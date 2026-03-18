Canva実演で学ぶ！成果につながるメルマガ画像の作り方セミナー開催

株式会社ベンチマークジャパン

株式会社ベンチマークジャパンは、「Canva実演で学ぶ！成果につながるメルマガ画像の作り方」セミナーを開催します。

メルマガに入れる「画像」の効果的な選び方や作成方法について、お悩みはありませんか？

今回は、Canva公式クリエイター / コミュニティアンバサダー（Canvassador）の田中芳野様をお迎えし、Canvaを使ってメルマガ画像を作成する手順を実演形式を中心にご紹介します。

非デザイナーの方でも実務でそのまま活用できるポイントを、ツールの実演をたっぷり交えながら、基礎からわかりやすくお伝えします。

こんな方におすすめです！

・デザインが得意ではないが、自分でメルマガ画像を作れるようになりたい方

・メルマガのクリック率やコンバージョン率を改善したい方

・メルマガにどんな画像を入れると効果的なのか知りたい方

・Canvaでテンプレートを活用して、成果につながる画像を作成したい方

・Canvaをもっと使いこなしたい方／使ったことはないが興味はある方

セミナーに申し込む :https://us02web.zoom.us/webinar/register/3617737248491/WN_JhWMGRXFTXyM6dW6KcnA7A

セミナー内容

成果につながるメルマガ画像の考え方と、無料で使えるデザインツール『Canva』で画像作成を内製する方法を解説します。

第一部 成果につながるメルマガ画像の考え方

- メルマガにおける画像の役割- メルマガ向け画像の種類と使いどころ など

本セミナーの導入編として、「どのような画像を入れるとメルマガの成果が上がるのか」という疑問にお答えします。

メルマガの画像には「ヘッダ画像」「キャッチ画像」「CTA画像」などの種類があり、それぞれにコンバージョン率アップや認知づけなどの役割が分かれていますので、まずはこちらのポイントを押さえましょう。

第二部 Canvaで実践するメルマガ画像の作り方

- Canvaの概要紹介- Canva実演 ・テンプレートから基本操作でメルマガ画像を作る(素材・色・フォント選びなど) ・サイズ違いのテンプレート活用方法 ・作った画像をメールに入れてみよう 💡実演の中で便利機能やおすすめテンプレートもご紹介！

Canvaを使ってメルマガ画像を作成する手順を実演形式でご紹介します。

テンプレートや素材の活用方法、配色・フォントの整え方、サイズ調整・書き出しまで、非デザイナーでも実務で活用できるポイントを具体的にお伝えします。 ウェビナー後には、Canvaを使って画像を自分で作成し、配信に活かせる状態を目指します。

第三部 質疑応答のお時間

セミナー申込時および開催中に募集するご質問に、講師が回答する予定です。

※ お時間の都合上、全てのご質問にお答えできかねる場合がございますのでご了承ください。

※ セミナー内容は一部変更する場合がございます。

セミナー詳細

日程：4月15日（水）ライブ開催（質疑応答が可能です）

4月16日（木）録画配信

4月17日（金）録画配信

時間：14:00～15:00

料金：無料

会場：Zoomの専用URLをご連絡します

※同業他社に関してはご参加をお断りしております。

※当日ご参加いただけない場合も、1週間録画視聴が可能です。

セミナーに申し込む :https://us02web.zoom.us/webinar/register/3617737248491/WN_JhWMGRXFTXyM6dW6KcnA7A

登壇者紹介

田中 芳野（たなよし）

Canva公式クリエイター / コミュニティアンバサダー（Canvassador）

Canva内で使用できるテンプレートや素材の制作を行うとともに、教育現場・公的機関・企業・小規模事業者向けに、Canvaを活用した講座やセミナーを全国各地・オンラインで実施している。Udemyでの公式講座は通算1500名以上に受講され、高い評価を獲得。YouTubeチャンネル「たなよしのキャンバる教室」でも、Canvaの使い方や活用例を発信している。

Xアカウント：https://x.com/omoiyarikobo

山本 美智

株式会社ベンチマークジャパン

マーケティングマネージャー

2018年に株式会社ベンチマークジャパンに中途入社。入社当初はカスタマーサクセス部門にて導入支援やサポートコンテンツの拡充、同部門のマネージャーを担当。 現在はマーケティング部門のマネージメントおよびセミナーやブログサイトの企画・制作を担当し、効果的なメールマーケティングのハウツーと最新情報を発信している。

セミナーに申し込む :https://us02web.zoom.us/webinar/register/3617737248491/WN_JhWMGRXFTXyM6dW6KcnA7A