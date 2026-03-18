大人気『ダブル セーラム ファンデーション』発売記念。西武池袋本店にてイベントを開催

クラランス株式会社

クラランス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 小山 順子）は、2026年3月18日(水)～3月24日（火）の期間、西武池袋本店 3階 プロモーションスペースにて、『ダブル セーラム ファンデーション 発売記念イベント』を開催いたします。

クラランス 『ダブル セーラム ファンデーション 発売記念イベント』では、2026年3月6日（金）の全国発売以来、大変好評を得ている『ダブル セーラム ファンデーション』の全シェードを豊富に取り揃えるほか、数量限定のスペシャルセットもご用意いたしております。

また、クラランスの「メイクアップ エキスパート」による、パーソナル メイクアップサービスも実施いたします。

全世界で話題の『ダブル セーラム ファンデーション』をはじめ、心にまで働きかけ、人生を美しく輝かせる製品とともに、至福のときをお楽しみください。

クラランス 『ダブル セーラム ファンデーション 発売記念イベント』

日程 2026年3月18日（水）～3月24日（火）

場所 西武池袋本店 3階 プロモーションスペース

住所 〒171-8569 東京都豊島区南池袋1-28-1

クラランスNo.1*1 美容液「ダブル セーラム」から誕生した、エイジングケア*2 美容液ファンデーション『ダブル セーラム ファンデーション』。

今までの概念を覆す、「セラムファンデーション」×「セラム」の2相式で、手元に出した瞬間に初めて融合し、それぞれの効果を引き出します。

使うたび、「ダブル」で美肌に導きます。

「ダブル」で解き放つ。

ハリ、艶、カバー。

美容液ファンデーションの核心へ。

CLARINS「ダブル セーラム ファンデーション」全6色 各30ｍL 9,900円（税込）

製品名称 ダブル セーラム ファンデーション

容量 30mL

販売価格 9,900円（税込）

シェード 全6色（L1C,L2W,L3N,L4N,L5N,L6W）

CLARINS「カッサ ファンデーションブラシ」5,940円（税込）

製品名称 カッサ ファンデーションブラシ

販売価格 5,940円（税込）

西武池袋本店『ダブル セーラム ファンデーション 発売記念イベント』では、イベント限定のスペシャルなセットが、数量限定で登場いたします。

『ダブル セーラム ファンデーション』と大人気美容液『ダブル セーラム ADC』を合わせて使用することで、理想的な素肌へと導きます。

CLARINS「ダブル セーラム セット」22,110円（税込）※ 西武池袋本店『ダブル セーラム ファンデーション 発売記念イベント』限定

製品名称 ダブル セーラム セット

販売価格 22,110円（税込）

発売日 2026年3月18日（水）限定発売

セット内容 ダブル セーラム ファンデーション 30mL（現品）、ダブル セーラム ADC 30mL（現品）、ファーミング EX トリートメント エッセンス ローション N 50mL、ファーミング EX ナイト クリーム オールスキン 15mL、リップコンフォートオイル 02 ラズベリー 1.4mL、スキン イリュージョン セラム プライマー サシェサンプル 2枚、オリジナルポーチ

また、『ダブル セーラム ファンデーション 発売記念イベント』では、イベント限定のスペシャルギフトが多数登場いたします。

イベント期間中、会場にてメイクアップ製品を含む15,400円（税込）以上お買い上げのお客さまに、「ベルベット クレンジング ミルク」50mL、「ファーミング EX クリーム オールスキン」5mLをセットにした、オリジナルポーチをプレゼントいたします。

クラランス『ダブル セーラム ファンデーション』

https://www.clarins.jp/double-serum-foundation/



* クラランスにおいて

*1 2024年世界売上数量に基づく。クラランス調べ

*2 年齢に応じたお手入れのこと

お問い合わせ先

クラランス カスタマーケア

050-3198-9361

www.clarins.com/