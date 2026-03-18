三人麻雀競技団体「ザンリーグ」×「ジャンナビ麻雀オンライン」が提携！4月1日より会費免除特典付き「チャレンジカップ2026前期」を開催

株式会社 ウインライト

株式会社ウインライト（本社：東京都墨田区、代表取締役：藤本 勝寛）は、好評配信中の麻雀ゲーム『ジャンナビ麻雀オンライン』にて三人麻雀競技団体「ザンリーグ」を運営する株式会社ThANM（読み：ザン、本社：東京都中央区）と共同で、2026年4月1日（水）より、ユーザー参加型大会「ジャンナビ×ザンリーグ ～チャレンジカップ2026前期～」を開催することをお知らせいたします。

■「ジャンナビ×ザンリーグ ～チャレンジカップ～」3つの注目ポイント

1. リアルの競技シーンへ繋がる「会費免除特典」

本大会の優勝・準優勝者には、株式会社ThANMよりザンリーグ会費半期分免除（20,000円相当）が提供されます。 既にザンリーグ会員の方は次期会費に充当でき、非会員の方も入会条件を満たすことで初回会費が免除されます。

2. 何度でも記録更新を狙える「ベストスコア方式」を採用

大会期間中は何度でも対局が可能。 連続する6対局の中で最も高い合計スコアを記録として採用するため、納得がいくまで挑戦し続けることができます。

3. 運と実力を兼ね備える必要がある三人麻雀ルール

35,000点持ちの40,000点返し、順位ウマなしで、赤ドラ・北抜きドラありという運の要素に大きく得点が左右されることと、半荘戦という長い展開の中で実力が成績に反映される両軸が優れた方が上位となれるルールに設定しています。

■両社代表コメント

株式会社ThANM（ザンリーグ運営） コメント

「ザンリーグは、三人麻雀を競技として楽しむ文化を広げることを目的に活動しております。今回、ジャンナビ麻雀オンラインとの取り組みにより、より多くのプレイヤーの皆様に三人麻雀の魅力を体験していただけることを大変嬉しく思っております。今後も三人麻雀競技の発展とコミュニティの拡大に貢献してまいります」。

株式会社ウインライト コメント

「ジャンナビ麻雀オンラインは、オンライン麻雀を通じて多くのユーザーの皆様に麻雀の楽しさを届けてまいりました。今回ザンリーグとの取り組みにより、競技麻雀としての魅力や新たな挑戦の機会を提供できることを嬉しく思います。今後もオンライン・オフラインを問わず、麻雀業界の発展に貢献する企画を展開してまいります」。

■大会概要- 大会名： ジャンナビ×ザンリーグ ～チャレンジカップ2026前期～- エントリー期間： 2026年3月18日（水）～- 大会開催期間： 2026年4月1日（水） ～ 2026年4月30日（木）- 麻雀ルール： 三人麻雀 半荘戦- ランキング方式： 連続6対局のベストスコア方式- 参加費： 1,500雀ポイント（有償）- 参加方法： 「ジャンナビ」アプリ内、「ユーザー主催イベント」機能よりエントリー- 賞品：優勝・準優勝：ザンリーグ会費 半期分免除、ザンリーグ戦術本（4月大会のみ）1位～10位：マイキャラガチャ券 20枚11位～30位：マイキャラガチャ券 10枚参加賞：限定コラボ称号「ThANM」■ザンリーグとは

株式会社ThANM（ザン）が運営する三人麻雀のリーグ戦です。 競技性の高いリーグ戦形式を採用しており、企業リーグや女流選手が参加するクイーンズカップ、プロリーグなど、多様なカテゴリーが展開され、YouTube配信等を通じて大きな注目を集めています。

■ジャンナビとは

「ジャンナビ麻雀オンライン」は21周年目を迎え、様々なプラットフォーム、デバイス端末で遊べるオンライン麻雀コミュニティのゲームです。

※詳細は『ジャンナビ麻雀オンライン』公式サイトをご確認ください

ゲーム情報

ゲームタイトル：ジャンナビ麻雀オンライン

ジャンル ：テーブルゲーム

対応プラットフォーム：PC/ Appstore/ Google Play(Android)/ NintendoSwitch(TM)/firetv

価格：基本無料＋アイテム課金 ※NintendoSwitch(TM)版は有料アプリ

公式サイト :https://www.jannavi.net/ja/

ダウンロードストア情報

Appstore：https://apps.apple.com/jp/app/id1316395545

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.winlight.jannavi_dot

Nintendo Switch：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000003443

firetv：https://www.amazon.co.jp/dp/B008KSI0VK/

ゲームSNS情報

ジャンナビ公式X(Twitter)：https://x.com/jannavi_pro

ジャンナビ公式 Facebook：https://www.facebook.com/JannaviMaster

ジャンナビ公式 YouTube：https://www.youtube.com/@ProJannavi_net

運営会社

企業名 ：株式会社ウインライト

公式サイト ：https://www.winlight.co.jp/