【デジプラ】AI観光データ分析レポート機能を大幅強化。レポートのカスタマイズが可能に。お試し無料キャンペーン中

株式会社オープントーン

株式会社オープントーン（本社：東京都千代田区）は、公益社団法人日本観光振興協会が運営する「日本観光振興デジタルプラットフォーム」（通称：デジプラ、https://lp.nihon-kankou-dx.info ）のAI観光分析レポート機能において新機能を追加。

これまで観光データをAIが分析し様々なレポートを自動生成するデジプラのAI観光分析レポート機能がますます、便利になりました。

ユーザーはドラッグ＆ドロップによって、簡単に分析テーマや対象地域・期間を柔軟に設定することができます。設定に合わせて地域に適したレポートをAIが自動生成します。

ITが苦手、データ分析が難しいといった観光施策の作成者やDMO担当者の力強い味方になります。

＜図：AI分析レポートの流れ＞AI観光分析レポート、カスタマイズ機能の特長

カスタマイズ機能は、従来の固定されたレポート構成から一新され、ユーザーが任意のレポートを自由に設計することを可能にしました。具体的には、以下のような機能があります。

＜図：章立てカスタマイズ画面＞

レポート構成（章立て）のカスタマイズ

生成したい章をドラッグ＆ドロップで選択し、自由に並び替えることができます。不要な章を外したり、重点的に分析したい項目を追加したりすることで、目的に応じたレポート構成を作成できます。

分析テーマの自由設定

「観光の現状と課題」「インバウンド動向分析」など、テーマを自由に設定できます。地域の優先課題に合わせた切り口でレポートを生成できます。

対象地域・期間の指定

分析対象の地域や期間を細かく指定できます。特定の市区町村や季節に絞った分析も可能です。

3段階の分析レベル

目的に応じて分析の深さを選べます。

- クイック（約3分）：概要を素早く把握したいとき- バランス（約7分）：報告書や会議資料の下地として- じっくり（約15分）：計画策定に向けた詳細分析にAI分析レポートのイメージ＜図：レポート閲覧・Q&A画面＞どんな方に活用いただけるのか？- 自治体の観光振興部門や、観光協会・観光連盟、DMOのご担当者様観光振興計画の現状把握を大幅に効率化。イベント効果測定や地域資源評価など、テーマごとに分析の切り口を変えてレポートを生成できます。KGI・KPI算出やインバウンド分析なども容易に。- コンサルティング会社・シンクタンク受託案件ごとに分析テーマと構成をカスタマイズし、提案資料の下地を効率的に作成できます。- 観光事業者（宿泊施設・飲食チェーンなど）地域の観光トレンドをマーケティング視点でレポート化できます。無料お試しキャンペーン実施中

なお、現在、日本観光振興協会では、本機能を含むAI分析レポートの無料お試しキャンペーンを実施しています。先着50団体限定で、申込期限は2026年3月31日までです。詳細およびお申し込み方法は以下をご覧ください。

- 無料お試しキャンペーン詳細（PDF）(https://www.nihon-kankou.or.jp/home/userfiles/files/autoupload/2026/02/1770956997.pdf)お問い合わせ先

日本観光振興デジタルプラットフォームについてのお問い合わせは、以下のリンクよりお願いいたします。

- お問い合わせフォーム(https://lp.nihon-kankou-dx.info/contact)

「日本観光振興デジタルプラットフォーム」（通称：デジプラ）について

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/9292/table/197_1_a67f604127bfb8cb9dd801ded6e43807.jpg?v=202603181251 ]

オープントーンについて

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/9292/table/197_2_ba1b5346164c40f62af713f626b0cf0d.jpg?v=202603181251 ]

株式会社オープントーンは、「まだないものを、まだ届かないところへ」という理念のもと、観光DX分野における革新を目指し、今後も価値の創出に取り組んでまいります。本件に関するお問い合わせは、上記の連絡先までお願いいたします。

関連プレスリリース：

生成AIで観光データ活用を簡単に！（2025年 実証開始時）(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000171.000009292.html)