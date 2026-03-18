abc株式会社 代表取締役 松田元、「Alliance Partnership Connect 2026 ESG Summit」に登壇

abc株式会社

abc株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：松田元、証券コード：8783、以下「当社」）は、2026年3月15日（日）14:00より、Ponderosa Golf & Country Resort（ジョホールバル・マレーシア）で開催された「Alliance Partnership Connect 2026 ESG Summit」において、代表取締役 松田元が単独プレゼンテーションに登壇いたしました。

Alliance Partnership Connect 2026 ESG Summitは、持続可能なビジネスリーダーが国境を越えたパートナーシップを築く、厳選されたプラットフォームとして開催され、日本、台湾、マレーシアのビジネスリーダーとのビジネスマッチングを目的としたイベントです。

【イベント概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/153230/table/88_1_9992ad5ff05ef64883017224383deea0.jpg?v=202603181251 ]

当日、松田元は、当社およびMetabit.SDN.BHD.におけるWeb3プロジェクトの取り組みについてプレゼンテーションを行いました。

当社は今後も、国内外の多様なパートナーとの連携を通じて、Web3領域を含む新たな事業機会の創出および事業展開の推進に取り組んでまいります。

◆abc株式会社について（証券コード：8783 東証スタンダード市場）https://www.gfa.co.jp/(https://www.gfa.co.jp/)

abcは「多様性を通貨にする」を掲げます。私たちのアイデンティティであり、北極星であるこの言葉は、未来社会への約束です。私たちはこの言葉を、経営、事業、クリエイティブの判断軸とすることで、Web3技術を核とした通貨の専門集団として、従来の金融システムの枠組みに捉われない「善いことをした人が得をする世界」を目指します。

abcのグループ企業ネットワークにも「Tokenized by abc」をブランド表記として加え、各事業と一体で示すことで、統一的なブランドマネジメントを通じて、グループ全体として多様性を通貨にし、新しい価値交換システムを提供していきます。

所在地：東京都港区赤坂四丁目9番17号 赤坂第一ビル11階

代表者：代表取締役 松田元

事業内容：企業・ファンド等への投資、投資先支援、不動産関連事業、暗号資産関連事業

≪本件に関するお問い合わせ先≫

abc株式会社 経営企画部

pr@abc-chain.com