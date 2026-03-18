株式会社ケンコー・トキナー

株式会社ケンコー・トキナー（社長：櫻井 匡）は、巻き上げカメラ風トイデジタルカメラ「レトロデジ90」の販売を、2026年3月19日より開始いたします。

価格はオープンですが、ケンコー・トキナーオンラインショップでの価格は各8,470円（税込）です。

レトロデジ90 クラシックレトロデジ90 シティポップ

ダイヤル式巻き上げカメラのように、ダイヤルを回してシャッターを切るデジタルカメラです。

平成レトロな写りを懐かしいアナログ操作とともにお楽しみいただけます。

写真だけでなく動画も撮ることができます。

特長

ダイヤルを回して撮る

ダイヤル

巻き上げカメラのように、1枚1枚ダイヤルを回してシャッターを切ります。

平成レトロな写り

平成レトロな写り

レトロな描写で写真だけでなく音声付きの動画の撮影もできます。

3つのカラーモード

3つのカラーモード

写真はカラー、モノクロ、セピアモードで撮れます。

フラッシュ搭載

フラッシュ

暗い場所で光を補うことができます。

ファインダーを覗いて撮る楽しさ

ファインダーを覗いて撮る楽しさ

ファインダーを覗いて撮ることで、被写体に集中して一枚一枚、一瞬を大切に撮るフィルムカメラの感覚を体験できます。液晶モニターが無いため、フィルムカメラのようにすぐに見れないドキドキ感もあります。

データはmicroSDHCに保存

データはmicroSDHCに保存

データはmicroSDHC（別売）に保存。付属のUSBケーブルでパソコンに取り込めます。

データ転送

データ転送

付属のUSBケーブルでパソコンにつなぎ、データの取り込みを行います。

単4形電池を使用

単4形電池を使用

電源は単4形アルカリ乾電池×3本（別売）を使用。