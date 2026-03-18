★イベント情報★4月16日(木)～カイジが、一条が、兵藤が中野へ帰って来るっ……！『墓場昇天録カイジ POP UP STORE』。漕ぎ出せっ……！勝負の大海へっ……！

株式会社CRAZY BUMP

マンガ、アニメ、特撮などを始めとするサブカルチャーをテーマとした企画展を開催・運営している株式会社CRAZY BUMPは2026年4月16日(木)～2026年5月25日(月)の期間で墓場の画廊中野店と墓場の画廊ONLINE STOREにて開催する【『墓場昇天録カイジ POP UP STORE』】の商品情報を公開致します。

1996年に週刊ヤングマガジン誌上で連載が開始されて30周年！命より重い金を賭けた数々の名勝負とともに、ギャンブルという心の沼に堕ちた人間たちが絞り出す魂の名言で読者の心を震わせてきた、福本伸行先生の代表作『賭博黙示録カイジ』。

2022年墓場の画廊中野店で開催した『墓場昇天録カイジ展』。規模を大きくして2024～25年と東京大阪名古屋で開催した『逆境回顧録 大カイジ展』。連載30年目を迎える2026年に中野ブロードウェイの“地の獄”こと「墓場の画廊」へ三度懲りずに帰って来る！

今回も登場人物たちの数々の名言とともに描かれた名場面を中心に、読者を惹きつけてやまないシリーズの核心に迫る企画を、壮絶かつ痛快に展開。“勝負の瞬間”に息を呑み、“敗北の余韻”に酔う、そんな常軌を逸したカイジワールドを体感できる空間をお届けする！

これまでも人気を博したオリジナルグッズも、連載30周年を記念して新作を大量リリース！Tシャツやスウェット、キャップなどの定番アパレルアイテムをはじめ、人気のアクリルスタンドやアクリルキーホルダーはもちろん、コレクションに最適な缶バッジやステッカーなども多数販売。またステーショナリーや生活雑貨など、日常生活をエスポワール号か地下労働施設に変えるような個性的なアイデアで、来場者が思わず「あ……ありがてえっ……」「今日だけがんばるんだっ……!」と心の声が漏れてしまう、そんなカイジ的僥倖を楽しめる商品ラインナップの数々！

また会場内では好評を博した「鉄骨渡り」「焼き土下座」に続く新しいフォトスポットとして、「指ギロチン」を設置！

現在鋭意制作中！

指1本につき2000万円！負ければ⋯ざくりっ⋯！世界がねじ曲がる金を手に入れるか、指を落とされるか⋯！展示と分かっていても心がざわつく「指ギロチン」に指を差し込み、希望と絶望の表情をぜひ撮影してください。氷入りのバケツをご用意してお待ちしている。

さらに墓場の画廊中野店入口ショーケースには、『逆境回顧録 大カイジ展』で展示された伊藤カイジと一条聖也の等身大立ち人形も来場！あのパチンコ“沼”に湧く裏カジノの名場面の写真を撮れるチャンス！

さらにさらに、今回のPOP UP STOREの為に福本伸行先生が描き下ろした「30年目にして最新のカイジ」が登場！イベントチラシやグッズなど、焼き土下座並みの熱さで目に焼き付けろ！

そして会場限定の特別企画として、カイジ関連商品をご購入5,000円(税込)毎に「決まり顔ポストカード」をプレゼント。さらに15,000円(税込)以上のお買上げで「“沼”パネルガチャ」に1回だけ挑戦出来るチャンス！沼をくぐり抜けた者だけの「特別景品」をご用意！攻略するには中野ブロードウェイを傾けるしかない！？君は沼を啼かせることができるか？！

今回も墓場の画廊ならではの、思わず「ざわ⋯ざわ⋯」してしまう企画が盛りだくさん！

シリーズを通して積み上げられてきた30年間の希望と絶望の物語を、財布と理性を握りしめ、味わい尽くせっ…！

■4月16日(木)～19日(日)のご入場について

多くのお客さまのご来店が予測されるため、混雑回避・列形成の最小化を目的として、「LivePocket-Ticket-(ライブポケット)」を使用した入場整理券(先着順)による時間帯ごとの入場制限を実施させていただきます。

