サーバーワークス、Databricks社とパートナー契約を締結し「データ分析基盤サービス」を提供開始

株式会社サーバーワークス

アマゾン ウェブ サービス（以下： AWS ）の AWS プレミアティアサービスパートナーである株式会社サーバーワークス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：大石 良、以下：サーバーワークス）は、データとAIの企業であるDatabricks社と「Registered Partner」契約を締結し、新たに「データ分析基盤サービス」の提供を開始したことをお知らせいたします。

■パートナー締結の背景

昨今のAI活用において、「データ人材の不足」「部門間のデータサイロ化」「非構造化データ活用の開発コスト増」が多くの企業で課題となっています。

サーバーワークスはこれらの課題を解決するため、データ分析基盤分野で世界的にリードするDatabricks社とのパートナーシップを締結いたしました。当社のAWS環境における高度なセキュリティ運用ノウハウと、Databricksのプラットフォームを組み合わせることで、お客様の「AI-Ready」なデータ活用を強力に支援し、ビジネス展開を加速させます。

■新サービス「データ分析基盤サービス」について

こうした背景のもと、お客様のデータ活用をより具体的かつ迅速に支援するソリューションとして、新たに「データ分析基盤サービス」の提供を開始いたします。本サービスは、安心とスピードを兼ね備え、専門知識の有無を問わずAI時代のデータ活用を実現します。

■株式会社サーバーワークスについて

- クラウドストレージを基盤としたオープンな「レイクハウス環境」クラウドストレージとDatabricksを組み合わせ、データの保管と分析を統合。構造化データからPDFや動画までを一元管理し、ベンダーロックインを抑えたスケーラブルな基盤を提供します。- AIとBIの融合AIモデルの開発・運用（MLOps）環境を統合し、専門知識不要のデータ探索を実現。ユーザーが日本語で質問するだけで、AIが自動でデータ分析やグラフ化を行います。- 「Unity Catalog」と「サバソック」による強固なセキュリティデータガバナンスはUnity Catalogで一元化し、クラウド基盤のセキュリティは当社のサバソックで保護。利便性を損なうことなく、強固な安全性を確保します。▼導入イメージなど、サービスに関する詳細・お問い合わせはこちら詳細・お問い合わせ :https://www.serverworks.co.jp/service/leverage_aws/data_analytics_platform_service.html

サーバーワークスは、「クラウドで、世界を、もっと、はたらきやすく」をビジョンに掲げ、2008年よりクラウドの導入から最適化までを支援しているAWS専業のクラウドインテグレーターです。

2026年2月末現在、1,540社、29,800プロジェクトを超えるAWS導入実績を誇っており、2014年11月よりAWSパートナーネットワーク（APN）最上位の「AWS プレミアティアサービスパートナー」に継続して認定されています。

移行や運用、デジタルワークプレース、コンタクトセンターなど多岐にわたって認定を取得し、AWS事業を継続的に拡大させています。

取得認定、実績についての詳細はこちらをご覧ください：https://partners.amazonaws.com/jp/partners/001E000000NaBHzIAN/

＊本リリースに記載された会社名、サービス名等は該当する各社の登録商標です。

＊本リリースの情報は発表日現在のものです。最新の情報とは異なる場合がありますのでご了承ください。