春の宗像を彩る、待望の宴。3年ぶりの復活開催！「福岡 宗像 酒蔵 伊豆本店」が『酒蔵開き』を開催！2026年4月4日（土）・5日（日）の2日間

株式会社久原本家

久原本家グループ（福岡県糟屋郡久山町 社主：河邉 哲司）の株式会社伊豆本店（福岡県宗像市 取締役社長執行役員：伊豆 寛子）が運営する「福岡 宗像 酒蔵 伊豆本店」は、2026年4月4日（土）・5日（日）の2日間、3年ぶりとなる『酒蔵開き』を開催いたします。

当日は、新酒のお披露目・販売をはじめ、名物「花酒まんじゅう」や久原醤油キッチンカー、地元企業の出店など、お酒を愛する方はもちろん、ご家族連れや地域の皆様も、心ゆくまで「春の蔵」を満喫できる特別な2日間となっております。

1万人が訪れた、あの活気あふれる名物イベントが3年ぶりに復活！

かつて1年に一度、3日間で約1万人もの人々で賑わい、名物イベントとして親しまれてきた伊豆本店の「酒蔵開き」。約2年間の工事期間を経て、この春、3年ぶりの復活を遂げます。

長年支えてくださったファンの皆様への感謝を込め、さらに進化した伊豆本店の新しい姿とともに、皆様との再会を心より楽しみにしております。

新酒を含めた飲み比べ体験をお楽しみいただけます

新ブランド「宗像」より、華やかな香りと深いコクが特徴の「純米大吟醸」および「純米吟醸」が新発売。有料の飲み比べをお楽しみいただけます。

お酒を飲まない方も大満足。蔵の活気と、おいしい香りに誘われて。

蒸したての、名物「花酒まんじゅう」をはじめ、宗像エリアの素材を活かした「宗像ジェラート」など、スイーツも充実。

さらに、久原醤油のキッチンカーや地元企業による多彩なフードメニューが、酒蔵開きを盛り上げます。どなたでも「美味しい時間」を過ごせるラインナップが揃っています。

また、お子様やドライバーの方も一緒に乾杯をお楽しみいただけるよう、蔵元自慢の「甘酒」を無料でお振舞いいたします。

開催概要

・日時： 2026年4月4日（土）、5日（日） 10:00～16:00

・場所： 伊豆本店 敷地内（福岡県宗像市武丸1060）

・内容： 新酒の販売、有料試飲、粕汁販売、甘酒配布、キッチンカー出店など

アクセスについて

施設名 ：福岡 宗像 酒蔵 伊豆本店

所在地 ：福岡県宗像市武丸1060番地

主な施設：醸造蔵／酒蔵BAR／直売所／歴史展示／甘味

営業時間：10:00～17:00

定休日 ：基本年始のみ

TEL ：0940-32-3001

【URL】https://www.kubara.jp/izuhonten/

【Instagram】https://www.instagram.com/izuhonten.munakata

【note】https://note.com/izu_munakata

【久原本家グループについて】

明治26年創業の醤油蔵を起源にもつ、総合食品メーカーです。博多らしい味作りを大切にした『博多 椒房庵』、素材の良さを引き出した調味料・食品を販売する『茅乃舎』、あご(トビウオ)のだしのうまみを生かしたあごだしシリーズやうまたれシリーズの『くばら』、北海道の食材、食文化を発信する『北海道くばら』『北海道 椒房庵』『北海道食品庫』などのブランドを展開しています。https://www.kubarahonke.com/

(ニュースリリースに記載された情報は、発表日現在のものです。最新の情報と異なる場合がございますので、あらかじめご了承願います。）