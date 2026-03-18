InfiniCloud株式会社、さくらインターネットの「さくらのAIソリューション」にて「InfiniCloud(R) AI パッケージ」が正式に提供開始

InfiniCloud株式会社

InfiniCloud株式会社（以下、InfiniCloud）は、さくらインターネット株式会社（以下、さくらインターネット）が展開する国内完結型の生成AI業務支援サービス「さくらのAIソリューション」から、弊社の国産プライベートAI基盤「InfiniCloud(R) AI」を活用した「InfiniCloud(R) AI パッケージ」を、2026年3月18日（水）より正式版として提供開始されることをお知らせします。

これまでオンプレミス環境向けに提供されてきた「InfiniCloud(R) AI」を、さくらインターネットの専有GPU環境を活用したサービスとしてご利用いただけます。

また、さくらインターネットから提供される「InfiniCloud(R) AI パッケージ」は、導入をご検討中のお客さまに向け、1ヶ月の無料トライアル期間をご用意しております。

詳細は下記をご参照ください。

InfiniCloudは、さくらインターネットと共に「InfiniCloud(R) AI パッケージ」正式版の提供を通し、今後もよりよいサービスの提供が行えますよう努めてまいります。

「さくらのAIソリューション」における提供パッケージについて

「InfiniCloud(R) AI パッケージ」は、企業が直面する「情報漏洩」「誤答リスク」「コスト不透明性」といった課題を解消するため、自社データを専有のAIに安全に学習させる環境を実現するものです。

さくらインターネットが提供する専有GPU環境を、国内完結かつ高セキュリティなリソース基盤と、「InfiniCloud(R) AI」のファインチューニングやナレッジ再構築機能を組み合わせることで、現場で定着しやすい国産AI基盤を実現します。

また、AutoDGIS※の導入により、ドキュメントに基づく学習データをAIが自動生成できるようになりました。その結果、ハルシネーションの低減や回答の一貫性向上を実現するとともに、ファインチューニング時の学習プロセスの安定性も向上しています。

さらに、フロントエンドUIの統一化とシステム情報表示の刷新により、操作性の改善を行いました。

※Document-Grounded Instruction Synthesis：ドキュメント内容をもとにAIが指示・回答例を自動生成する手法

デモ画面

特長

開発中の画面イメージファインチューニングとRAGを統合して運用できる国産プライベートAI基盤

社内文書のノイズ除去からチャンク化までの前処理を自動最適化し、部署ごとの専門領域（ナレッジドメイン）に特化したAIを構築できます。知識の蓄積に応じて継続的に高度化できる設計となっています。

各種ドキュメントおよび音声ファイルの活用が可能

社内に蓄積された各種ドキュメントを、複雑な操作なくAIを活用した業務へ利用いただけます。さらに、Transcript機能の搭載により、音声ファイル（mp4・wav・aacなど）から直接議事録の生成が可能になります。

高精度なPDF・画像解析

VLM＋OCR機能を搭載し、PDFや画像データ、スキャン文書に含まれる文書を高い精度で読み取ることができます。画像内の文字および、レイアウトや構造も認識できるため、必要な情報をテキストとして抽出することが可能です。

Multi OSS LLM対応でベンダーロックインを回避し、OpenAI互換APIで既存システムと即時連携

InfiniCloudの自社開発による一貫構造により、継続的かつ柔軟な拡張が可能です。最新のOSS LLMがリリースされた場合も、既存の学習データはそのまま引継ぎ、最新のLLMを利用することが可能です。また、自社の業界に特化したLLMを採用し、切り替えて利用することもできます。

利用シーン

「InfiniCloud(R) AI パッケージ」は、以下のようなシーンでご活用いただけます。

「誰に聞けばいいか分からない」を解消。社内に眠る知見を、誰もがすぐ引き出せる状態に

情報システム、総務、人事などの管理部門において、日々の社内問い合わせに対し、「InfiniCloud(R) AI パッケージ」が一次窓口として対応します。

社内ドキュメントを集約して、業務の引き継ぎをスムーズに

散在する社内マニュアル、手順書、設計書、議事録などを、「InfiniCloud(R) AI パッケージ」が横断的に理解し、自然文で質問できるナレッジ検索として活用できます。

人手不足の現場でも安心。OJTの疑問にいつでも答える専属AIアシスタント

新人教育のための資料やFAQを「InfiniCloud(R) AI パッケージ」に読み込ませ、自社ナレッジで答えるAIトレーナーとして活用できます。これにより教育担当者の工数や対応時間のばらつきを抑え、月額固定でコストも予測しやすくなります。

提供開始日

2026年3月18日（水）

利用方法

「InfiniCloud(R) AI パッケージ」のご利用には、お申し込みが必要です。また、全ての機能を無料でお試しいただける1ヵ月間の無料トライアルを実施しております。ご希望の方は、下記お問い合わせフォームよりお申し込みください。

https://www.sakura.ad.jp/inquiry/aipf/

該当サービスのウェブサイト

InfiniCloud(R) AI パッケージ

https://www.sakura.ad.jp/aipf/ai-solution/infinicloud-ai/