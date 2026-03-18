開業2周年記念 豪華ゲストと祝うスペシャルイベント。人気のプールアクティビティもさらに充実【グランドメルキュール淡路島リゾート＆スパ】

エイ・エイ・ピー・シー・ジャパン株式会社

瀬戸内海の穏やかな海と豊かな自然に包まれたリゾートホテル「グランドメルキュール淡路島リゾート＆スパ」（所在地：兵庫県南あわじ市／総支配人：大城雅弘）は、開業2周年を記念し、豪華ゲストを迎えたスペシャルイベントの開催をはじめ、プールや館内アクティビティをさらに充実させた多彩な企画を展開します。

この春は、YouTube登録者数26万人を超える人気ピアニスト「ヒビキpiano」、人気腹話術師「ひとみ＆Friends」、話題のシャボン玉パフォーマー「BE SMILE（ビースマイル）」を特別ゲストとして迎え、今回のためにだけに用意されたプログラムで盛り上げます。ゴールデンウィークには、プールエリアにキッズに大人気のアクアボールやパドルボートが登場。屋内には、段ボール迷路やクラフト制作もそろい、天候を気にせず一日中楽しめるアクティビティが充実します。夏休みに向けては、プールサイドイベントやワークショップなどが新たに続々登場予定です。訪れるたびに新しい出会いが待つ、リゾートステイをお楽しみいただけます。

2周年イベントを彩るスペシャルゲスト

BE SMILE ⁡(ビースマイル)

幻想的な世界観を魅了！シャボン玉パフォーマー

大小さまざまなシャボン玉を自在に操り、光と音楽を組み合わせた演出で非日常の空間を創り出す人気パフォーマー。無数のシャボン玉が舞う幻想的な光景は、リゾートの開放感あふれるロケーションの中で、華やかな時間を演出します。

開催日：2026年4月12日(日)、4月19日(日)、4月26日(日)

時間：16：30～ (40分程度)

開催場所：ホテル屋外プールサイド

⁡BE SMILE ⁡(ビースマイル)香川県を拠点に活動するシャボン玉パフォーマー。地域イベントなどで、空いっぱいに広がるシャボン玉の演出を通じて、観客が笑顔でつながる瞬間を届けている。地域の風景を活かした幻想的な演出で日常の空間を特別な体験へと変える。

ヒビキpiano

YouTube登録者数26万人超！人気ピアニスト

ストリートピアノでの即興演奏や、名曲を独自のアレンジで披露する動画が話題を集め、YouTube総再生回数は数千万回。繊細さと力強さを兼ね備えた心を惹き込むパフォーマンスは多くのファンを持つ。本イベントでは、リゾートの開放的な空間の中で、今回の為だけに作られた特別プログラムで演奏をお届けします。

開催日：2026年 4月20(月)、4月21日(火)

時間：16:30～/21:00～（各回30分程度）

開催場所：ホテル1階ロビー

ヒビキpiano6歳よりピアノを始め、大学在学中に多数のコンクールで入賞。卒業後は陸上自衛隊中央音楽隊専属ピアニストとして国家行事や国賓・外賓招待演奏に出演し、東京芸術劇場・日本武道館・埼玉スーパーアリーナなど全国の主要会場でも演奏実績をもつ。オフィシャルHP： https://hibikipiano.net/(https://hibikipiano.net/)

ひとみ＆Friends

笑いと感動を届ける人気腹話術パフォーマー

個性豊かなパートナーキャラクターたちとの軽快な掛け合いで、子どもから大人まで幅広い世代を魅了する腹話術パフォーマー。コミカルなやり取りの中に心温まるストーリーを織り交ぜたステージはで、会場全体が一体となって笑顔に包まれます。

開催日：2026年 5月30日(土)、5月31日(日)

時間：16:00～/19:00～（各回30分程度）

開催場所： ホテル地下1階「キッズラウンジ～しちふく～」

ひとみ＆Friends2022年に腹話術を始め、わずか9ヶ月で「F-1腹話術グランプリ2023」エンターテインメント部門優勝。東京都公認パフォーマー「ヘブンアーティスト」に合格後、2025年にはアメリカで開催された世界腹話術大会「Vent Haven ConVENTion」にて優勝を飾る。ディズニー映画 実写版『美女と野獣』吹き替え出演など、歌手としても幅広く活躍している。SNS: https://www.instagram.com/hitomimimiii/

