【Japan DX Week春2026出展】オンプレ対応グループウェア「POWER EGG」を展示

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ディサークル株式会社

ディサークル株式会社は、2026年４月８日(水)～10日(金)の3日間、東京ビッグサイトにて開催される日本最大級のDX総合展「Japan DX Week」に出展します。（東2ホール、ブース番号 11-36）
当日は、オンプレミス対応グループウェア・ワークフロー「POWER EGG」を展示、デモンストレーションや事例を交えてご紹介します。


グループウェア・ワークフローシステムのリプレースにお困りではありませんか？


・現行グループウェアのサポートが迫っている
・後継システムにオンプレミス対応の選択肢がない
・外国製サービスでは自社運用にフィットしない
・自社でメンテナンスができず、外部委託費が高額になっている


このような課題をお持ちのお客さまに、ぜひご覧いただきたい内容です。



ご多忙の折とは存じますが、皆さまお誘い合わせの上、ぜひ弊社ブースへお立ち寄りください。
社員一同、心よりお待ち申し上げております。



▼ 出展ブースイメージ（東2ホール、ブース番号 11-36）




展示会概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/133879/table/17_1_d12c84a11d2ed0cfbee416153d230387.jpg?v=202603181251 ]

■ ご来場方法（事前登録のお願い）


入場には、事前の来場登録（無料）が必要です。
以下のリンクより入場用バッジをご登録・発行の上ご持参ください。
▼ 入場用バッジ登録はこちら


https://www.japan-it.jp/spring/ja-jp/register.html?code=1636506666434250-VXH



POWER EGG について

■POWER EGGの特長
https://poweregg-lp.d-circle.com/(https://poweregg-lp.d-circle.com/)


情報共有も、承認手続きも、業務アプリ作成も。社内の業務情報をひとつに集約します。


- グループウェアスケジュールや掲示板、社内メールなど、日常の情報共有を効率化
- ワークフロー日本の商習慣に対応する稟議・承認フローをノーコードで電子化
- Webデータベースプログラミングの知識がなくても、ノーコードで業務アプリを作成（内製化）
- 機能拡張基幹システムをはじめとする、他システムとの連携により、生産性を大幅に向上
- 選べる導入方法オンプレミス（パッケージ版）・クラウドから選択可能

■販売実績


2026年2月末時点で、国内1,600 社超（金融129機関を含む）約64万ライセンスの販売実績があります。


会社概要

■ ディサークル株式会社


所在地　：〒101-0051 東京都千代田区神田神保町2-36-1 住友不動産千代田ファーストウイング2階


設立　　：1999年4月30日


資本金　：8,500万円


代表者　：代表取締役 社長　内田 晃司