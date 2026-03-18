「スティック★ステーキ」から冷凍の小袋タイプ２品が登場

伊藤ハム米久ホールディングス株式会社

伊藤ハム株式会社は、自宅で手軽にステーキを味わえる商品「スティック★ステーキ」シリーズより、冷凍の小袋タイプの「チーズ入り」「ブラックペッパー入り」を発売します。

【商品特長】

■ポイント１：２種類の味をラインアップ

牛肉・鶏肉を主原料にしたスティックタイプのステーキ（成型肉）です。「チーズ入り」は

チェダーチーズを使ったプロセスチーズを配合しているので、チーズのコクが感じられます。また、「ブラックペッパー入り」は粉末の黒コショウを配合し、お肉のおいしさを引き立たせています。

■ポイント２：冷凍保管でいつでも手軽に調理

解凍した本商品をフライパンで両面約2分ずつ焼き、ふたをして1分蒸らせば完成します。

「チーズ入り」にはトマトソース、「ブラックペッパー入り」にはステーキソースがよく合います。冷凍庫でストックができるため、忙しい平日の夕食の一品や、おつまみ、お弁当のおかずとして手軽にご利用いただけます。

スティック★ステーキ チーズ入り調理例スティック★ステーキ ブラックペッパー入り調理例

【商品名＆内容量】

１.スティック★ステーキ チーズ入り 300ｇ

２.スティック★ステーキ ブラックペッパー入り 325g

※２品とも未加熱の成型肉です。中心部まで十分に加熱してお召し上がりください

【希望小売価格】各580円（税込）

【保 存 温 度】-１８℃以下

【発売地区】全国

【発売時期】2026年3月 25日