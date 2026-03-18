日本財団 × JFA 子ども支援事業で連携協定を締結

公益財団法人 日本財団

日本財団（東京都港区、会長 尾形 武寿）と日本サッカー協会（東京都文京区、会長 宮本 恒靖／以下、JFA）は2026年3月17日、相互の連携をより強固にし、全ての子どもたちが自分の未来に希望を持ち、挑戦できる社会の実現を目指して包括連携協定を締結しました。

昨今、日本では子どもの自己肯定感の低さや基礎体力の低下、いじめや不登校児童の増加など、さまざまな課題が指摘されています。この現状を受け、「子ども未来プロジェクト」を共同で立ち上げ、サッカー選手など各種競技のアスリートらによる「ゆめのたねの教室」や安全にボール遊びなどができる仮設ケージ「キッズピッチ」、防災拠点の整備などに取り組んできた両者は、今般の協定締結を機に、双方が有する国内外でのネットワークや発信力等のリソースや強みを生かし、活動をさらに加速させ、拡大してまいります。

＜活動領域＞

１.心を育む：子どもたちに夢を持つことの大切さを伝え、自己肯定感や自尊心を育む「機会」を創出

２.体を育む：子どもたちがいつでも自由に安心して集まり、スポーツをすることができる「場」を創出

３.災害から守る：日本全国どこででも起こり得る大規模災害に備えて防災拠点を整備し、子どもたちのための地域の「つながり」を創出

(C)JFA

協定書を掲げる笹川理事長（左）と宮本会長（右）

その両側に立つのは事業に参画するアスリート。左から

片岡 安祐美 氏（茨城ゴールデンゴールズ 監督）

小塚 崇彦 氏（日本フィギュアスケーターズ協会 代表理事）

永島 昭浩 氏（JFAリスペクト委員会防災・復興支援部会 部会長）

会場に設置された特設ピッチでボールパス (C)JFA

▶関係者コメント（連携協定締結セレモニー/2026年3月17日）

笹川 順平（日本財団 理事長）

国内では子どもを取り巻く社会課題が深刻になっています。このような中で、アスリートの内面に宿

るパワーは、子どもを元気付け、勇気を与えます。JFAと連携しながら当財団のネットワークや資金

も活用し、しっかりと子どもたちをサポートしていきたく思います。

宮本 恒靖（日本サッカー協会 会長）

日本財団と包括連携協定を締結できたことを大変うれしく思います。日本財団が取り組まれている社

会課題への挑戦とJFAが目指す社会、そこには共通点があります。特に、子どもたちの未来を守るこ

と。そして、地域のつながりを強くすること。この二つのテーマに両団体が力を合わせて取り組むこ

とで、大きな価値を生み出せると考えています。今回の日本財団との連携は、その取り組みを日本全

国でさらに広げていくための第一歩になると考えています。

■JFA、日本財団双方がこれまで実施してきた「子ども」を対象にした主な取り組み

JFA：「JFAこころのプロジェクト」（https://www.jfa.jp/social_action_programme/yumesen/）

いじめや自殺が社会問題になっていた2006年、「いじめをしない・されない強い心を持った子

どもを育てるのにサッカー界ができることはあるはず」という思いで検討を開始。1年間の準備

期間を経て2007年から本格的にスタートした。主な対象は小学5年生で、サッカーをはじめとす

る各種競技のアスリート（OB/OG含む）や芸能・文化人などが「夢先生」や「アシスタント」と

して学校に赴き、正課として「夢の教室」を行う。授業はサッカーと同じ90分間で、最初の35

分は「ゲームの時間」。決められたルールの中でゲーム（運動）を楽しみながら、協力すること

やフェアプレーの大切さなどを学ぶ。後半の55分は「トークの時間」といい、夢先生の半生を生

きた教科書に、「夢を持つことの素晴らしさ、それに向かって努力することの大切さ」などを伝

える。トークの時間の終盤には、子どもたちが、将来の夢やそのために何をするかを「夢シー

ト」に記入。後日、夢シートは夢先生に送られ、夢先生が一人一人にメッセージを書き、再び子

どもたちに送られる。なお、熊本地震や能登半島地震の復興支援活動としても現地の小学生らを

対象に「夢の教室」を実施している。

日本財団：出生前・乳幼児期～高校・大学期までを対象に、各世代を取り巻く社会課題を踏まえた支援

事業を展開。2017年には、スポーツやアスリートの力で社会貢献活動を促進するプロジェクト

「HEROs Sportsmanship for the Future」（https://sportsmanship-heros.jp/）を開始。子

どもや障害者、災害復興支援、環境問題等の領域で社会課題解決に向けた取り組みを実施してお

り、昨今では、Jリーグ（2025年5月）やBリーグ（2025年7月）等、スポーツ団体と連携した取

り組みも展開しています。また、子どもたちの夢や挑戦の後押し、子どもを取り巻く課題や支援

活動に対する社会からの理解促進を目的として、サッカー日本代表で主将の遠藤航（リバプー

ル）選手が出演する新CMを、2026年3月から2026年7月末まで、全国の地上波テレビ及びデジ

タル・インターネット広告等で放映します。https://kodomo.tnfportal.jp/

■日本財団について https://www.nippon-foundation.or.jp/

痛みも、希望も、未来も、共に。

日本財団は1962 年、日本最大規模の財団として創立以来、人種・国境を越えて、子ども・障害者・災害・海洋・人道支援など、幅広い分野の活動をボートレース売上金からの交付金を財源に推進しています。

■日本サッカー協会（JFA）について https://www.jfa.jp/

日本サッカー界を統括し代表する団体で、「サッカーを通じて豊かなスポーツ文化を創造し、人々の心身の健全な発達と社会の発展に貢献」することを理念に、サッカーの普及・強化やサッカーを通じた社会貢献、国際親善などを行っています。主な事業は、１.各カテゴリー日本代表チームの国際大会への参加と代表チームが出場する各種大会の開催、２.選手育成、指導者や審判員の養成、３.選手やチーム、指導者・審判員などの登録業務、４.社会貢献活動、復興支援、国際親善など。