応募期間：2026年4月2日(木)12:00~

↓応募ページ、詳細は以下↓

https://livepocket.jp/e/zcwgz

カイジ的僥倖を楽しめる商品ラインナップ第一弾はこちら！

限定ジャンケン ロングスリーブTシャツ／7,700円(税込)

サイズ：M～XXL

30年に渡るロングランとなった『カイジシリーズ』の原点！カイジワールドの代表的ゲームといえる『限定ジャンケン』をモチーフにしたロングスリーブTシャツが登場！緊張感溢れるカイジの表情に加え、両袖には『限定ジャンケン』カードが並ぶ特徴的なデザイン！“智略走り、他人を出し抜ける者”こそ似合う１枚だ！

鉄骨渡り Tシャツ／5,500円(税込)

サイズ：M～XXL

カイジシリーズの勝負の中で、もっとも本能に迫る恐怖と緊張感を持つ伝説の勝負「鉄骨渡り」をTシャツに落とし込んだ究極の１枚が登場！鉄骨を渡る“人間競馬”の中で繰り広げられる思惑をコラージュと、孤独な勇気と決意に揺れるカイジを配置したインパクト絶大なデザイン！「自分を救うのは‥‥自分だけっ‥‥！」

E CARD BATTLE Tシャツ／5,500円(税込)

サイズ：M～XXL

カイジシリーズの数あるギャンブルの中でも、そのゲーム性と心理戦で人気の高い『Eカード』で競われたカイジvs利根川の名勝負を、１枚のTシャツとして再現！Eカードに描かれた秀逸なデザインと、余裕を浮かべる利根川の表情、そしてイカサマを見抜き自らの耳を削ぎ落としたカイジの決死の表情が着る者に緊張感を与える！

ノーカウント Tシャツ／5,500円(税込)

サイズ：M～XXL

「ノーカウントなんだっ‥！この勝負はっ‥‥‥‥！」大槻班長が生み出した地下チンチロリンの常勝サイコロ「シゴロ賽」と、大槻の名言（？）「ノーカウント」をプリントしたTシャツが登場！大槻班長の生き様を表現したこのTシャツで、いざというときには「ノーカウントっ‥！」連呼でその場をやりすごせるかも？

カイジ VS 一条 Tシャツ／5,500円(税込)

サイズ：M～XXL

カイジシリーズの中でも人気の高い『パチンコ沼』編において、ライバル関係といえる裏カジノの店長一条聖也と伊藤カイジがフェイスオフ！パチンコ沼をプリントした背景に、互いが睨み合うデザイン性に優れた夢のような１枚？「ところがどっこい‥‥夢じゃありません‥‥！現実です‥‥！これが現実‥！」

帝愛 リバーシブルバケットハット／6,600円(税込)

サイズ：フリー

『カイジシリーズ』の世界を牛耳る巨大組織『帝愛グループ』と、帝愛が発行する独自通貨『ペリカ』。資金が物を言うカイジの世界観を封じ込めたリバーシブルなバケットハットが登場！表面には帝愛グループの刺繍ロゴ、裏面にはペリカ札を総柄プリント！帝愛グループに忠誠を誓うファンなら、日本円を出して買いたい逸品！

ざわ…コットンキャップ／4,400円(税込)

サイズ：フリー

『カイジシリーズ』を象徴するアイコン的存在といえば、特殊ルールのギャンブルやキャラクターより、やはり“緊張感”を見事に言語化した「ざわ‥」の擬音！福本ワールドには欠かせない「ざわ‥」の文字を刺繍で施したコットンキャップとして完全再現！身につけるだけで、あなたの周りに緊張感が走ること間違いなし！

ざわざわピンバッジ／1,980円(税込)

