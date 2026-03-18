【全国劇場公開決定】「ndjc2023」小宮山菜子監督『街に溶ける』が『PLAYLIST アジアの才能』の一編に選出！

特定非営利活動法人映像産業振興機構（VIPO）

特定非営利活動法人映像産業振興機構（略称：VIPO［ヴィーポ］、理事長：松谷孝征、所在地：東京都中央区）にて、運営しております、文化庁委託事業「ndjc：若手映画作家育成プロジェクト」の2023年度「長編映画の企画・脚本開発サポート」にて開発された、小宮山菜子監督による『街に溶ける』パイロット版が、オムニバス映画『PLAYLIST アジアの才能』（配給：Stranger 提供：JAIHO）の一編として選出されました。6月19日（金）より新宿武蔵野館、Strangerほか全国劇場で順次公開されます。

『PLAYLIST アジアの才能』とは、第20回＆21回「大阪アジアン映画祭」（2025年3月、8～9月開催）で上映された短編作品の中から、次世代の才能を感じる作品をセレクトしたオムニバス作品です。日本、韓国、中国、台湾、ベトナムと異なる国・言語・文化を背景にしたアジア各国の新しい才能を集めた、濃密な84分となっています。

『PLAYLIST アジアの才能』ーラインナップー

2026年6月19日（金）より新宿武蔵野館、Stranger 他全国順次公開

◆監督：小宮山菜子（KOMIYAMA Nako）

◆作品：『街に溶ける』

(C)2024 VIPO

私が私でいるための、小さな逃避行。

いつものように男子との喧嘩で怪我をして、保健室へと向かう小学5年生の二藤。そこにはクラスメイトの詩織の姿があり、彼女のある秘密を見てしまう。互いの秘密を共有するうちにふたりは惹かれ合っていくが、周囲との違いに葛藤を抱き…。居場所を失くした二人は“なりたい自分”になれる湖へと向かう。クィアの子どもたちの、小さな冒険譚。

小宮山菜子／KOMIYAMA Nako

1995年北海道生まれ。東京造形大学映画専攻卒業。映画制作の他に、映像を通して演劇作品にも多く携わる。映像制作・映画配給会社勤務を経て、ndjc2023長編映画の企画・脚本開発サポートに選出。同研修で脚本・監督を務めた『街に溶ける』パイロット版が短編作品として第20回大阪アジアン映画祭インディ・フォラーム部門に出品された。

【他作品ラインナップ】

・『ボクシングの日』

Boxing Day／中国／2024年／13分／中国語

監督：ジョン・シャオイー

出演：フー・スーヤオ



・『スズキ』

Suzuki／韓国／2024年／23分／韓国語

監督：アン・ジョンミン

出演：チョン・ダウォン、キム・イドゥン、パク・ジュニョン、ウォン・ジアン

(C)suzuki



・『屋上のレンピッカ』

Rooftop Lempicka／ベトナム／2024年／20分／ベトナム語

監督：グエン・ルオン・ハン

出演：ラム・ジュリー・クイン、ゴー・フーン・ダオ、ホアン・チャン・ミン・ドゥック



・『黒い犬』

Black Dog／台湾／2024年／20分／中国語、台湾語

監督：ヤン・リン

出演：ヴィッキー・パン・ズーミン、ツォウ・シェンヤー

(C) BLACK SQUARE Ltd.



配給：Stranger 提供：JAIHO

『PLAYLIST アジアの才能』公式 :https://www.playlist-movie.com/『PLAYLIST アジアの才能』予告編 :https://youtu.be/pdk_nx-LBrA

ndjc「長編映画の企画・脚本開発サポート」について

講師による指導のもと、才能ある若手作家に対し、オリジナル長編映画の企画・脚本開発およびパイロット映像制作のサポートを実施。さらに映画製作者に向けたプレゼンテーションの機会を提供します。商業長編映画監督として必要な知識や視点を身に付け、クオリティ・実現可能性ともに高度な企画・脚本開発を目指すプロジェクトです。



2022年度に本プロジェクトで開発した坂本悠花里監督『白の花実』は、第73回「サン・セバスティアン国際映画祭」New Directors部門でクロージング作品に選出され、25年に全国公開されました。

公式X：＠ndjc_project

特定非営利活動法人映像産業振興機構（VIPO: Visual Industry Promotion Organization） www.vipo.or.jp

VIPO（ヴィーポ）は映画・放送・アニメ・マンガ・ゲーム・音楽・キャラクター・出版などの日本のコンテンツ産業の国際競争力の強化を推進し、日本経済の活性化に寄与することを目的に、2004年に設立されたNPO法人です。約100の会員企業・団体の協力と政府・地方公共団体による政策・施策を有機的に組み合わせながら、〈人材育成〉、〈海外展開・市場開拓〉の支援を中心に、文化芸術分野を含めた作品等の製/制作・発表、調査研究、情報提供・保護、海外機関との連携事業などを実施しています。様々な活動を通して、コンテンツ産業全体のさらなる価値向上と長期的発展をグローバルな視点に立ちサポートしています。

【お問い合わせ先】

特定非営利活動法人映像産業振興機構（VIPO）

ndjc事務局

e-mail：ndjc@ndjc.bunka.go.jp



＊報道関係者の方で取材をご希望の場合は、広報課〈PR@vipo.or.jp〉までご連絡をお願い申し上げます。