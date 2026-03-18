【開業2周年記念】焙煎所併設のカフェとブルワリー併設の薪火グリルダイニング2周年記念イベントを2026年4月18日(土),19日(日)開催

株式会社サワライズ

福岡市西区姪浜で不動産、飲食、インテリア、医療介護、スクール等の街づくりビジネスを展開する株式会社サワライズ （本社：福岡県福岡市西区、代表取締役：柴田 耕治）は、2026年4月19日（日）に開業2周年を迎える福岡市西区姪浜駅南のMEINOHAMA STEPS１F、カフェ「stong coffee lab（ストングコーヒーラボ）」とダイニング「kubelto（クベルト）」にて、2026年4月18日（土）19日（日）に開業2周年記念の特別イベントを開催いたします。

世界に1つだけの自分好みにカスタムメイドした豆が購入できるコーヒーラボ

『stong coffee lab(ストングコーヒーラボ)』は、自家焙煎のスペシャルティコーヒーをお楽しみいただけるカフェです。カフェに併設する焙煎所では、お客様のお好みのテイストをヒアリングし、豆を選定・少量から焙煎いたします。人にはそれぞれの環境や好みがあり、その瞬間に一番おいしいと感じるものはそれぞれ異なります。私たちは、日々お客様と一緒に一人一人の『おいしい』の正解を研究し続けたいという想いから、lab（=研究室）を作りました。

店内にはショップを併設しており、自家焙煎の豆はもちろん、系列店『STONG bakery』のパンも販売しております。

WEBサイト：https://stongcoffeelab.com/

姪浜や糸島の食材を薪グリルでダイナミックに焼き上げる本格的な薪火料理

『kubelto（クベルト）』は、姪浜漁港で水揚げされる活きのよい魚介、海と山に囲まれ恵まれた環境で育つ糸島の野菜、畜産など、直送の地元食材の旨味を最大限に引き出す薪火グリルにてお楽しみ頂くダイニングです。店舗中央には、本格的な薪グリルを設置し、その日仕入れた直送の素材を豪快に焼き上げます。薪を燃やして作った『熾火』で、時間をかけて焼き上げることで素材の旨味を最大限に引き出した料理をぜひお楽しみください。

WEBサイト：https://kubelto.com/

2周年を記念した周年特別イベント開催

2026年4月19日（土）、20日（日）の2日間で、地元食材を使用した薪火料理やスペシャルティコーヒーを存分にお楽しみいただけるstong coffee lab＆kubelto開業2周年イベントを開催します。

姪浜や糸島の素材を使用した本格薪火料理、国内外のワインやkubelto併設のMeinohama Breweryのクラフトビールをお楽しみいただける3部制のビュッフェスタイルイベントです。その他、更に料理を美味しくいただけるよる音楽や映像の演出も予定しています。

※イベント詳細はkubelto,stong coffee lab公式Instagramにて随時配信予定です。

Instagram（stong coffee lab）：https://www.instagram.com/stongcoffee_lab/

Instagram（kubelto）：https://www.instagram.com/kubelto/

◆stong coffee lab ＆ kubelto2周年イベント



◆内容：

ビュッフェメニュー

ローストビーフ、トマホーク、肉料理、魚料理、から揚げ、クベルト特製カレー、ペンネグラタン、 パスタ、サラダ各種、ピザ、フライドポテト、焼き野菜、デリ、スープ、パン、特製ワッフル、

※stong coffee lab特設コーナーにて ハンドドリップコーヒー、ソフトクリーム

ドリンクメニュー

クラフトビール3種、瓶ビール、白ワイン、赤ワイン、スパークリング、ハイボール、焼酎、

カクテル各種、オレンジジュース、コーラ、ジンジャエール、ウーロン茶

※1,2部はアルコールドリンクは別料金となります。

◆日時：2026年4月18日(土),19日(日) ※両日ともに11:30～21:30

・1部 11:30～13:30

・2部 15:00～17:00

・3部 18:30～21:30

◆価格：1,2部 3,800円

3部 5,500円(クラフトビール含むアルコール飲み放題付)

※完全予約制。事前チケット購入をお願い致します。

イベント予約サイト：https://gokant-go.sawarise.co.jp/event-034/

店舗概要

【店舗名】

stong coffee lab(ストングコーヒーラボ)

kubelto(クベルト)

【住所】

福岡市西区姪浜駅南1丁目10番20号 MAINOHAMA STEPS1F

【営業時間】

■stong coffee lab

10:00～18:00 月～木曜日

10:00～22:00 金土日祝

■kubelto

ランチ 11:30～15:00 (LO14:00)

ディナー 18:00～22:00(L.O.21:00)

ビアテラス 18:00～22:00(最終入店20:00)

※ビアテラスは4月～10月のみ開催

【アクセス】

福岡市営地下鉄姪浜駅より徒歩３分

【WEBサイトURL】

stong coffee lab：https://stongcoffeelab.com/

kubelto：https://kubelto.com/

運営会社概要

■社名：株式会社サワライズ

■設立 ：1960年6月7日

■代表取締役 ： 柴田 耕治

■本社所在地 ： 福岡県福岡市西区小戸2丁目3-18

■従業員数 ： 608名（2025年6月25日現在）グループ会社・法人合計 784名

■事業内容 ：不動産開発事業、鉄鋼事業、医療事業、介護事業、サロン事業、インテリア事業、飲食事業 他

■WEBサイト ：https://www.sawarise.co.jp/