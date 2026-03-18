『リネージュ2』4サービス全てで最新アップデート「Re:Balance March」を実施！運営ディレクターが行く！新番組「FSフジノイの研究日誌」をYouTubeで公開

エヌ・シー・ジャパン株式会社

PC向けオンラインゲーム『リネージュ2』をサービス、運営しているエヌ・シー・ジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:林 元基(イム ウォンキ)、以下エヌシージャパン)は、2026年3月18日(水)に4サービス全てで最新アップデート「Re:Balance March」の実施をお知らせします。

あわせて、運営ディレクターが登場する新番組のYouTube公開をお知らせします。

■【4サービス共通】最新アップデート「Re:Balance March」

【アップデート日時】

2026年3月18日(水) 定期メンテナンス時

【概要】

ライブ / クラシック / アデン / エヴァ(エヴァ / クロウ)の4サービス全てで、最新大型アップデート「Re:Balance March」を本日3月18日(水)に実施しました。

各サービスのプレイを支えるさまざまなコンテンツの追加や調整が行われています。

≪エヴァ(エヴァサーバー/クロウサーバー)/アデンサービス≫

エヴァ/アデンサービスでは、ワールド取引所に「アデナ取引所」が追加されました。

従来のL2コイン取引だけではなく、ゲーム内通貨の「アデナ」でもアイテム取引が可能となりました。

また、エヴァサービスのクロウサーバーでは、ついに「アンタラスの棲処」が登場しました。

クロウサーバーでも大人数でのドラゴンレイドが楽しめます。

エヴァサーバー、アデンサービスではドラゴンレイドのバランス調整を行いました。

≪ライブサービス≫

ライブサービスでは、新パーティインスタントゾーン「桜の島」が登場しました。

レベル105以上のキャラクターで突入できる狩り場で、1日1回3段階の難易度から選択して攻略を進めることができます。

また、「グラビティ ランカー」クラスの大幅調整が入り、更に爽快感のあるプレイスタイルに進化します。

その他にも、「ドラゴン クロー武器」や「トリニティ武器」の効果変更などさまざまなアップデートを行いました。

≪クラシックサービス≫

クラシックサービスでは、レベル80以上のキャラクターの成長を支援する新特殊狩り場「世界樹の安息所」が登場しました。

さらに、クラスケアが行われ、スキル「プロボーク」の自動使用可能や、一部の歌/踊りスキルの上方調整など、これからの狩りをより楽しめるよう、さまざまなアップデートを行いました。

その他のアップデート、イベント情報については各サービスのお知らせをご確認ください。

≪最新大型アップデート「Re:Balance March」の詳細はこちら≫

https://lineage2.ncsoft.jp/guide/chronicle

■【4サービス共通】プレイヤーズサポート

【開催期間】

2026年3月18日(水) 定期メンテナンス終了後 ~ 2026年4月22日(水) 定期メンテナンス前まで(予定)

【概要】

『リネージュ2』をお休みしていた方や、これから『リネージュ2』を遊ぶ方を対象とした無料プレゼントをご用意しました。

無料プレゼントは、すぐに冒険を楽しめる装備や、この先もずっと楽しめる消耗品アイテムなどがセットになっています。

対象アカウントごとにもらえるプレゼントが異なりますので、詳細はイベントページをご確認ください。

≪【4サービス共通共通】「プレイヤーズサポート」の詳細はこちら≫

https://events.ncsoft.jp/b26/03_l2_playersupport/

■【4サービス共通】ブラッククーポン

【開催期間】

2026年3月18日(水) 定期メンテナンス終了後 ~ 2026年4月22日(水) 定期メンテナンス前まで(予定)

【概要】

過去にエンチャント失敗で失った装備を復活させることができる特別なアイテム「ブラッククーポン」が登場しました。

本アイテムを使用すると、各サービスの復旧対象期間内に失った装備のみ、クーポン枚数分だけ復旧可能です。

復旧対象期間や対象アイテム、ブラッククーポン獲得経路はサービスごとに異なりますので、詳細は各サービスのイベントページをご確認ください。

≪【エヴァ(エヴァ/クロウ)/アデンサービス】の詳細はこちら≫

https://press.ncsoft.jp/notice/lineage2/blackcoupon2603

≪【ライブサービス】の詳細はこちら≫

https://press.ncsoft.jp/notice/lineage2/2603blackcoupon

≪【クラシックサービス】の詳細はこちら≫

https://lineage2.ncsoft.jp/news/news/lineage2/news/f26/260318Cblackcouponcheck

■「FSフジノイの研究日誌」YouTube公開

【公開日時】

2026年3月18日(水) 18時

【概要】

YouTube NC JAPAN公式チャンネルの新番組「FSフジノイの研究日誌」が、本日18時に公開予定です。

第1回では、リネージュ2運営ディレクター【FS】フジノイが、韓国のNC本社へ突撃取材を行った様子をお届けします。

番組では、カフェや図書館など隅々までご案内するだけでなく、リネージュ2のキーパーソンへ踏み込んだインタビューも行うなど、見どころ満載となりますので、ぜひ、チャンネル登録をして公開をお待ちください。

≪YouTube「NC JAPAN公式チャンネル」はこちら≫

https://www.youtube.com/@NCsoftJP

≪リネージュ2再生リストはこちら≫

https://youtube.com/playlist?list=PLxkyuOS3CSu2iAZ6NDHIbkfcwA83sld5u&si=UwIjefbbReUjccuG(https://youtube.com/playlist?list=PLxkyuOS3CSu2iAZ6NDHIbkfcwA83sld5u&si=UwIjefbbReUjccuG)

【ゲーム概要】

NCSOFTを代表する『リネージュ』の約100年前のストーリーとして作られた作品で、 ドワーフ、 エルフ、 オークなど西洋ファンタジーではおなじみの種族が登場するMMORPG。 日本では「りね」、 「りね2（りねつー）」などの愛称で呼ばれています。

マウスクリックのみでゲームを進行できる手軽さでありながら、 血盟（同盟や連合）というコミュニティに属し参戦する大規模な攻城戦やレイド討伐は圧巻の一言。さらに、世界観に沿って作り込まれた名曲の数々も必聴です。

リネージュ2公式サイトhttps://lineage2.ncsoft.jp/

リネージュ2公式X(旧Twitter)アカウント https://x.com/lineage2_FS

リネージュ2 LINE＠ QRコード

エヌシージャパン公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/user/NCsoftJP

(C) NCSOFT Corporation. Licensed to NC Japan K.K. All Rights Reserved.

※当プレスリリースの内容は2026年3月18日現在のものです。諸般の事情により予定を変更する場合がございます。