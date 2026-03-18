【Japan DX Week春2026出展】オンプレ対応グループウェア「POWER EGG」を展示

ディサークル株式会社

ディサークル株式会社は、2026年４月８日(水)～10日(金)の3日間、東京ビッグサイトにて開催される日本最大級のDX総合展「Japan DX Week」に出展します。（東2ホール、ブース番号 11-36）

当日は、オンプレミス対応グループウェア・ワークフロー「POWER EGG」を展示、デモンストレーションや事例を交えてご紹介します。

グループウェア・ワークフローシステムのリプレースにお困りではありませんか？

・現行グループウェアのサポートが迫っている

・後継システムにオンプレミス対応の選択肢がない

・外国製サービスでは自社運用にフィットしない

・自社でメンテナンスができず、外部委託費が高額になっている

このような課題をお持ちのお客さまに、ぜひご覧いただきたい内容です。

ご多忙の折とは存じますが、皆さまお誘い合わせの上、ぜひ弊社ブースへお立ち寄りください。

社員一同、心よりお待ち申し上げております。

▼ 出展ブースイメージ（東2ホール、ブース番号 11-36）

展示会概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/133879/table/17_1_d12c84a11d2ed0cfbee416153d230387.jpg?v=202603181251 ]

■ ご来場方法（事前登録のお願い）

入場には、事前の来場登録（無料）が必要です。

以下のリンクより入場用バッジをご登録・発行の上ご持参ください。

▼ 入場用バッジ登録はこちら

https://www.japan-it.jp/spring/ja-jp/register.html?code=1636506666434250-VXH

POWER EGG について

■POWER EGGの特長

https://poweregg-lp.d-circle.com/(https://poweregg-lp.d-circle.com/)

情報共有も、承認手続きも、業務アプリ作成も。社内の業務情報をひとつに集約します。

- グループウェアスケジュールや掲示板、社内メールなど、日常の情報共有を効率化- ワークフロー日本の商習慣に対応する稟議・承認フローをノーコードで電子化- Webデータベースプログラミングの知識がなくても、ノーコードで業務アプリを作成（内製化）- 機能拡張基幹システムをはじめとする、他システムとの連携により、生産性を大幅に向上- 選べる導入方法オンプレミス（パッケージ版）・クラウドから選択可能

■販売実績

2026年2月末時点で、国内1,600 社超（金融129機関を含む）約64万ライセンスの販売実績があります。

会社概要

■ ディサークル株式会社

所在地 ：〒101-0051 東京都千代田区神田神保町2-36-1 住友不動産千代田ファーストウイング2階

設立 ：1999年4月30日

資本金 ：8,500万円

代表者 ：代表取締役 社長 内田 晃司