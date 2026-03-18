味噌らーめん店が“あんこ餃子”を開発 千葉銘菓の餡を使ったデザートメニューが新登場

株式会社トライ・インターナショナル

株式会社トライ・インターナショナル（本社：千葉市美浜区、代表取締役社長：田所 史之、以下 当社）が展開する味噌らーめん専門店「麺場 田所商店」は、2026年4月1日（水）より、新商品「あんこ餃子」を販売します。

本商品は、千葉県を代表する和菓子メーカー「なごみの米屋」の人気商品「ぴーなっつ最中」に使用されている餡を活用した、地域共創型メニューです。

あんこ餃子■ 味噌らーめんの“後”に楽しむ新提案

「あんこ餃子」は、通常サイズの餃子と同じサイズ、1皿2個入りの商品です。

外側は香ばしく揚げ、中には落花生の風味豊かな餡をたっぷり包み込んでいます。

揚げることで生まれる軽やかな食感とピーナッツのコクのある甘味を楽しめるデザート感覚の一品として提案します。

■ 「房総ラーメン製作プロジェクト」から誕生

本商品は、「房総ラーメン製作プロジェクト」で開発されたメニューのひとつです。

同プロジェクトで「房総味噌らーめん」「房総味噌タンタン麺」の開発を進める中、房総の食文化をより多角的に表現する新たな一品として、本商品が誕生しました。

味噌という発酵文化と、和菓子という甘味文化を組み合わせることで、主食から甘味まで千葉の食の魅力を発信することを目指しています。

■ 商品概要

商品名：あんこ餃子

内容：1皿2個

価格：220円（税込）

販売開始：2026年4月１日（水）

販売店舗：下記参照

■ 今後の展望

当社は今後も、味噌らーめん専門店としての枠にとどまらず、味噌を軸とした地域食文化の発信に取り組んでまいります。

＜トライ・インターナショナルについて＞

株式会社トライ・インターナショナルは、「味噌を通して世界の食文化を豊かにする」を理念に、味噌の製造・卸売・輸出および味噌らーめん専門店「麺場 田所商店」などの外食事業を展開しています。

全国の味噌蔵と連携し、地域の伝統と職人の技を未来へつなぐことで、日本の発酵文化の発信に取り組んでいます。

＜株式会社トライ・インターナショナル 会社概要＞

代表者 ： 代表取締役社長 田所 史之

設立 ： 2003年4月21日

本社所在地 ： 東京本社：東京都千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル9階

千葉本社：千葉県千葉市美浜区中瀬2-6-1 WBGマリブイースト19階

事業内容： 味噌らーめん専門店の経営・フランチャイズ事業

味噌および関連食材の製造・卸売・輸出入

その他飲食関連事業

店舗数 ： 国内192店舗／海外10店舗

公式サイト ： https://try-international.co.jp