夏本番のワクワクをひと足先に！充実のアクティビティ

プールアクティビティ

2周年イベント情報 詳細はこちら :https://grand-mercure-awajiisland-resortandspa.jp/plan/2nd-anniversary-celebration/グランドメルキュール淡路島リゾート＆スパ

ゴールデンウィークは、遊び心あふれる体験が盛りだくさんにそろいます。青空の下で人気を集めるのはアクアボール。透明な巨大ボールの中に入り、水に濡れることなく水面を自由に動き回る体験は、まるで水の上を歩いているかのような不思議な浮遊感とスリルを味わえる爽快なアクティビティです。子どもたちの歓声が広がる水鉄砲にハンドルを操作して進むパドルボートで、開放感いっぱいのプールアクティビティをお楽しみいただけます。

開催日：2026年4月25日(土)～5月6日(水) / 時間：15:30～18:00

開催場所：ホテル屋外プールサイド

https://grand-mercure-awajiisland-resortandspa.jp/activities/

(https://grand-mercure-awajiisland-resortandspa.jp/activities/)

KOHAKUテラスで楽しむ星空観賞会

望遠鏡を使って星や月を間近に感じながら星空観察をお楽しみいただけます。講師による星空の解説はお子さまにもわかりやすく、澄み渡る淡路島の夜空を見上げれば旅の思い出として心に残る輝きとなるでしょう。

開催日：【2026年4月】2日 (木) 、9日 (木) 、23日 (木) 、24日 (金) 【2026年5月】 7日 (木) 、8日 (金) 、14日 (木)、15日 (金) 、21日 (木) 、22日 (金) 、28日 (木) 、29日 (金)

時間：19:00～20:00

開催場所：ホテル屋上「KOHAKUテラス」

https://grand-mercure-awajiisland-resortandspa.jp/facilities/

講師：沼田 浩孝 氏

小学2年生から星に興味を持ち老眼鏡と虫眼鏡で望遠鏡を自作し天体観測を始める。自宅には天文台を建設し、天体写真家としてテレビ番組、雑誌、科学図鑑、新聞などに天体写真を提供し活躍。地元小学校や淡路島各地で天体観測会を年間100回程開催している。

段ボール迷路

開催日：2026年4月25日(土)～5月6日(水)

時間：11:00～20:30

開催場所：ホテル2階中央階段左

※小学生低学年のお子さままでご利用いただけます。

オールインクルーシブのビュッフェに新シグネチャーメニュー登場

ゴールデンウィークイベント情報はこちら :https://grand-mercure-awajiisland-resortandspa.jp/plan/gw-event-2026/グランドメルキュール淡路島リゾート＆スパフランス語で「旬の食材を丁寧に選び抜く場所」を意味する言葉「マルシェ」がコンセプト

2周年を迎え、ビュッフェレストラン「Le Sensoriel（ル・サンソリエル）」では、2026年4月1日よりFood & Beverageの新コンセプト「マルシェ」をイメージした新しいシグネチャーメニューの提供を開始します。思わず足を止めたくなる「発見の楽しさ」、目の前で料理が仕上がるライブキッチンの「ワクワク感」、そして旅先ならではの「新鮮な体験」がつまっています。

朝食/バーガー三種ベジタブルウェリントンキッズメニュー

食の多様性にも配慮し、ベジタリアンメニューを拡充し、お子さまにも安心してお召し上がりいただけるキッズメニューも充実させました。五感が躍る旅先の「マルシェ」の世界観を、お客さまに体験していただけるメニューを展開します。オールインクルーシブでは、レストランビュッフェでの夕朝食、ラウンジや温泉露天風呂に加えて、アクティビティも追加料金なしで気ままに過ごせるのが大きな魅力です。

【詳細】https://accor-resorts-japan.jp/buffet/

【PR TIMES】開業2周年新シグネチャーメニュー：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000779.000052177.html

