【新店OPEN】ナルミヤキャラクターズのグッズショップ「NARUMIYA CHARACTERS STORE」が SoLaDo竹下通り（東京・原宿）に2026年3月27日（金）オープン！
株式会社ナルミヤ・インターナショナル（本社：東京都港区、代表取締役社長執行役員：保坂 大輔）は、NARUMIYA HAPPY PARK（ナルミヤハッピーパーク）で取り扱い中の人気アイテムを一部展開する、ナルミヤキャラクターズのグッズショップ「NARUMIYA CHARACTERS STORE」を、2026年3月27日（金）にSoLaDo竹下通り PINK-latte内（東京・原宿）にオープンいたします。
本ショップでは、ベリエちゃんやナカムラくんなど、ナルミヤキャラクターズの定番人気アイテムを取りそろえます。これまでNARUMIYA HAPPY PARKやナルミヤキャラクターズPOP UP SHOPで販売しているアイテムの一部を、原宿でもお買い求めいただけるようになります。
※ミミリーちゃんグッズのお取り扱いはございません。
NARUMIYA CHARACTERS STORE SoLaDo原宿店（PINK-latte内）に登場するアイテムを公開！
※掲載は一部商品です。すべて税込価格の表記です。
ミニぬいぐるみチャーム 各\2,530
カードケース 各\2,970
キャラ総柄ランチバッグ 各\3,300
お顔ミラー 各\1,650
その他、ステーショナリーやポーチなど、毎日を楽しく彩るアイテムを展開いたします。
NARUMIYA CHARACTERS STORE SoLaDo竹下通り店（PINK-latte内） 概要
■住所
SoLaDo竹下通り 1F PINK-latte内（東京都渋谷区神宮前1-8-2）
■営業時間
【平日】10:30～20:30 / 【土日祝日】10:30～21:00
■公式アカウント
NARUMIYA CHARACTERS STORE SoLaDo竹下通り店（PINK-latte内）
@narumiyachara_store_harajuku
ナルミヤキャラクターズとは
2000年代に一世を風靡したジュニアアパレルブランド、「エンジェルブルー」「メゾピアノジュニア」「ポンポネットジュニア」「デイジーラヴァーズ」の人気キャラクターたち。
◇ナカムラくん
ANGEL BLUE（エンジェルブルー）のオリジナルキャラクター。
・ナカムラくん公式X https://x.com/nakamurakunfan(https://x.com/nakamurakunfan)
・エンジェルブルー＆ナカムラくん公式インスタグラム https://www.instagram.com/angelblue_official/
◇ベリエちゃん
mezzo piano junior（メゾピアノ ジュニア）のオリジナルキャラクター。
・ベリエちゃん公式X https://x.com/berriefan(https://x.com/berriefan)
・ベリエちゃん公式インスタグラム https://www.instagram.com/berriechan_official/
◇ミントくん
pom ponette junior（ポンポネット ジュニア）のオリジナルキャラクター。
・ミントくん公式X https://x.com/pomponette_MINT(https://x.com/pomponette_MINT)
◇ルッキー
DAISY LOVERS（デイジーラヴァーズ）のオリジナルキャラクター。
・DAISY LOVERS公式インスタグラム https://www.instagram.com/daisylovers_official/(https://www.instagram.com/daisylovers_official/)
株式会社 ナルミヤ・インターナショナル
株式会社 ナルミヤ・インターナショナル（本社：東京都港区芝公園／代表取締役社長執行役員 國京紘宇）は、新生児・ベビー・キッズからジュニアまで、「プティマイン」「ラブトキシック」「メゾ ピアノ」など販売チャネル・テイストの異なる26のブランドを展開し、国内最大手の子ども服メーカーとして、高品質な最新キッズファッションを提供しています。
■OFFICIAL ONLINE STORE「ナルミヤオンライン」
http://www.narumiya-online.jp/webshop/?from=PR
■お問い合わせ
https://www.narumiya-online.jp/shop/contact/contact.aspx