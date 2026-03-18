令和8年度　「万葉集をよむ」開催について

奈良県

【テーマ】『万葉集』巻９

令和8年

４月22日（水）雑歌(ぞうか)（１） （1664～1681番歌）

５月20日（水）雑歌(ぞうか)（２） （1682～1694番歌）

６月17日（水）雑歌(ぞうか)（３） （1695～1709番歌）

７月15日（水）雑歌(ぞうか)（４） （1710～1725番歌）

８月19日（水）雑歌(ぞうか)（５） （1726～1737番歌）

９月16日（水）雑歌(ぞうか)（６） （1738～1743番歌）

10月21日（水）雑歌(ぞうか)（７） （1744～1752番歌）

11月18日（水）雑歌(ぞうか)（８） （1753～1765番歌）

12月９日（水）相聞(そうもん)（１）（1766～1781番歌）

令和9年

１月13日（水）相聞(そうもん)（2） （1782～1794番歌）

２月10日（水）挽歌(ばんか)（1） （1795～1803番歌）

３月17日（水）挽歌(ばんか)（2） （1804～1811番歌）

※日程・実施方法は変更する場合があります。

【講師】万葉文化館研究員

【時間】各回14：00～15：30 ※開場13：30

【参加費】無料

◎会場参加 事前申込不要

【会場】奈良県立万葉文化館 企画展示室 【定員】各回150名（予定）

※定員を超えた際にはご入場いただけない場合があります。あらかじめご了承下さい。

★駐車場には限りがあります。公共交通機関をご利用ください。

《講座のインターネットでの視聴方法の変更》

◎アーカイブ配信（動画配信視聴、1週間視聴可） 事前申込不要

万葉文化館のホームページに月ごとに講座の録画映像視聴用のURLを公開いたします。

令和８年度からは録画した映像を翌日から1週間インターネットで公開いたします。

この録画映像を見るためのお申し込みは不要です。

なお、昨年度行っていたインターネットによる同時配信は廃止します。

詳細を見る :https://www.pref.nara.lg.jp/manyo/event/detail-602.html