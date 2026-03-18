春分の日のFM AICHIは「パン」特集！ 3月20日（金・祝）は「FM AICHI HOLIDAY SPECIAL ～パン大好き！～」

株式会社エフエム愛知

FM AICHI（株式会社エフエム愛知 名古屋FM80.7MHz / 豊橋FM81.3MHz）は、3月20日（金・祝）に、ワンデー企画「FM AICHI HOLIDAY SPECIAL ～パン大好き！～」を、放送する全生ワイド番組内でお送りします。

3月20日は「春分の日」。これから昼の時間がどんどん長くなり、お花見をはじめ、お出かけ気分も盛り上がっていく時期に入ります。そんな春分の日にFM AICHIでは、全ての生ワイド番組で、愛知県内にある「パン」のお店を特集。県内でも知る人ぞ知るパンの名店や、素材にこだわった話題のパン屋さん、新感覚のパンなど、県内の様々なパン情報が目白押しです。ぜひこれからの時期のお出かけの参考にして下さい。

また、この日のX(旧Twitter）とメールではリスナーから「一番好きなお店のパン」を募集。Xで「#エフエムアイチ」を付けてポストするか、FM AICHIの公式サイト「リクエスト＆メッセージ」から各番組宛にメッセージを送ってくれたリスナーの中から、抽選で3名に「Amazonギフト券3,000円分」をプレゼントします。

- 「FM AICHI HOLIDAY SPECIAL ～パン大好き！～」企画概要

日時：2026年3月20日（金・祝） 6:00～19:00

放送局：FM AICHI（名古屋FM80.7MHz / 豊橋FM81.3MHz）

ホームページ：https://fma.co.jp/f/cam/?id=bread20260320

※企画に関する最新情報は上記ホームページにてご確認下さい。