令和8年度　「万葉集をよむ」開催について

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奈良県






【テーマ】『万葉集』巻９

令和8年


４月22日（水）雑歌(ぞうか)（１） （1664～1681番歌）


５月20日（水）雑歌(ぞうか)（２） （1682～1694番歌）


６月17日（水）雑歌(ぞうか)（３） （1695～1709番歌）


７月15日（水）雑歌(ぞうか)（４） （1710～1725番歌）


８月19日（水）雑歌(ぞうか)（５） （1726～1737番歌）


９月16日（水）雑歌(ぞうか)（６） （1738～1743番歌）


10月21日（水）雑歌(ぞうか)（７） （1744～1752番歌）


11月18日（水）雑歌(ぞうか)（８） （1753～1765番歌）


12月９日（水）相聞(そうもん)（１）（1766～1781番歌）


令和9年


１月13日（水）相聞(そうもん)（2）　（1782～1794番歌）


２月10日（水）挽歌(ばんか)（1）　　（1795～1803番歌）


３月17日（水）挽歌(ばんか)（2）　　（1804～1811番歌）


※日程・実施方法は変更する場合があります。



【講師】万葉文化館研究員


【時間】各回14：00～15：30　※開場13：30　　　


【参加費】無料



◎会場参加　　事前申込不要

【会場】奈良県立万葉文化館　 企画展示室　　　　　　【定員】各回150名（予定）


※定員を超えた際にはご入場いただけない場合があります。あらかじめご了承下さい。


　　　　　★駐車場には限りがあります。公共交通機関をご利用ください。



《講座のインターネットでの視聴方法の変更》

◎アーカイブ配信（動画配信視聴、1週間視聴可）　　事前申込不要

万葉文化館のホームページに月ごとに講座の録画映像視聴用のURLを公開いたします。


令和８年度からは録画した映像を翌日から1週間インターネットで公開いたします。


この録画映像を見るためのお申し込みは不要です。


なお、昨年度行っていたインターネットによる同時配信は廃止します。



詳細を見る :
https://www.pref.nara.lg.jp/manyo/event/detail-602.html