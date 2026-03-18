「スティック★ステーキ」から冷凍の小袋タイプ２品が登場
伊藤ハム米久ホールディングス株式会社
スティック★ステーキ チーズ入り
調理例
スティック★ステーキ ブラックペッパー入り
調理例
伊藤ハム株式会社は、自宅で手軽にステーキを味わえる商品「スティック★ステーキ」シリーズより、冷凍の小袋タイプの「チーズ入り」「ブラックペッパー入り」を発売します。
【商品特長】
■ポイント１：２種類の味をラインアップ
牛肉・鶏肉を主原料にしたスティックタイプのステーキ（成型肉）です。「チーズ入り」は
チェダーチーズを使ったプロセスチーズを配合しているので、チーズのコクが感じられます。また、「ブラックペッパー入り」は粉末の黒コショウを配合し、お肉のおいしさを引き立たせています。
■ポイント２：冷凍保管でいつでも手軽に調理
解凍した本商品をフライパンで両面約2分ずつ焼き、ふたをして1分蒸らせば完成します。
「チーズ入り」にはトマトソース、「ブラックペッパー入り」にはステーキソースがよく合います。冷凍庫でストックができるため、忙しい平日の夕食の一品や、おつまみ、お弁当のおかずとして手軽にご利用いただけます。
スティック★ステーキ チーズ入り
調理例
スティック★ステーキ ブラックペッパー入り
調理例
【商品名＆内容量】
１.スティック★ステーキ チーズ入り 300ｇ
２.スティック★ステーキ ブラックペッパー入り 325g
※２品とも未加熱の成型肉です。中心部まで十分に加熱してお召し上がりください
【希望小売価格】各580円（税込）
【保 存 温 度】-１８℃以下
【発売地区】全国
【発売時期】2026年3月 25日