氷室京介のフィルムコンサートツアー、ファイナル直前に東京で追加公演開催決定！チケプラにてFC先行受付開始！

株式会社チケットプラス

音楽アーティストのファンサイト運営を手掛ける株式会社Fanplusと電子チケットサービス「チケプラ」や主催者公認の公式リセールサービス「チケプラTrade」を運営する株式会社チケットプラスは、2026年5月20日（水）～ 22日（金）に開催する『LAST GIGS OVERRIDE OVERDOSE TOKYO T3』のファンクラブ先行を開始したことをお知らせします。

■フィルムコンサート“OVERRIDE”ファイナル直前、3days追加公演開催！

氷室京介のライブ活動休止から 10 年の節目に開催されるフィルムコンサートツアー『KYOSUKE HIMURO FILM CONCERT TOUR LAST GIGS OVERRIDE』。

東京最終公演直前に追加公演『OVERDOSE TOKYO T3』の開催が決定しました。

本追加公演は、東京最終公演（5月23日（土）・Zepp Haneda）に向けたカウントダウン公演として、大阪・名古屋・福岡の公演を再上演し、その熱量を連鎖し最終公演へつなげます。2026年3月17日（火）より、KYOSUKE HIMURO OFFICIAL FAN CLUB「KING SWING」会員先行受付を開始いたしました。

本公演のチケットは「チケプラアプリ」にて発券します。

チケットの申し込みから受け取り、当日のご入場まで、スマホひとつですべて完結！アプリを開くだけで、スムーズにご入場いただけます。

【公演詳細】

LAST GIGS OVERRIDE OVERDOSE TOKYO T3

⚫︎公演日程

2026年5月20日（水） ～ 5月22日（金）東京｜harevutai

各日共通

開場 13:00／開演 13:30

開場 18:30／開演 19:00

⚫︎プログラム

「T3」5月20日（水）：2016年4月23日 大阪公演の模様を上演

「T2」5月21日（木）：2016年4月29日 名古屋公演の模様を上演

「T1」5月22日（金）：2016年5月14日 福岡公演の模様を上演

※T3 / T2 / T1 は、5月23日（土）に開催される、東京本公演に向けたカウントダウン表記です。

⚫︎料金（税込）

・全自由 5,500円

※入場時ドリンク代別途必要

※3歳以上チケット必要

・物販優先整理券 0円

※物販実施時間 16:30～18:00（各日共通）

※別途発券手数料あり

⚫︎受付期間

2026年3月17日（火）18:00 ～ 2026年3月29日（日）23:59

▶詳細・お申し込みはこちら

https://tixplus.jp/feature/kingswing/overdose2026/fc-8p3v2/

▶物販優先整理券お申し込みはこちら

https://tixplus.jp/feature/kingswing/overdose2026/md-v8m2p/

▶オフィシャルサイト

https://himuro.com/

■エンタメファンのための電子チケット「チケプラ」

【累計1,000組以上のアーティストに導入されている電子チケット】

2014年に業界内で先駆けてサービスを開始。自社アプリの「チケプラアプリ」、または企業様が既に提供されている既存アプリに機能を簡単に組み込むことができる「チケプラSDK（電子チケット導入キット）」により電子チケットサービスを提供しています。

【FCと連携したデータ分析も可能！】

ファンクラブやECサイトと同じIDで利用可能なため、チケット利用のために新規でIDを作成する手間がなくストレスのないユーザー体験を実現しながら、取得したデータを横断的にマーケティング活動に生かすことができます。

■株式会社Fanplusについて

2020年4月、EMTG株式会社と株式会社エムアップのファンクラブサイト事業を統合し「株式会社Fanplus」としてスタートしました。新体制化を機に、新たな決意をもって“アーティストとファンの架け橋となるインターネットサービスを実現するベストパートナー”を目指し、変わることなくエンターテインメント業界発展のために取り組んでまいります。これからの「株式会社Fanplus」にどうぞご期待ください。

会 社 名： 株式会社Fanplus（ファンプラス）

所 在 地： 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 9階

代 表 者： 代表取締役 佐藤元

設立： 2007年3月

事業概要： ファンサイト・ファンクラブの企画・開発・運営

アーティストグッズオンライン販売システムの開発・運営

音楽メディアの企画・運営

ＵＲＬ： https://fanplus.co.jp/

■株式会社チケットプラスについて

エンターテインメントサービスを幅広い領域から展開する株式会社エムアップホールディングスの一員として、チケット事業を運営。電子チケットアプリ「チケプラ」や、主催者の公認の公式チケットリセールサービス「チケプラTrade」、チケットアドオンキット「チケプラSDK」などさまざまなサービス*を展開しています。アーティストの導入実績及び利用者は増加し続けており、「チケプラサービス」はのべ累計1000組以上、50万人規模のツアーなど数多くの実績を誇っています。今後も、ライブエンタメをより便利にお楽しみいただけるサービスを提供していきます。

※サービス自体はEMTG（旧名称）という名称で2008年からスタートしており、業界に先駆けて提供してきました。



会社名： 株式会社チケットプラス

所在地： 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 9階

代表者： 代表取締役 佐藤元

設立： 2025年10月1日

事業概要：電子チケットに関連したシステムの開発、各種サービスの提供並びに運営

URL： https://ticketplus.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ・取材等のお申し込み先】

以下どちらでもお受けいたします。

株式会社Fanplus 総務経理部 広報担当

E-mail: press@fanplus.co.jp

株式会社チケットプラス 広報担当

E-mail: press@ticketplus.co.jp

※記載されている会社名及びサービス名／ロゴは、各社の商標または登録商標です。



