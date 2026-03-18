【日本人の食物繊維不足に新提案】バランス型の水溶性食物繊維“グアー豆ファイバー”という新しい選択肢。

バブルスター株式会社糖質制限食、健康食品等の商品企画・製造・卸売及び販売、Eコマースの運営、食品の貿易、輸出入を展開するバブルスター株式会社（本社：神奈川県大和市代官 代表取締役：小倉由渡）が製造・販売を行なうLOHAStyleは、飲み物や料理に溶かして使える「バランス型」の発酵スピードを持つ水溶性食物繊維グアー豆ファイバーを発売しました。

開発背景

食物繊維は、腸内の善玉菌の“エサ”となる栄養素ですが、種類によって善玉菌に利用されるまでのスピード（発酵のスピード）に違いがあります。

代表的な水溶性食物繊維の「イヌリン」は発酵が比較的速く、体質や体調によっては「お腹の張り」や「ゴロゴロ感」を感じてしまう人もいます。一方で、発酵がゆるやかな「難消化デキストリン」は刺激が少ない反面、腸内細菌に利用されるスピードが比較的穏やかな食物繊維として知られています。

そこで開発チームは、この両者の特性の中間に位置する“バランス型”の食物繊維に着目し、選ばれたのがグアー豆に含まれる水溶性食物繊維「グアーガム分解物」です。

グアーガム分解物は、腸内でゆるやかに発酵が進む特徴があり、急激なガスの発生が起こりにくいとされています。また、善玉菌に利用されやすい食物繊維のひとつとしても知られています。

「自分に合った食物繊維を選び、日常生活をより豊かにしてほしい。」

そんな思いから、開発チームはバランス型の食物繊維「グアー豆ファイバー」を発売しました。

商品特徴

グアー豆ファイバーは、グアー豆に含まれる水溶性食物繊維「グアーガム分解物」を使用した水溶性食物繊維です。グアーガム分解物は発酵速度の速い「イヌリン」と、ゆるやかな「難消化デキストリン」の中間に位置しており、ちょうどいい発酵速度を持つバランス型の食物繊維。

腸内でゆるやかに発酵が進む特徴があるため、急激なガスの発生が起こりにくいとされており、お腹の張りやゴロゴロ感が気になる方にも取り入れやすい食物繊維として知られています。

また、ビフィズス菌や乳酸菌などの腸内細菌の“エサ”となるプレバイオティクスとしても注目されています。

≪グアーガム分解物とは？≫

グアーガム分解物は、グアー豆を酵素の力で分解してつくられた水溶性食物繊維です。

グアー豆はマメ科の植物で、インドをはじめとする地域では古くから食材として親しまれてきました。食事だけでは不足しがちな食物繊維を、日常の中で無理なく取り入れるための素材として利用されています。

1日あたりの食物繊維摂取量

厚生労働省で推奨されている１日の食物繊維摂取目標は18gに対して、成人女性の１日当たりの食物繊維摂取量の平均は14.6gと目標値に対して3.4g不足している。

グアー豆ファイバーは大さじすりきり1杯で約5g摂取することが可能なため、1日の不足分を手軽に補うことができます。

無味無臭でクセがなく、冷たい飲み物にも溶けやすいためいつもの食事や飲み物にそのままプラスすることができます。

保存料などの添加物を加えずにグアー豆由来の成分をそのまま粉末化。残留農薬検査も定期的に実施し、安心・安全の商品をお届けいたします。

≪安心・安全のポイント≫

・残留農薬検査済みで290項目検出無し

・定期的に残留農薬検査を実施

選ばれる理由

グアーガム分解物はイヌリンと同じくらい”善玉菌のエサ”として利用される食物繊維として知られています。さらに、発酵速度の違いによりお腹への負担が比較的少ないとされる特徴を持ちます。

「発酵性の高さ」と「発酵スピード」に焦点を当てて自分の身体に合わせた食物繊維を選ぶことが、日々の食生活を整える一つの方法として注目されています。

商品概要

発酵性の高さ一覧発酵スピード一覧グアー豆ファイバー

商品名：グアー豆ファイバー

内容量：450g

販売価格(税込)：2,480円

【栄養成分表示】

(100gあたり)エネルギー203kcal、たんぱく質0.5g、脂質0.0g、炭水化物93.8g（糖質6.8g、食物繊維87.0g）、食塩相当量0.30g

【原材料】

グアーガム分解物

販売店舗

【LOHAStyle公式】

https://lohastyle.shop/products/guarfiber-a(https://lohastyle.shop/products/guarfiber-a)

【楽天】

https://item.rakuten.co.jp/lohas-s/guarfiber-a(https://item.rakuten.co.jp/lohas-s/guarfiber-a)

【Yahoo】

https://store.shopping.yahoo.co.jp/m-h-s/guarfiber-a(https://store.shopping.yahoo.co.jp/m-h-s/guarfiber-a)

【Qoo10】

https://www.qoo10.jp/g/1194135285(https://www.qoo10.jp/g/1194135285)

【Amazon】

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GNS8GQ5W(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GNS8GQ5W)

糖質制限専門店 LOHAStyle

LOHAStyle（ロハスタイル）は、「食べた物から体は創られる」を理念に掲げる、糖質制限・健康食品の専門ブランドです。

「不安のない安全な食生活」の提供を目指し、添加物や糖質・脂質を控えた、無添加・無農薬にこだわった商品を厳選・開発しています。高品質でありながら続けやすい価格で、健康的な食生活をサポートしています。

また、商品の企画から製造販売まで自社にて一貫して行っているため、様々なコストを削減しながら、高品質な商品をお客様の元にお届けしています。

そして、お客様に長くご愛用いただくために、商品に関するレビューやご意見に対して真摯に向き合い、商品改善や新商品開発に繋げることを重要な価値観としています。糖質制限やダイエット目的はもちろん、日々の健康促進まで。老若男女問わず、幅広い世代にLOHAStyleだから提供できる「不安のない安全な食生活」の価値を体感してもらえるよう、安心安全の追求に日々努めています。

会社情報

■会社名：バブルスター株式会社

■代表取締役社長：小倉 由渡

■設立：2010年7月6日

■企業URL：https://bubblestar.jp/

■TEL：046-211-9003

■本社所在地：神奈川県大和市代官1-15-15

工場所在地：バブルスター株式会社第1工場 神奈川県大和市代官1-15-15

バブルスター株式会社第2工場 神奈川県大和市代官1-15-15-2

バブルスター株式会社第3工場 神奈川県大和市福田6-8-7

■事業内容：健康食品の製造、卸売及び販売

■広報グループ窓口 :村山 / 秦

E-MAIL : pr@kinpica.jp / support@bubblestar.jp