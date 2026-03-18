「サイコロ★ステーキ」から冷凍の小袋タイプ3品が登場

伊藤ハム米久ホールディングス株式会社

伊藤ハム株式会社は、長年ご愛顧いただいている「サイコロ★ステーキ」シリーズより、冷凍の小袋タイプ3品を発売します。小袋タイプの食べきりサイズで、手軽なおかずの1品としてお召し上がりいただけます。

調理例

【商品特長】

■ポイント１：3種類の「サイコロステーキ（成型肉）」をラインアップ

ステーキ・ハンバーグレストラン「ステーキ宮」で長年愛されている「宮のたれ※」で味わう「牛サイコロ★ステーキ宮のたれ2袋付き」、牛の旨みにこだわった「牛サイコロ★ステーキ」、牛と鶏のバランスの良い味わいが楽しめる「BEEF＆CHICKENサイコロ★ステーキ」3種類のラインアップです。

※「宮のたれ」は、「ステーキ宮」で創業以来長年愛される秘伝のたれです。サイコロステーキは、「ステーキ宮」での提供はございません。

■ポイント２： 冷凍保管でストック可能、お助け食材です

忙しい平日の夕食でも、特別な調理は必要ありません。冷凍庫にストックしておけば、解凍してフライパンで焼くだけで一品が手軽に完成します。

※「宮のたれ付き」は、焼いたサイコロステーキに仕上げとして添付のたれを絡めてお召し上がりください。

■ポイント３：料理の幅が広がります

焼いてそのままお召し上がりいただくほか、野菜と一緒に炒めたり、カレーなどの煮込み料理に加えたり、おにぎりの具材としてもおいしくお召し上がりいただけます。

１. 牛サイコロ★ステーキ宮のたれ2袋付き300g２.牛サイコロ★ステーキ300g３.BEEF&CHICKENサイコロ★ステーキ350g

【商品名＆内容量】

１. 牛サイコロ★ステーキ 宮のたれ2袋付き 300g

（サイコロステーキ240g＋たれ30g×2袋）

２. 牛サイコロ★ステーキ 300ｇ

３. BEEF&CHICKENサイコロ★ステーキ 350g

※３品とも未加熱の成型肉です。中心部まで十分に加熱してお召し上がりください。

【希望小売価格】各580円/パック（税込）

【保 存 温 度】-１８℃以下

【発売地区】全国

【発売時期】 2026年3月 25日

調理例：牛サイコロ★ステーキ宮のたれ2袋付き