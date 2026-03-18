箱根海賊船『ワンちゃん専用クルーズ』を運航します

株式会社小田急箱根

株式会社小田急箱根（本社：神奈川県小田原市 社長：水上 秀博）が運航する箱根海賊船では、

２０２６年４月１８日（土）と１９日（日）の両日で「ワンちゃん専用クルーズ」を特別運航します。

箱根海賊船では、現在もワンちゃんと乗船できる船として運航しておりますが、『芦ノ湖クルーズ』という非日常な体験をより気軽に、ワンちゃんと一緒に楽しんでいただけるよう、ゲージ不要でリードを装着した状態での乗船を可能とした専用クルーズ船をご用意いたしました。

リードのみで楽しめる本イベントでは、ワンちゃんも全身で芦ノ湖の春風を感じることができます。春の陽気に包まれた箱根で、愛犬と楽しむ特別なクルーズを是非お楽しみください。

箱根海賊船 ロワイヤルII(イメージ)イベントの様子

「ワンちゃん専用クルーズ」の詳細は下記のとおりです。

記

１.運航日 ２０２６年４月１８日（土）・１９日（日）

２.運航時間 箱根町港発１１：００ ～ 箱根町港着１１：４０（約４０分間周遊）

・出航の１５分前より乗船のご案内を開始します。受付を済ませてお集まりください。

３.受付時間 出航の４５分前より箱根町港乗下船口にて受付開始

４.乗船場所 箱根町港（神奈川県足柄下郡箱根町箱根１６１）

・箱根登山バス箱根町線（Ｈ路線）「箱根町港」下車

・箱根町港隣接の無料駐車場は駐車可能台数（約120台）に限りがあります。

近隣には有料駐車場もございますが、箱根町港までは距離があるため、お時間に余裕をもってお越しください。

６.乗船特典

（１）愛犬は、リード装着であれば海賊船船内や桟橋をご自由に歩行いただけます。

※座席をご利用の際は、敷物マット等をご利用ください

（２）乗船券をご購入のお客様に、愛犬とのお散歩にも使える海賊船オリジナルコットンバックをプレゼントします。

７.募集定員 各日６０組

８.募集要項

（１）狂犬病、５種以上の混合ワクチンの１年以内の接種を実施していること。

（２）アプリ「Wan!Pass」をダウンロードし、アプリ内でワクチンなどの証明書を登録されている方。

※イベント当日、当アプリを用いて（１）に記載の「予防接種証明」確認します

ご提示のない場合、ご乗船いただくことはできません。予めご了承ください

※アプリ「Wan!Pass」のダウンロードについては、「Wan!Pass」ホームページをご確認ください

【ホームページ】 https://wanpass.me/

（３）伝染病の皮膚病などを持っているワンちゃんはご乗船いただけません。

（４）会場で撮影した写真を、箱根海賊船に関連する印刷物、広報活動などに使用させていただくことにご同意の方。

（５）その他、当社が定める規定、諸注意にご同意の方。

９.諸注意

・船内、デッキを含め参加中はリードを必ず装着いただくとともに、リードを離さないようお気をつけください。また、伸びるリードは短くロックした状態でご使用ください。

・誤って湖水に飛び込まないよう、飼い主さまの責任で管理してください。

・ワンちゃんによる事故や怪我、船内の破損・汚損が生じた場合につきましては、飼い主さまの自己責任となり、回復に必要な費用は自己負担をお願いします。またワンちゃん同士のトラブルにつきましても当事者同士での解決をお願い申しあげます。

・マーキング癖のあるワンちゃんは必ずマナーベルトやマナーパンツを着用してください。

・万が一、ワンちゃんが粗相をされましたら、船員までお知らせください。

・ワンちゃんのブラッシングやボール投げなどで遊ぶことは禁止となっております。

・飼い主さまが抑えきれないほど興奮していると判断されるワンちゃんや他のワンちゃんに攻撃的なワンちゃんにはケージのご利用をお願いする場合がございます。

・乗船中は船員の指示に従ってください。

以上の件をお守りいただけず、生じた事故・怪我につきましては、主催者は一切責任を負いません。また、船員の指示に従っていただけない場合や、他のお客さままたはワンちゃんに危害が及ぶ恐れのある場合は催事への参加をご遠慮いただくことがありますのでご注意ください。

１０.チケット購入方法

オンラインチケットサイト「じゃらんｎｅｔ」「アソビュー」にて事前予約発売を実施します。

じゃらんnetアソビュー

※事前予約発売は３月１８日（水）より開始予定です。

※WEBサイトのみの販売となります。箱根町港窓口での当日販売はございません

なお、募集人員に達した場合、販売を終了いたしますのであらかじめご了承ください

１１.その他

天候不良の場合、運航を中止することがございます。

「ワンちゃん専用クルーズ」の運航可否については、出航時刻１時間前を目途に「箱根ナビ」にて、お知らせいたします。

箱根ナビ：https://www.hakonenavi.jp/