自宅で桜を見ながら日本酒が楽しめる「おうちでお花見セット」が発売

中埜酒造株式会社桜のミニ盆栽、日本酒、桜咲く盃の３点セットで、天候や時間を気にせず楽しめる

日本酒「國盛（くにざかり）」の醸造元・中埜酒造株式会社（本社：愛知県半田市、代表取締役社長：中埜温子）は、自宅で花見酒が楽しめる「おうちでお花見セット」を発売しました。オンラインショップ（https://www.kunizakari-onlineshop.jp/）での限定発売です。

◆「おうちでお花見セット」について

「日本酒」「桜のミニ盆栽」「盃」がセットになったお花見セットができました。

満開の桜を愛でながら、日本酒をゆっくり味わう。そんな春ならではのひとときをご自宅でも楽しめる「おうちでお花見セット」です。

可憐に咲く桜の盆栽、味わい深い日本酒、お酒を注ぐと桜が浮かび上がる盃をセットにしました。

外の天候に左右されず、お好きな時間に季節の美しさと和の趣を気軽に楽しめます。

ご自宅用の癒しの時間にはもちろん、春の贈り物やお祝いギフトにもおすすめです。

自宅にいながら‟本物の桜”で味わう季節のひとときをお楽しみください。

◆セット内容

日本酒：國盛 純米吟醸 半田郷 酵母1801

華やかな吟醸香と上品な甘みのやわらかな味わいが特徴。冷やして吟醸仕込みならではのフルーティな風味をお楽しみください。

容量：300ml

アルコール度数：15度

桜盆栽：桜のミニ盆栽 白波和鉢（盆栽妙）

ミニ盆栽なので省スペースで始められます。植え替えなどの難しい作業もなく、すぐに盆栽が始められます。満開から散りゆく姿も自然の姿と同じように楽しめ、花が終わるにつれ、美しい新緑が芽吹きます。

盆栽の基本的な育て方を分かりやすく解説した説明書も同梱。

桜の盃（１個）：桜咲く盃（丸モ高木陶器）

キンと冷えた冷酒を注ぐと桜が咲きます。

※17℃以下で図柄が浮かび上がります。冷蔵庫でよく冷やした日本酒をご使用ください。

◆盆栽妙とは

株式会社妙興が運営する「盆栽妙」は、“はじめて盆栽を楽しむ人のための専門店”として初心者向け盆栽を中心に展開するオンライン盆栽ショップです。香川県高松市は国内最大の盆栽生産地として知られ、「盆栽妙」はその産地に拠点を置くショップとして、初心者でも育てやすいミニ盆栽や苔玉などを全国へ届けています。盆栽を難しい趣味ではなく、暮らしの中で四季を感じるインテリアや癒しとして提案し、初めて盆栽を楽しむ人の入口となることを目指しています。

◆担当者コメント

日本酒は、日本の四季とともに楽しむお酒だと私たちは考えています。桜を眺めながら日本酒を楽しむ花見は、日本人が大切にしてきた季節の風景の一つです。しかし近年は、忙しい日常や生活環境の変化もあり、ゆっくりと花見を楽しむ機会が減ってきています。そこで私たちは、“自宅で楽しむ小さな花見”を提案する商品として企画しました。

桜の盆栽は「育てる楽しみ」があり、日本酒を注ぐと桜が浮かび上がる酒器は「使う楽しみ」があります。“見る楽しみ・育てる楽しみ・味わう楽しみ”ーこの3つを一度に体験できるセットとして、日本の季節文化を感じていただけたら嬉しいです。日本酒が好きな方や花見の雰囲気を自宅で楽しみたい方はもちろん、季節を感じる贈り物を探している方にもお勧めです。

このセットを通して、「自宅でゆっくり花を眺めながら一杯飲む」。そんな穏やかな時間を多くの方に楽しんでいただけたら嬉しく思います。（中埜酒造株式会社 EC課 矢冨）

◆商品概要

商品名：おうちでお花見セット

セット内容：

●日本酒：國盛 純米吟醸 半田郷 酵母1801（300ml）

●盆栽：盆栽妙 桜のミニ盆栽 白波和鉢

●酒器：丸モ高木陶器 桜咲く盃（1個）

販売価格：9,800円（消費税・送料込）

ご購入：弊社オンラインショップ（https://www.kunizakari-onlineshop.jp/SHOP/158033.html）よりご購入頂けます

発売日：2026年３月17日（火）

◆会社概要

会社名：中埜酒造株式会社

所在地：愛知県半田市東本町二丁目24番地

代表者：中埜 温子

URL：https://www.nakanoshuzou.jp/(https://www.nakanoshuzou.jp/)

事業内容：酒類、食品の製造・販売

【お客様からのお問い合わせ先】

中埜酒造株式会社

TEL：0569-23-1231（土・日・祝日除く9：00～17：00）

お問い合わせURL：https://www.nakanoshuzou.jp/contact/(https://www.nakanoshuzou.jp/contact/)