サイズ：W45mm×H35.5mm

『カイジシリーズ』のみならず、福本作品ではおなじみの「ざわ‥」の擬音が真鍮製のピンバッジになって登場！身につければ周りをざわつかせること間違いなし！もちろん１つだけでは物足りないあなたは、複数購入にしてデコレーションすることで、より一層福本ワールドを立体的に演出出来るはず！

アクリルスタンド／各1,375円(税込)

サイズ：W100mm×H143mm

カイジシリーズの名場面を人気のアクリルスタンドで再現！よりマニアックに厳選された名場面の数々は、長年追っているファンなら納得（？）のラインナップ！部屋のインテリアとして飾っておけば、強運を呼び込むのか、悪運を呼び込むのか？本棚やデスクまわり、自宅や職場に並べて飾っておきたいアイテムです。

ブラインド生首ヘアゴム 全10種／各660円(税込)

サイズ：50mm角内

『賭博黙示録カイジ』から始まった歴代カイジシリーズに登場する、個性豊かなアクの強い名キャラクターたち。そんな登場人物の喜怒哀楽あふれる表情を、ヘアゴムとして全10種リリース！主人公カイジはもちろん、兵藤や利根川、一条や村上、大槻といった名バイプレイヤーまで、「生首」付きヘアゴムが登場だ！

温感マグカップ／3,300円(税込)

サイズ：口径80mm×H91mm 容量330cc

数あるカイジの勝負でも、特に記憶に残る恐怖の『鉄骨渡り』の名場面を、温度によって絵柄が変わる温感マグカップで再現！恐怖に慄くカイジの表情が、温まることで一気にざわつき、ざわめきで埋め尽くされる！このマグカップで温かい飲み物を飲んでリラックス出来る人こそ、鉄骨渡りを喜んで見られるハイクラスな人間だ！

首下げペリカポーチ／2,750円(税込)

サイズ：約W195mm×H90mm×D10mm

帝愛グループの地下強制労働施設で流通している、帝愛グループが発行している私的通過「ペリカ」。施設内では命の次に大切なペリカを、常に身につけて収納しておける専用ホルダーとして、首下げペリカポーチが登場！帝愛のロゴマークが入った愛社精神溢れるポーチに、お金はもちろん大事なイカサマグッズも隠し持っておこう。

ワンポーカートランプ／1,980円(税込)

サイズ：W58mm×H89mm

『賭博堕天録カイジ ワンポーカー編』にて1シリーズを通して戦われたカードゲーム「ワンポーカー」を再現したトランプセットをリリース！作中のカードデザインを踏襲しているのはもちろん、表面には「ワンポーカー編」の名場面を各カードに散りばめた傑作選状態！通常のトランプとしても遊べるファン必携ゲームだ！

平運守／1,320円(税込)

サイズ：W50mm×H80mm

「強運なんかじゃ‥‥なくていいっ‥‥‥！奇跡もいらないっ‥‥‥！平運っ‥‥！起こってくれよ‥‥！」勝負事に最も必要なのは、きまぐれな運勢ではなく普通の確率で起こる「平運」！そんな願いを込めて作られた、カイジのお守り「平運守」。勝ち負けにこだわらない、平穏な暮らしを求めるあなたに。

沼 パスケース(カード付き)／1,430円(税込)

サイズ：W72mm×H103mm

帝愛グループ裏カジノの名物、24時間営業の高レート裏パチンコ、通称「人喰いパチンコ 沼」をモチーフにデザインされたオリジナルパスケースが登場！作中に登場するカード1,000万円分（2,500発）付き！大事なカード類を収納するのは、安心出来るのか吸い上げられてしまうのか！？

パタパタメモ／770円(税込)

サイズ：W77mm × H108mm × D12mm(折り畳み時)

