千代田区制七十九周年記念日表彰式にて、当社代表・深沢孝樹が「商工観光功労者」として表彰

インフィニア株式会社

インフィニア株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：深沢孝樹）は、千代田区が主催する「区制七十九周年記念日表彰式」において、当社代表取締役の深沢孝樹が「商工観光功労者」として表彰されたことをお知らせいたします。

本表彰は、千代田区の産業振興や観光振興、教育功労など地域の発展に顕著な功績をあげた個人・団体に対し贈られるものです。深沢（あっとほぉーむカフェ）は、秋葉原を拠点としたエンターテインメント文化の発信や観光コンテンツの創出を通じて、地域のにぎわい創出および観光振興に寄与してきた功績が評価され、このたびの受賞となりました。

九段会館（千代田区）で感謝状を胸に今後の活動への意識も高まった代表 深沢孝樹（インフィニア株式会社代表）

当社が運営するメイドカフェ「あっとほぉーむカフェ」は、2004年の創業以来、秋葉原を代表するメイドカフェカルチャーのひとつとして国内外から多くのお客様をお迎えしており、地域の観光資源の一端を担う存在として発展を続けております。

冒頭でご挨拶をされた、樋口高顕千代田区長。令和８年の千代田区制のテーマは「居場所づくり」。手の届くところにあたたかな人と人との居場所があることが大事ではないかと提案。

表彰式当日は、樋口高顕千代田区長をはじめ関係者が出席し、受賞者への表彰が行われました。

この式典は、昭和22年（1947年）3月15日に麹町区と神田区が合併して千代田区が誕生したことを記念し、地域社会の発展や福祉向上に貢献した人々を称えるものです。

表彰式では、区政の発展を支える多くの功労者が、区長や関係者から感謝と称賛を受けました。

長年にわたり自治、産業、教育、文化、福祉、消防・防災、交通安全などの分野で尽力した方々が表彰されました。

左から、樋口 高顕千代田区長、コスパグループ代表 松永 芳幸社長、弊社代表 深沢 孝樹

なお、今回の表彰では、コスパグループ代表の松永芳幸氏も同じく「商工観光功労者」を受賞しました。松永氏は、約25年前に日本初のメイドカフェとして知られる「キュアメイドカフェ」を立ち上げた人物として知られており、秋葉原におけるメイドカフェ文化の先駆けとして、その発展の礎を築いてこられました。

表彰式後には、深沢と松永氏が歓談し、秋葉原の今後やメイドカフェ文化の広がりについて意見を交わしました。短い時間でしたが、秋葉原カルチャーに関わる事業者としてメイドカフェ文化の草創期を築いてこられた松永氏とともに、地域や文化の発展について思いを共有する素晴らしい機会となりました。

■代表 深沢孝樹コメント

このたびは、このような栄誉ある表彰を賜り、大変光栄に存じます。

日頃よりあっとほぉーむカフェをご愛顧くださるお客様、そして地域の皆様のご支援の賜物であり、心より御礼申し上げます。

秋葉原は、さまざまな文化や個性が集まりながら発展してきた街であり、メイドカフェ文化もまた多くの方々によって育まれてきました。そのような街で事業を続けてこられたことを大変ありがたく感じております。

今後も秋葉原および千代田区の魅力発信に努めるとともに、地域の皆様と連携しながら、文化と観光の発展に貢献できるよう取り組んでまいります。

【2026年 千代田区制79周年記念日表彰式の概要】

日時：2026年3月13日（金）

場所：九段会館テラス

内容：千代田区の発展に貢献した個人・団体に対する表彰状の贈呈。

今後も当社は、秋葉原および千代田区における文化・観光の魅力発信に努め、地域とともに歩む企業として「安心・安全・健全」な取り組みを続けてまいります。

＜あっとほぉーむカフェ＞

『ご主人様とメイド』という独特なメイドカフェの世界観をポップなカルチャーとして確立したメイドカフェ

メディアでおなじみの美味しくなるおまじまい「萌え萌えきゅん」を生み出し、インターネットを中心に流行した言葉「萌え～」で2005年ユーキャン流行語大賞トップテンを受賞。

2024には創業20周年を迎え、現在秋葉原に8店舗、大阪に3店舗展開し、2025年には名古屋に2店舗同時オープン。メイド歴22年のレジェンドメイドhitomiを筆頭に700名近いメイドが在籍。

2020年よりメタバース上で営業するバーチャル店舗「バーチャルあっとほぉーむカフェ」もオープン。現在バーチャルメイドは店舗とは別に60名が在籍。

海外からのお客様、女性ひとりのお客様、小さいお子様のいるご家族でも入りやすい「安心・安全・健全」なエンターテインメントを推奨し、観光地としても人気のカフェスタイルのテーマパークです。



■あっとほぉーむカフェ公式HP

https://www.cafe-athome.com

■あっとほぉーむカフェグローバルサイト

https://www.maidcafe-athome.com/



■あっとほぉーむカフェ公式X

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■あっとほぉーむカフェ公式Instagram

https://www.instagram.com/athome__cafe



■あっとほぉーむカフェ公式TikTok

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