ITサポートの基礎を体系的に習得する「ヘルプデスク研修 ゼロからの理解編」をリリース：社員研修のリスキル

株式会社リスキル

株式会社リスキルは、ITサポート業務の未経験者や新任担当者を対象とした「ヘルプデスク研修 ゼロからの理解編(https://www.recurrent.jp/listings/improvement-improvement-helpdesk)」を公開しました。本研修は、社内外からの技術的な問い合わせに適切に対応するための基礎スキルを習得するプログラムです。

業務の全体像把握から、標準的な対応フロー、相手のITリテラシーに合わせたコミュニケーション術までを体系的に構成しています。組織の生産性向上に寄与する、信頼される担当者の育成を支援します。

ヘルプデスク研修 ゼロからの理解編【対応方法の基本理解】 - 社員研修のリスキル

ヘルプデスク業務における属人化の解消と対応品質の均質化が課題

迅速なトラブル解決が組織の生産性に直結

企業のDX化が進む中で、IT機器やシステムに関する問い合わせ対応の重要性が高まっています。しかし、現場では対応方法が属人化していたり、未経験者が何から着手すべきか戸惑ったりするケースが少なくありません。

専門用語を排したコミュニケーション能力の必要性

技術的な知識だけでなく、利用者のITリテラシーに応じた分かりやすい説明も求められます。適切な一次対応と迅速な原因切り分けが、業務継続と組織全体の効率化において不可欠な要素となっています。

ヘルプデスク研修ゼロからの理解編の詳細

研修タイトル

ヘルプデスク研修ゼロからの理解編(https://www.recurrent.jp/listings/improvement-improvement-helpdesk)

受講対象

新入社員、若手社員、およびヘルプデスク業務の未経験者

身に付くスキルや目的

本研修は、ヘルプデスクの役割と基本プロセスを理解し、トラブルシューティングやITの基礎知識を実装することが狙いです。受講者は、受付から解決に至るまでの標準的な対応フローを習得し、効率的な問題解決力を養います。

本研修の特徴- ヘルプデスクの役割や組織における価値を正しく理解業務継続や生産性向上にどのように貢献するかを明確にし、担当者としての目的意識を高めます。- 受付から解決に至るまでの標準的な対応フローを習得チケット管理や優先度の設定方法を体系的に確認し、迅速かつ正確なユーザーサポートの実現を目指します。- 必須の思考法やIT知識によるトラブル解決力の強化原因の切り分け方やハードウェア、ネットワークの基礎を確認し、論理的に問題を特定する力を強化します。

ヘルプデスク研修 ゼロからの理解編【対応方法の基本理解】 - 社員研修のリスキル

研修カリキュラムの抜粋

本研修は全6章で構成されており、以下の内容を含みます。

- ヘルプデスクの役割と全体像（定義・目的・一次対応と二次対応の役割）- 問い合わせ対応の基本プロセス（チケット管理・対応フローのシミュレーション）- コミュニケーションの基本スキル（専門用語を使わない説明方法・ITリテラシーへの適応）- トラブルシューティングの基礎（原因切り分けの考え方・FAQ活用）- 知っておきたいIT知識（ハードウェア・ネットワーク・セキュリティの基礎）- ヘルプデスク担当者としての心構え（守秘義務・属人化防止・継続的なスキルアップの考え方）

株式会社リスキルについて

ビジネス研修が料金一律で実施可能

株式会社リスキルは、企業が研修を実施しやすい環境を整えるため、明瞭な価格体系でサービスを提供しています。ヘルプデスク研修 ゼロからの理解編を含むすべてのビジネス研修が料金一律であり、追加料金なしでのカスタマイズやオンライン対応も可能です。

研修準備のフルサポート体制

教材の作成や発送などの事務作業を同社が担うことで、研修担当者の工数削減を支援します。講師陣の豊富な実務経験を活かした、実践的な研修プログラムを展開しています。

※本プレスリリースの内容は、2026年03月時点のものです。