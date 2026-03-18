「スティック★ステーキ」から冷凍の小袋タイプ２品が登場

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伊藤ハム米久ホールディングス株式会社

伊藤ハム株式会社は、自宅で手軽にステーキを味わえる商品「スティック★ステーキ」シリーズより、冷凍の小袋タイプの「チーズ入り」「ブラックペッパー入り」を発売します。




【商品特長】


■ポイント１：２種類の味をラインアップ


牛肉・鶏肉を主原料にしたスティックタイプのステーキ（成型肉）です。「チーズ入り」は


チェダーチーズを使ったプロセスチーズを配合しているので、チーズのコクが感じられます。また、「ブラックペッパー入り」は粉末の黒コショウを配合し、お肉のおいしさを引き立たせています。



■ポイント２：冷凍保管でいつでも手軽に調理


解凍した本商品をフライパンで両面約2分ずつ焼き、ふたをして1分蒸らせば完成します。


「チーズ入り」にはトマトソース、「ブラックペッパー入り」にはステーキソースがよく合います。冷凍庫でストックができるため、忙しい平日の夕食の一品や、おつまみ、お弁当のおかずとして手軽にご利用いただけます。




スティック★ステーキ　チーズ入り

調理例


スティック★ステーキ　ブラックペッパー入り

調理例


【商品名＆内容量】


１.スティック★ステーキ　チーズ入り　300ｇ　


２.スティック★ステーキ　ブラックペッパー入り　325g


※２品とも未加熱の成型肉です。中心部まで十分に加熱してお召し上がりください



【希望小売価格】各580円（税込）



【保　存　温　度】-１８℃以下



【発売地区】全国



【発売時期】2026年3月 25日　