グランドメルキュール淡路島リゾート＆スパ

ホテル最上階には絶景を望む「KOHAKUテラス」爽やかな潮風が吹き抜けるゆったりとしたゲストルーム小さいお子さまも安全に遊べる「キッズラウンジ～しちふく～」

美しい海岸線沿いに位置し、徳島へと続く大鳴門橋・鳴門海峡を見渡すオールインクルーシブのリゾートホテル。2026年1月に新設された「キッズラウンジ～しちふく～」では、お子さまがのびのび遊べる人工芝エリアに親子で読書を楽しめる畳エリア、大人がくつろぎながら見守れる約460平方メートル の広々としたスペースで天候を気にせず楽しめます。瀬戸内海特有の温暖な気候に恵まれ、豊かな自然が育んだ野菜や海の幸など、淡路島の恵みを活かした料理も魅力です。ホテル屋上の海と空を染め上げる琥珀色の夕陽から名付けられた「KOHAKUテラス」で夕陽に包まれる景色とともに、心ほどける旅のひと時が過ごせます。

【所在地】兵庫県南あわじ市福良丙317番地

【TEL】03-6830-3932（予約センター）

【料金】1泊オールインクルーシブ 25,700円～（2名1室利用時1名あたり、税・サ込）

【アクセス】神戸淡路鳴門自動車道・淡路島南ICから車で約10分。大鳴門橋・明石海峡大橋を経由し、神戸・徳島の両方面からアクセス可能

【URL】https://grand-mercure-awajiisland-resortandspa.jp/



※一部のドリンク、アクティビティなどは有料。ランチの提供はございません。

【最大30％OFF！2nd Anniversary】淡路島の絶景と美食を満喫する贅沢オールインクルーシブプラン

2nd Anniversary特別プランをご用意いたしました。

淡路島の絶景と美食を堪能できる贅沢なオールインクルーシブステイを、最大30％OFFの特別プライスでお楽しみいただけます。

【予約・詳細】https://grand-mercure-awajiisland-resortandspa.jp/plan/2nd-anniversary-seconds/

【小学生・幼児無料】オールインクルーシブで満喫＜夕朝食付き＞

ホテル公式サイトからの予約限定の当プランは、通常未就学児無料のところ、小学生以下のお子様が無料になるスペシャルプランをご用意しています。ホテル周辺には世界三大潮流のひとつ「鳴門の渦潮」をはじめ、家族みんなで楽しめる観光スポットもたくさん！

【予約・詳細】https://grand-mercure-awajiisland-resortandspa.jp/plan/family-plan-all-inclusive/

※ステイプランは除外日を含む諸条件がございます。詳細は公式ホームページにてご確認ください。

グランドメルキュールについて

グランドメルキュールは、旅行者の想像力と飽くなき発見心に訴えかける魅力的なホテル体験を提供するプレミアムブランドです。約 20 年前にアジア太平洋地域で開業したのち、現在、その土地の文化や伝統と融合しながら全世界で約80のホテルを展開しています。フラッグシップホテルには、インドのグランドメルキュール・マイソール、ブラジルのグランドメルキュール・ベレン・ド・パラ、ブラジルのグランドメルキュール・リオデジャネイロ・ リオセントロなどがあります。「Proudly Local～その地に、誇りを～」をコンセプトに、館内に漂うその土地を象徴するような香り、地元の食材を用いた食体験などを通して、五感でその土地の文化・慣習に深く浸ることができる滞在を提案します。グランドメルキュールは、110か国以上に5,700以上の施設を展開する世界有数のホスピタリティ・グループであるアコーの一員であり、さまざまな特典、サービス、体験を提供するライフスタイル・ロイヤルティプログラムALL（オール）の参加ブランドです。

アコーについて

フランス・パリを拠点とするアコーは、世界110ヶ国で5,700を超えるホテルやレジデンス、10,000を超えるレストラン、バー施設を展開し業界を牽引しているホスピタリティグループです。ラグジュアリーからエコノミーまで約45のホテルブランド、さらにEnnismoreと共にライフスタイル分野にも手を広げるなど、業界で多様かつ完全に統合されたエコシステムを展開しております。ALLは、ホテルに滞在中そして滞在の枠を超えてアコーグループがお約束しているユニークな体験をメンバーに提供する予約プラットフォームおよびロイヤリティプログラムです。また、グループはビジネス倫理、責任あるツーリズム、持続可能な環境保護、コミュニティとのかかわり、多様性、包括性を通じて前向きな行動を推進することに焦点を当てています。 1967年に設立されたアコーはフランスに本社を置き、米国のユーロネクストパリ証券取引所（ISINコード：FR0000120404）およびOTC市場（証券コード：ACCYY）に上場しています。 詳細については https://group.accor.com/ (https://group.accor.com/en)をご覧ください。

※2026年3月18日配信時点での情報です。

※写真はすべてイメージです。