『賭博黙示録カイジ』から始まった歴代カイジシリーズの名場面を散りばめた、豪華なパタパタメモパッドが登場！カイジシリーズのコミックス表紙を模したカバーの中には、カイジ、兵藤、利根川、一条たちの名場面がプリントされたメモパッドを同梱。誰かに伝言を伝えたいときに使えば、メッセージ以上の迫力を演出出来るかも？

焼き土下座まんじゅう／1,296円(税込)

サイズ：約W320mmxH150mmx厚さ30mm

帝愛グループによる究極の謝罪「焼き土下座」が、美味しいおまんじゅうになりました。カイジに負けた利根川による誠意の表明として用意された熱々の鉄板は、額の皮も肉も溶け、直接頭蓋骨を焼くほどに熱された鉄板。普段はバーベキューにも使える万能な鉄板の上でよく焼かれたおまんじゅう。是非謝罪の手土産にどうぞ。

カイジの耳キャンディ／1,620円(税込)

サイズ：約W35mm×H70mm

壮絶極まるなカイジの世界の中でも、もっとも残酷かつ痛快に印象に残るシーンとしてファンの記憶に残る「カイジの耳削ぎ」。利根川との死闘を制した「カイジの耳」を、そのまま美味しくいただけるキャンディに仕立て上げました。この耳を舐めれば、きっと脈拍や体温も安定しリラックスし、勝負事に強くなること間違いなし？！味は…ぜひ、ご自身でお確かめください…。

帝愛グループ謹製ワイン香湯／770円(税込)

仕様：お湯色 レッド、香り ワイン、25g(1回分)

帝愛グループ総帥、兵藤が愛用するのは豪華ワイン風呂？帝愛謹製の赤ワインに続く第2弾としてリリースされるのは、ワイン風呂をイメージした入浴剤！浴槽が真っ赤に染まるその色は、赤ワインかそれとも‥？芳醇なワインの香りで至悦のリラックスタイムを演出する、兵藤お墨付きの癒やしアイテムです。

ぷっくりシール／990円(税込)

サイズ：W95mm×H175mm(台紙サイズ)

話題の大人気ぷっくりシールとして、かわいらしいくデフォルメされたカイジたちキャラクターや、カイジ世界を表すアイコンが敷き詰められたシールシートが登場！生死を賭けた壮絶なカイジの世界観も、ぷっくりシール化すればファンシーグッズに早変わり。命の代わりやペリカの代わりに、ぷっくりシールを賭けて収集しよう！

カイジおまけ風シール第2弾 全10種／各550円(税込)

サイズ：48mm角

墓場の画廊謹製、人気のおまけ風48mmシールに『カイジシリーズ』第2弾全10種が登場！前シリーズにはない新キャラはもちろん、今回は印象深い作中の名場面をオリジナルのデフォルメされたイラストで再現！第1弾コレクターはもちろん、今回から収集するファンも全キャラコンプリート目指してコレクションしよう！

ブラインドデフォルメイラストミニアクリルスタンド第2弾 全10種／各880円(税込)

サイズ：W75mm×H75mm

墓場の画廊謹製の人気デフォルメイラストが、ミニサイズのアクリルスタンドになって全10種登場！各キャラの印象的な名場面が立体的に蘇る！組み合わせて並べれば、思わず名台詞のやり取りが思い浮かぶはず？！

購入者特典は決まり顔ポストカード！

カイジ関連商品をご購入5,000円(税込)毎に1枚、決まり顔ポストカードをプレゼント。

※店頭では絵柄をお選び頂けますがONLINE STOREではランダムとなります。

イベントグッズ第二弾は4月1日頃に発表予定！お楽しみに！！

【『墓場昇天録カイジ POP UP STORE』】

期間 2026年4月16日(木) ～ 5月25日(月)

時間 11:00～20:00

会場 墓場の画廊（中野店）/墓場の画廊ONLINE STORE

所在地 東京都中野区中野5-52-15中野ブロードウェイ3階

https://store.hakabanogarou.jp/view/category/ct671

入場料 無料

主催 株式会社CRAZY BUMP

(C)福本伸行／講談社