせは、QommonsAIサポート窓口までお気軽にご連絡ください。

■ QommonsAI(コモンズAI)について

Polimill株式会社が提供する自治体向け生成AI「QommonsAI」は、国内外の法律・政策・論文・自治体事例など数千万件のデータを基に、エビデンスベースで自治体課題の解決を支援します。2026年3月時点で全国700以上の自治体で導入。議会対応、政策立案、住民対応、広報業務など幅広い業務で活用されています。2026年はQommonsAI上に多様なツール（一部有償）を順次展開し、行政標準の巨大ディストリビューションを構築します。

公式サイト：https://info.qommons.ai/

■ 会社概要

社名：Polimill株式会社

所在地：東京都港区

代表者：代表取締役 伊藤あやめ／谷口野乃花

事業内容：行政向け生成AI「QommonsAI」、デジタル民主主義プラットフォーム「Surfvote」の企画・開発・運営 ほか

コーポレートサイト：https://polimill.jp/