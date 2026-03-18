【新店OPEN】ナルミヤキャラクターズのグッズショップ「NARUMIYA CHARACTERS STORE」が SoLaDo竹下通り（東京・原宿）に2026年3月27日（金）オープン！

株式会社ナルミヤ・インターナショナル

株式会社ナルミヤ・インターナショナル（本社：東京都港区、代表取締役社長執行役員：保坂 大輔）は、NARUMIYA HAPPY PARK（ナルミヤハッピーパーク）で取り扱い中の人気アイテムを一部展開する、ナルミヤキャラクターズのグッズショップ「NARUMIYA CHARACTERS STORE」を、2026年3月27日（金）にSoLaDo竹下通り PINK-latte内（東京・原宿）にオープンいたします。

本ショップでは、ベリエちゃんやナカムラくんなど、ナルミヤキャラクターズの定番人気アイテムを取りそろえます。これまでNARUMIYA HAPPY PARKやナルミヤキャラクターズPOP UP SHOPで販売しているアイテムの一部を、原宿でもお買い求めいただけるようになります。

※ミミリーちゃんグッズのお取り扱いはございません。

NARUMIYA CHARACTERS STORE SoLaDo原宿店（PINK-latte内）に登場するアイテムを公開！

※掲載は一部商品です。すべて税込価格の表記です。

ミニぬいぐるみチャーム 各\2,530カードケース 各\2,970キャラ総柄ランチバッグ 各\3,300お顔ミラー 各\1,650

その他、ステーショナリーやポーチなど、毎日を楽しく彩るアイテムを展開いたします。

NARUMIYA CHARACTERS STORE SoLaDo竹下通り店（PINK-latte内） 概要

■住所

SoLaDo竹下通り 1F PINK-latte内（東京都渋谷区神宮前1-8-2）

■営業時間

【平日】10:30～20:30 / 【土日祝日】10:30～21:00

■公式アカウント

・Instagram

NARUMIYA CHARACTERS STORE SoLaDo竹下通り店（PINK-latte内）

@narumiyachara_store_harajuku

ナルミヤキャラクターズとは

2000年代に一世を風靡したジュニアアパレルブランド、「エンジェルブルー」「メゾピアノジュニア」「ポンポネットジュニア」「デイジーラヴァーズ」の人気キャラクターたち。

◇ナカムラくん

ANGEL BLUE（エンジェルブルー）のオリジナルキャラクター。

・ナカムラくん公式X https://x.com/nakamurakunfan(https://x.com/nakamurakunfan)

・エンジェルブルー＆ナカムラくん公式インスタグラム https://www.instagram.com/angelblue_official/

◇ベリエちゃん

mezzo piano junior（メゾピアノ ジュニア）のオリジナルキャラクター。

・ベリエちゃん公式X https://x.com/berriefan(https://x.com/berriefan)

・ベリエちゃん公式インスタグラム https://www.instagram.com/berriechan_official/

◇ミントくん

pom ponette junior（ポンポネット ジュニア）のオリジナルキャラクター。

・ミントくん公式X https://x.com/pomponette_MINT(https://x.com/pomponette_MINT)

◇ルッキー

DAISY LOVERS（デイジーラヴァーズ）のオリジナルキャラクター。

・DAISY LOVERS公式インスタグラム https://www.instagram.com/daisylovers_official/(https://www.instagram.com/daisylovers_official/)

株式会社 ナルミヤ・インターナショナル

株式会社 ナルミヤ・インターナショナル（本社：東京都港区芝公園／代表取締役社長執行役員 國京紘宇）は、新生児・ベビー・キッズからジュニアまで、「プティマイン」「ラブトキシック」「メゾ ピアノ」など販売チャネル・テイストの異なる26のブランドを展開し、国内最大手の子ども服メーカーとして、高品質な最新キッズファッションを提供しています。



■OFFICIAL ONLINE STORE「ナルミヤオンライン」

http://www.narumiya-online.jp/webshop/?from=PR



■お問い合わせ

https://www.narumiya-online.jp/shop/contact/contact.aspx