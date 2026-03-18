【エステー】モノトーンカラーで暮らしになじむ中厚手タイプの家庭用手袋「ファミリー ビニール 中厚手 ライフデザイン」を新発売

エステー株式会社

エステー株式会社は、保温性に優れ、指先強化で破れにくいモノトーンカラーの家庭用手袋「ファミリー ビニール 中厚手 ライフデザイン」を新たにラインナップし、3月26日から全国のスーパー、ドラッグストア、ホームセンター、ネットショップなどで新発売します。

サイズはS、M、Lの3種類。価格はオープンですが、店頭での実勢価格はそれぞれ税込み294円前後の見込みです。

「ファミリー ビニール 中厚手 ライフデザイン」

「ファミリー ビニール 中厚手 ライフデザイン」は、“暮らしになじむモノトーン”をコンセプトにした、ビニール中厚手タイプの家庭用手袋です。裏毛つきでベタつかず、保温性に優れているのが特徴です。

また、既存品の「ファミリー ビニール うす手 ライフデザイン」同様、破れやすい指先の強化部が見てわかるように2トーンカラーを採用しており、手袋内側には“抗菌・防カビ成分”を配合し、ニオイの原因となる雑菌やカビの繁殖を防ぎます（※2）。

カラーは、暮らしになじみ、汚れが目立ちにくい薄いグレーをベースにしており、サイズはS、M、Lの3種類。食器洗いやお掃除、お洗濯など、暮らしの様々なシーンで活用できます。

（※1）爪先や刃物など尖ったものでも傷をつけると破れる場合があります

（※2）全ての菌・カビに効果があるわけではありません

開発背景

繰り返し使用できる“ノンディスポタイプ”の家庭用手袋市場において、“うす手”や“中厚手”の推計販売規模は、近年横ばいが続いています。

そうした中、既存品の「ファミリー ビニール うす手 ライフデザイン」は、40代以下の購入率が45％（※3）で、家庭用手袋全体の購入率（※4）よりも高い傾向にありました。また、同製品の購入重視点を調査したところ、最多であった「破れにくさ」のほか、40代においては「脱ぎやすさ」や「色や見た目が好き」といった項目が全体よりも重視されている傾向でした（※5）。

このような結果をうけ、40代以下のカテゴリー内で支持されている「ファミリー ビニール うす手 ライフデザイン」のラインアップを強化し、市場活性化を図るため「ファミリー ビニール 中厚手 ライフデザイン」を開発しました。

（※3）DS／TRUE DATA 基準期間：2025年1月1日～12月31日 ファミリー ビニール うす手 ライフデザイン グレー 属性別購入者分析

（※4）DS／TRUE DATA 基準期間：2025年1月1日～12月31日 家庭用手袋 属性別購入者分析

（※5）DS／エステー調べ 2024年1月実施 N＝150 40代N＝30

製品情報

・製品名：ファミリー ビニール 中厚手 ライフデザイン

・価格：オープン／店頭実勢価格：294円前後

・発売日：2026年3月26日

・ルート：全国のスーパー、ドラッグストア、ホームセンター、カー用品量販店、ネットショップなど

・内容量：1双入り

・サイズ：S、M、L

・成分：塩化ビニル樹脂（非フタル酸エステル系可塑剤）

・初年度販売目標：100万双