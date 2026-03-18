令和の虎・林社長が来店『転職するならBARに行け』横浜発の転職相談BARに注目集まる

令和の虎・林社長が転職相談BAR横浜店に来店

株式会社LIAスタッフィング

転職相談BAR横浜店（運営：LIAグループ・代表取締役 梅本翔太）はこのたび、「令和の虎」で知られる林社長を店舗に迎え、実際の店内やサービスの様子を体験いただきました。転職相談BARは、仕事終わりのビジネスパーソンが飲みながら本音でキャリアを整理できる新しい相談の場として展開しており、オープンから1か月半で約110人が来店。動画内では、求人票の紹介や選考サポートまで行う実態も紹介され、林社長からは「意外とありそうでなかった」「画期的」との声が寄せられました。

転職相談BARとは、“仕事終わりにキャリアを相談する場所”

令和の虎で知られる林社長が、転職相談BAR横浜店に来店

転職相談BARは、仕事終わりの会社員やビジネスパーソンが立ち寄り、将来のキャリアや転職について相談できる場として横浜で展開しています。

動画内では、「お仕事終わりにサラリーマンの方がキャリアの相談をしに来る」場であることをご説明しました。相談の中で「こんな会社があったらいいのに」という話になった際には、その場で求人票の紹介も可能であり、実際に薬剤師の来店者が企業面接に進んだ事例など、選考サポートまで対応している実態もお伝えしています。

飲みながら話すからこそ、会議室では出にくい本音が出る

横浜駅:徒歩2分の好立地に構える転職相談BAR横浜店。仕事終わりに立ち寄り、キャリアについて本音で話せる空間

転職相談BARの特徴は、形式張った面談ではなく、飲み物を片手にリラックスしながら相談できることです。

当店では1人あたり90分の時間を確保し、「その人の今の雑談から入っていく」スタイルで相談を進めています。仕事や将来に関する悩みは、最初から正面切っては話しにくいものです。一方で、少し肩の力を抜いた環境だからこそ、通常の面談では出てこない本音が自然に言葉になりやすい。動画内でも、サラリーマンの方は外で話す場が少なく、「こうやっていきたい」と自然に話してくれることが語られています。

オープン1か月半で約110人来店、平均年齢は35歳前後

飲み物を片手に話すことで、会議室では出にくい本音が自然に言葉になる

転職相談BAR横浜店には、オープンから短期間で多くの相談者が来店しています。

動画内では、来店者の年齢層は幅広い一方で、平均年齢は35歳前後であること、オープンから1か月半で約110人が来店していることをご紹介しました。また、SmartNews掲載や新聞掲載に加え、海外でも反響があり、コロンビアのラジオ出演やドイツのテレビ出演などちょっとしたバズ現象に。新しいキャリア相談の場として、国内外で関心が広がりつつあります。

The Japan Times

日本最古の英字新聞

ニュース番組 『TAFF』

ドイツのテレビ番組

Caracol Radio

コロンビアのラジオ番組

X（旧Twitter）でも話題に

林社長も「意外とありそうでなかった」「画期的」と評価

今回の来店を通じて、転職相談BARのユニークさだけでなく、サービスとしての実用性も伝わる機会となりました。

動画の中で林社長からは、「意外とありそうでなかったんだね、飲みながら転職相談もできるところね」「画期的なところを作りましたね」との言葉をいただいています。単なる“面白い店”ではなく、キャリアに悩む人が本音で相談し、次の一歩につなげられる場としての価値を感じていただけたことは、私たちにとっても大きな励みとなりました。

林社長との対話からレア求人を発掘

今回の対話では、相談の場としてだけでなく、今後の求人連携についても話が広がりました。

動画内では、林社長から「いい人材いたら紹介してね」とのお声がけをいただいたほか、「林の会社に就職したいっていう窓口にもなります」「林関連のスタッフが欲しいっていう会社全部把握しておいた方がいい」といった会話も交わされました。当店としても、林社長界隈の求人や人材ニーズに貢献したい旨をお伝えしており、今後は“相談の場”に加え、“新しい挑戦につながる接点”としての役割も広げていきたいと考えています。

実際の来店の様子を動画で公開中

来店をきっかけに、相談の場としてだけでなく求人連携まで対話が広がった

林社長来店時の様子や、転職相談BARの雰囲気、実際の対話の一部は、以下の動画よりご覧いただけます。

動画タイトル：【まさかの来店】林社長が転職相談!?

動画URL：https://youtu.be/Sh9ydZ4C-C8?si=9CF_VkpK5sDAaXDw(https://www.youtube.com/watch?v=Sh9ydZ4C-C8)

代表コメント

今回、林社長に実際にご来店いただいたことで、転職相談BARが単なる話題性のある場所ではなく、働く方が本音でキャリアを整理できる場であることを、あらためて可視化できたと感じています。

転職相談BARには、転職したい人だけでなく、「今の会社に残るべきか」「自分はこの先どう働いていきたいのか」と悩む方も多く来店されます。そうした悩みは、会議室や応募フォームの前では言語化しにくい一方で、少し力を抜いて話せる場では自然と本音が出てくることがあります。

今後も、転職する・しないにかかわらず、自分のキャリアを前向きに整理できる場所として、転職相談BARを広げていきたいと考えています。

転職相談BAR 横浜店について

店舗名：転職相談BAR 横浜店

所在地：横浜市西区北幸１丁目1-1 ,2階

営業時間：16時～22時

公式サイト：https://www.tenshoku.bar(https://www.tenshoku.bar/)

報道関係者お問い合わせ先

会社名：株式会社LIAスタッフィング

担当者名：梅本翔太

メールアドレス：umemoto@lia-group.jp

電話番号：080-5490-8616

公式サイト：https://lia-group.jp/