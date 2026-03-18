『胸上浜（岡山県玉野市）』が自然共生サイトに認定　～瀬戸内渚フォーラムを通じた自然資本の保全と持続可能な地域づくり～

株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ胸上浜（岡山県玉野市）

ちゅうぎんフィナンシャルグループ（岡山市 社長 加藤 貞則）では、瀬戸内海の環境保全プロジェクト『瀬戸内渚フォーラム』に参画し玉野市胸上浜の藻場保全・回復や環境教育に取組んでいます。

このたび、胸上漁業協同組合（玉野市 組合長 國屋 利明）、株式会社イノカ（東京都文京区 代表取締役CEO 高倉 葉太）、瀬戸内渚フォーラム（主催 株式会社イノカ）と共同で申請した玉野市胸上浜に関する活動計画が地域生物多様性増進法（※）にもとづき認定され、『胸上浜』が『自然共生サイト』となりました。なお、本認定は玉野市内での初めての事例となります。

玉野市胸上浜は豊富な海産資源を誇っていましたが、藻場が急激に減少し、漁獲量の減少や魚種の変化が起きています。当社グループでは２０２４年５月から胸上漁業協同組合と連携した環境教育活動を始め、２０２４年９月に瀬戸内渚フォーラムが組成されて以降は藻場回復に向けた調査や情報発信へと取組みを広げています。

本認定により、玉野市胸上浜における海洋環境の変化を広く知っていただくとともに、藻場を起点にした環境回復に向けたヒト・モノ・カネの循環を推進することで、地域の持続的発展と当社グループのサステナビリティ経営につなげてまいります。

（※）環境省では、陸と海のそれぞれ３０％以上の環境を保全する「３０by３０」目標の達成を目指しており、「地域生物多様性増進法」にもとづき、策定した実施計画が認定されることで、その活動対象区域が「自然共生サイト」(民間が取組む自然保全活動区域)となります。



■計画概要

■株式会社イノカ

２０１９年創業の自然環境の総合的プロフェッショナル集団。海洋・淡水の生態専門家、環境ビジネスの専門家が在籍。「人類の選択肢を増やし、人も自然も栄える世界をつくる。」をミッションに、産官学と連携して自然関連の新規事業創出をおこなう。

（株式会社イノカ HP：https://corp.innoqua.jp）

■瀬戸内渚フォーラム

企業・大学・自治体など、瀬戸内海に関係する多様なステークホルダーが集結し、瀬戸内海において人と海が共存する地域循環型社会のモデルケースの創出を目指し、藻場の保全・回復活動や教育活動をおこなうプロジェクト。（主催 株式会社イノカ）

（瀬戸内渚フォーラム HP：https://setouchi.nagisa.innoqua.jp）

株式会社 ちゅうぎんフィナンシャルグループ

電話番号：０８６-２２３-３１１０

広報センター 岡嶋（内線２２５５）